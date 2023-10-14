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Acısız çıkış yok!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas'ta düzenlenen IMF/Dünya Bankası toplantısında, Türkiye'nin Kur Korumalı Mevduat Sistemi'nden çıkmak istediğini belirtti.

Neden girdik ki?

Bu soru o koltuğun eski sahibi Nebati'ye de sorulmuştu. “Uygulamanın 2021 sonunda döviz piyasalarında oluşturulan panik havası ve yüksek oynaklık sonucu devreye alındığını” söyledi.

Peki panik havası neden oluşmuştu?

Ülkeyi yöneten kişinin dini kuralları referans alıp ekonomiyi öyle yönetme isteği değil miydi?

Dini kurallar mı yanlıştı? Uygulamada mı hata yapıldı? Döviz kuru, cari açık, enflasyon, faizler… Neden hepsi birden fırladı? Bu işin hesabını kim yaptı?

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Tamamı dövize endeksli Türk Lirası… Sanal dolar basmanın legal hali… Başka ülkenin para birimine dayandırdı kendini, süründürürler ekonomiyi…

O sanal dolarlar karşılığı para ödemeye devam ediyorlar. Öyle bir dolar olmadığından yüksek faiz verip dönerse de Türk Lirası'na dönsün hiç değilse derdine düştüler.

Dolar alınmasın diye promosyon da verilmişti. Kur Korumalı'ya geçen şirketlere vergi muafiyeti getirildi. Bunun da maliyeti gariban milletin sırtına yüklendi.

Oysa faiz ile suni olarak oynamaya çalışmasalardı iş çığırından çıkmazdı. Kur Korumalı gibi saçma sapan bir mevduat icat edilerek ülke ekonomisi büyük risklerin içine atıldı. Umurlarında mıydı? Tek amaçları birkaç ay daha durumu idare edip seçimi kazanmaktı. Başarıldı! Bugün yaşanan alım gücü erimesinin, fakirliğin sebebi işte bu hırsları…

Fazla kıpraşmaması için yabancıları kaçırdılar. Adeta kovdular. Şimdi o yabancıların kapısını çalıp dolaşıp döviz bulmaya çalışıyorlar.

Nitekim yurt dışı borç ödemelerinden enerji ithalatına, cari açıktan ham madde almaya… Bunlar için geçer akçe dolar… Senin bastığın parayı kabul etmiyorlar.

Tabii bu kadarla kalsa iyi… Milletin uçmadığı havalimanının, geçmediği köprünün, gitmediği yolun parasını dolar ile garanti verip ödedikçe, abuk sabuk projelere para gömdükçe, dolarlar uçuyor işi yapan müteahhitlerin cebine…

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Peki yabancı yatırımcı gelir mi? Gelmez!

Bırakın Türkiye'ye yatırımı hâlâ yerine bakmak için açmıyorlar bile haritayı… Gelmek isteseler bile Türkiye kara para aklama kategorisinde gri listede… Kirletmek istemezler paranın rengini üç cent fazla kazanacağız diye…

Açıkçası Türkiye ekonomisi öyle bir halde ki, acı çekmeden, bedel ödemeden, daha kötü günler görmeden buradan çıkmamız pek olası değil…

Her hamleyi doğru yapsan, devamlı uygun adım atsan Mehmet Şimşek'in dediği üç yıl daha var önümüzde… Kendi o koltukta o kadar uzun ömürlü olur mu sizce?