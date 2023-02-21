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Halka hizmet benim işim!

Çince felaket aynı zamanda fırsat demektir. O öyle değildi galiba… Kriz aynı zamanda fırsat demektir desek… Ha felaket ha kriz ne fark eder? Ortada bir fırsat var mı? Var!

Biz de yararlanalım. Hem memlekete hem de halka hizmetimizi sunalım! Muteber insan olalım… Nasıl fikir?

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Öncelikle AKP'ye yandaş bir politika izleyerek başlayacağız. “Menderes'i astınız, Özal'ı zehirlediniz, Uzun Adam'ı yedirmeyiz” deyip gönülleri kazanacağız.

Hatta “CHP'nin kentsel dönüşüme direnmesi can aldı” deyip etrafın bize zeka özürlü bakışlarına aldırmadan muhaliflere yüklenip, onlara devlet düşmanı, terörist, zillet diyerek nefes aldırmayacağız.

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Macera aramamıza gerek yok! Nasıl yapacağımızı “Sayıştay raporları” gayet güzel anlatıyor. Aynı adımları tekrarlayacağız…

Hemen ortak bir şirket kuruyoruz. Arkasından deprem bölgesinde devlet ihalesi kovalayacağız. Dikkat edeceğimiz nokta, ihalenin “birim fiyatlı” olmasında… Aman ha…

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Artık otoyol mu olur, köprü mü, duble yol mu, tren yolu mu? Tünel, gar, liman, hastane, fark etmez neticede… Kallavilerden bir tanesini gözümüze kestirip dalacağız kısmetimize…

Diyelim ki Maraş'a, Hatay'a tren yolu yapacaklar. Hop oradayız. İhale şartnamesini okumamıza bile gerek yok. Gerekirse bize göre değişiklik yapıyorlar. Sağ olsunlar!

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İhale 900 milyon liralık… Sordular bize; “Kaça yaparsınız?” diye… Siz karışmayın, bana bırakın. Teklifimizi açıklıyorum “650 milyona yaparız” diyorum!

Devletin mühendisleri ölçmüş, biçmiş, 900 milyon hesap etmiş. Nasıl yapacağız 650 milyona?

Uzatmayın! Tamam, yüzde 5 daha indim! Aldık mı 617.5 milyona? “Bu para bu zor günlerde milletimize feda!” dedik mi bir de “hayırsever” derler bize iyi mi?

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Birim fiyatlı ihalede tren yolunu kaptık. Projenin bütünü güzergâh kazısı, menfez tahkimatı, dolgu, sinyalizasyon gibi çeşitli… Hepsinin fiyatı ayrı…

Biz ne anlarız o işlerden? Hiç bulaşmıyoruz tabii… En basitinden başlıyoruz. Güzergâhı tekrar kazıyoruz. Kaça? İhaleyi 617.5 milyona mı almıştık? O zaman 300 milyona… Devletin aynı iş için çıkardığı maliyetin 15 katına…

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Başka basit iş var mı? Dolgu işleri… Ona da yaz 300 milyon lira daha… Devletin hesapladığının 20 katına… İhaleyi verirken toplamda düşük teklif vermiştik. İki kalemi hallettik de diğer bütün işler için kaldı mı bize 17.5 milyon lira?

Onunla da tamamlayamayacağımıza göre biz 600 milyonumuzu alır, kusura bakmayın kalanı 17.5 milyona yapamayacağız der, ağzımızı siler, masadan kalkarız. Kalan işler için devlet yeniden ihale açar. Artık eksiği gediği başkası tamamlar.

Olur mu öyle şey demeyin onlar alışıklar. Bugüne kadar hep böyle gitmiş bize mi şaşıracaklar? Burada esas düşünmemiz gereken kalan işler için de 650 milyon lira teklif versek mi? Sonuçta memleket işi!