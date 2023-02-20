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Bu acılı günlerde saygılı olsak…

Yazıma başlarken öncelikle depremin ilk anından bugünlere kadar acılara ortak olan, yurdun her tarafından büyük destek veren TSK ve tüm STK'lara minnettar olduğumu belirtmek isterim.

Sayın Kılıçdaroğlu da yıkıcı depremin hemen ardından, tüm CHP Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte, deprem bölgesine gitti. Hem vatandaşlarla görüşüp acılarına ortak oldular hem de kısa sürede nasıl destek verebileceklerini yerinde görüp ve gereğini yaptılar.

Sayın İmamoğlu, Kahramanmaraş'ta deprem alanlarını dolaşıp yurttaşlardan bilgi alırken, o sırada yanlarına gelen bir hanımefendi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaretler yağdırdı. Sayın İmamoğlu, ilk anda şaşırıp kaldı ama acılı bir depremzede herhalde diyerek sessiz kaldı. Ancak o hanım, eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu çıktı.

Reyhanlıoğlu, “Ne geziyorsun Türkiye'yi, sen İstanbul'una bak. Gelmeyin, defolun gidin.” dedi. İmamoğlu'nun “Sen normal değilsin abla” sözleri üzerine de “Ben normalim, defol. İngiliz uşağı, defol. Devlet burada, gelmişler şov yapıyorlar.” diye yanındakilerle birlikte hakarete devam etti.

Bu hanım, iddiaya göre TBMM'de imar affına evet diyen AKP’liler arasındaymış.

Sayın İmamoğlu, neler çektin ve çekiyorsun bu AKP'den? Adamlara kızma haklılar, bir değil, iki kez sandıkta 25 yıllık iktidarlarına son verdin.

Yıllardır hiçbir seçimde yenilmeyen Sayın Erdoğan'ı, iki seçimde de tuş ettin.

Gerçekten, hem Karadenizli olup hem de bu yapılanlar karşısındaki sabrınız inanılmaz. Benim doğduğum kent Malatya'da böyle sabırlı kişilere “maşallah ne sabırlı, siniri alınmış çiğ köftelik kıyma gibi” derler.

Kim ne derse desin, iktidarın tüm engellemelerine rağmen güzel hizmetlere imza atıyorsun. İstanbullu seçmenler seni seviyor ve iktidarın yaptığı tüm engellemelerin de bilincinde.

Sayın İmamoğlu, karlı bir günde İngiliz Büyükelçisi ile yemek yedin diye “vay nasıl yemek yermiş” diye hep birden söylemedikleri kalmadı.

Sayın Başkan, eski vekil size Kahramanmaraş'ta İngiliz uşağı dedi. Aradan on gün geçmeden, İngilizler Maraş'ın Türkoğlu ilçesinde 24 yataklı sahra hastanesi kurmazlar mı! Şimdi ister misin, sahra hastanesinin önüne gidip, sizi İngiliz uşağı İmamoğlu gönderdi defolun desin?

Sevgili Başkan, artık kimin ile yemek yiyeceğine dikkat etmelisin. Sakın beni davet etme, gelmem! Neden dersen, kimse duymasın ama ben de yardımlarımı AHBAP'a yaptım. Bir de benim yüzümden soruşturmalarla uğraşma.

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