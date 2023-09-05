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“Ben ekonomistim” demişti ya…

İstatistik Kurumu, denilen odur ki Mehmet Şimşek'in baskısıyla ağustos ayı enflasyonunu gerçekçi olarak açıkladı.

Eğer bu doğruysa iktidarın kullanışlı aparatı İstatistik Kurumu enflasyonu düşük açıklayınca, maaş zamları da enflasyona göre hesaplanınca milletin cebinden parasını almış olmuyor mu? Vicdan azabı yakıyor mudur canlarını?

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Bir rakam buluyorlar, sonra telefon açıp “uygun mudur?” diye soruyorlar. Ona göre kırpıp terzi usulü istenilen şekle getiriyorlar. Ve biz marabalara açıklıyorlar. Olay bundan ibaretti… Galiba bir şeyler değişti. Hayırlısı…

Yine de teflon tava gibiler… Üzerlerine hiçbir şey yapışmıyor. Hep suçlu başkası. Döviz kurları nasıl arttı? Abuk sabuk faiz kararları nedeniyle… Sanki kendiliğinden olan bir doğa olayı gibi konuşmuyor mu hele…

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Nitekim ülkeyi yöneten ekonomist; “Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın” demişti. Demek onlar da buna kulak verip enflasyonu açıkladılarsa…

Sadece ağustos ayında yüzde 9.1 enflasyonun açıklandığı ortamda emekliler ciddi ciddi 7.500 lira maaş ile yaşamaya çalışıyorlar mesela…

Yazık, günah mı? Valla onu seçimlerde tercihini bu yönde kullanan kadim halkımıza sormalı… Adam çıkıp, “bundan sonra ülkeyi ben yöneteceğim” demedi ki? Seçildi.

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Peki, dünyada durum ne? Enflasyon el alemde kedi, bizde ejderha… Gelişmiş ülkeler enflasyonu çoktan kontrol altına aldılar. Rahat rahat takılıyorlar.

Savaşta olan Rusya-Ukrayna'nın enflasyonlarını topla neredeyse hâlâ senin açıkladığının yedide biri… Ortaya çıksın daha kötüsü varsa…

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Bizim yaşadıklarımız bir sonuç… Neyin sonucu? Tabii ki başkanlık sisteminin… Ağzınla kuş tutsan daha iyiye götüremezsin!

Soran olunca “ben ekonomistim” diyor. Sonuçta karşısında “ben gazeteciyim” diyenler oturuyor. Hepsinin işvereni kendisi olunca hikaye pek de kurcalanmıyor.

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Ne bekleniyor ki? İnşaata dayalı ekonomide inşaat bile taklaya geldi. Yanlış ellerde şekillenen plansız tarım ve sanayi politikaları… Sonuç? Adamlar yol yaptı!

Ekonomide beklentiler önemlidir. İktisadın önemli konularından biridir. Nitekim bu beklentileri şekillendiren pozitif enerji yaymak, evrene mesaj yollamak, dua etmek falan değildir. Uygulanan para ve maliye politikalarıdır…

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Bizde para politikası aklı başında yönetilmeye başladı. Ya işin diğer bacağı maliye politikası? Siz itibardan tasarruf gördünüz mü hiç etrafta… O zaman çok da umutlanma…

Hâlâ bu seneyi atlatırsanız seneye kralız muhabbeti… Oysa yıllardır bekliyor ümmeti… Bugüne kadar tek bir hedefi tutturamamış olması enteresan tabii…