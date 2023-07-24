İsmail SAYMAZ İletişim Bilgileri

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Kılıçdaroğlu’ndan ‘zoom’ cezası

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu yanlısı parti içi muhalefete karşı kılıcını çekti. Görüntüleri sızan ‘zoom' toplantısından sonra, İmamoğlu ile hareket eden Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına katılmasını yasakladı.

Kılıçdaroğlu, yaklaşık beş gün önce Grup Başkanı Özgür Özel'e Günaydın'la ilgili kararını bildirdi. Özel de bu gelişmeden Günaydın'ı haberdar etti.

TÜZÜĞE AYKIRI

Bu yasak CHP tüzüğüne aykırılık oluşturuyor. Tüzüğün 22. maddesinde, “TBMM Grup Başkanvekilleri, kadın ve gençlik kolları MYK toplantılarına katılabilir, görüş ve önerilerde bulunabilir ancak oy kullanamazlar” diye yazıyor.

‘ZOOM'DAN SONRA

CHP Genel Merkezi'ne göre Günaydın'a yasak konmasında en belirleyici neden ‘zoom' toplantısında konuşulanlar.

İmamoğlu'nun “Gökhan Bey, Parti Meclisi galiba sizin tarafta yürüyordu değil mi, yanlış mı biliyorum?” diye sorması, Günaydın'ın da topluluğu bilgilendirmesi, Kılıçdaroğlu'nu çok öfkelendirdi.

Görüştüğüm CHP'li yetkili şöyle diyor:

“Zoom toplantısıyla beraber bir oluşumun olduğu ortaya çıktı. Gökhan Bey'e görevi dışında ikincil bir görevlendirme yapılıyor. Gökhan bey de rapor veriyor. Bu durumda biz nasıl MYK'da konuşacağız? Örneğin, zoom toplantısının kriz analizini nasıl yapacağız? Burası partinin siyasi karargahı. Biz yarın strateji geliştirmemiz gerektiğinde, Gökhan Bey'in bulunduğu ortamda nasıl söyleyebiliriz? Ekrem Bey rekabet iddiasını derinleştirirse nasıl siyaset yapacağız?”

Bu yanıt üzerine parti tüzüğünü hatırlattım.

CHP'li yetkili ise grup başkanının ve grup başkan vekillerinin MYK'nın doğal üyesi olmadığını söyledi. Grup başkanı, başkan vekili, kadın ve gençlik kolları başkanlarının MYK'ya katılmasına Kılıçdaroğlu döneminde başlandığını belirtti.

Zoom toplantısında Grup Başkanı Özel'in de katıldığını, neden yalnızca Günaydın'a yaptırım uygulandığını sorduğumda şu yanıtı verdi:

“Dikkat ederseniz Özel söz almıyor, onun bir görevi yok. Biz o toplantıya katıldıkları için tavır almıyoruz. Günaydın'ın bir görevi olduğu için tavır alıyoruz.”

GÜNAYDIN, KARARA UYMAYACAK

Günaydın, öğrendiğim kadarıyla MYK toplantısına katılacak ve hakkındaki karara itiraz edecek. Günaydın'ın tüzüğe aykırı hiçbir talimatı yerine getirmeyeceğini söylemesi bekleniyor.

Tüzüğe göre Kılıçdaroğlu, Günaydın'ın istifasını isteyemiyor. Ancak TBMM Grubu'nda milletvekilleri arasında güven oylaması yapılarak, grup başkan vekilliği seçimi yenilenebilir. O takdirde Günaydın'ın da adaylığını açıklayacağı vurgulanıyor.

MYK toplantısında Grup Başkanı Özgür Özel ve Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın da tüzüğe ve hukuka uygun olmadığı gereçeksiyle Kılıçdaroğlu'nun kararına itiraz edeceği belirtiliyor.

KILIÇDAROĞLU'CULAR TAVIR ALABİLİR

Bu duruma karşılık CHP'li yetkiliye “Günaydın geldiği takdirde ne yapacaksınız?” diye sordum.

Şu yanıtı verdi:

“Genel başkanımız, ‘Toplantıya almayacağım' dedi. Gerekirse hiç kimse toplantıda konuşmaz. Toplantı açılır ve kapanır. Aramızda güven krizi varken neyi konuşacağız?”

Kılıçdaroğlu'nun Günaydın'a koyduğu yasak, CHP'de iktidar kavgasının bundan böyle açıkça yürütüleceğini gösteriyor.

Günaydın ve Özel'in göstereceği direniş, Kılıçdaroğlu tarafından göze alınmış görünüyor.

Zaten artık iki MYK var.

Biri Özel, Günaydın ve Başarır'ın da bulunduğu geniş katılımlı olan…

Diğeri de Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma grubunun bulunduğu ‘ayak divanı' adı verilen dar karar organı.

Önceki gün belediye başkanlarıyla, dün PM ve bugün de MYK üyeleriyle yapılacak toplantılarda CHP'deki Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ve değişimciler yarılması derinleşecek.

Şimdi mahalle delege seçimlerinde kendisini gösteren ayrışma ilçe ilçe ve il il belirginleşecek.

Belli ki…

CHP'deki sular kurultaya kadar durulmayacak.

Banka yıkıldı, kiralık kasalar aylardır kayıp

6 Şubat depreminde yüzbinlerce ev ve işyeriyle birlikte banka şubeleri de yıkıldı. Onlardan biri de Ziraat Bankası Kahramanmaraş Binevler Şubesi.

İddiaya göre…

Bankada bulunan kiralık kasaların akıbetinden hala haber yok.

Avukat Mehmet Demir adlı okurum şöyle yazıyor:

“Aylar geçmesine rağmen banka tarafından sürekli oyalanıyoruz. Başlangıçta onca canımızı yitirdiğimiz için konunun üzerine gitmek aklımıza gelmedi. Ancak süreç artık kabak tadı verdi. Düğün takılarımızın içinde yer aldığı maddi manevi değeri olan ziynet eşyalarımız bankanın sorumsuz ve oyalayıcı yaklaşımı sebebi ile ortada yok.”

Aileler Ziraat Bankası'ndan açıklama bekliyor.