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Hatay unutuldu mu Kızılay?

Hatay CHP milletvekili anlattı, yaklaşık 100.000-150.000 çadıra ihtiyaç duyduklarını… Halen alamadıklarını… Deprem bir ay önce oldu ve ulaşmadı mı? Kızılay neci? Adresi mi bulamadı? Hatay, Türkiye…

Depreminin ülkemize ve ulusumuza yaşattığı yıkımın daha ağırı, bu süreçte açığa çıkan kurumsal çürümüşlük ve çöküşün ortaya çıkmasıydı. Bu kadar kötü olduğumuzu kimse tahmin etmiyordu. En çok moralleri o bozdu.

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1868'de Osmanlı döneminde üçü gayrimüslim dört hekim tarafından Hilâl-i Ahmer (Kızılay) adıyla kurulan bu insani yardım ve afetlerle mücadele kurumu, bu iktidar döneminde kâr amaçlı bir ticari holdinge dönüştürüldü.

Her şey gerçekten para mıydı? Soru saçma kaçtı. Kızılay'a her şey para!

2018'e kadar AKP'li başbakan, bakanlar, milletvekilleri, aile bireyleri, gelin ve damatlar, partili il ve ilçe yöneticileriyle kadroları doldurulan Kızılay, 2018'de başkanlık sistemine geçiş sonrası alınan kararla 2019'da Kızılay Holding oldu.

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Gayrimenkul yatırım ortaklığından, lojistiğe, gıda ve içecekten, çadır ve tekstile, medikal cihaz ve kan-plazma şirketinden, portföy yönetimi ve borsa yatırım aracılık şirketine, yapı ve inşaata kadar 11 ayrı şirketi çatısı altında toplayan Kızılay Holding böylece ihale yasasına, TBMM ve Sayıştay denetimine tabi olmayan AŞ statüsünde ticari bir kurum oldu.

Sayıştay denetimi olmayınca oyna da oyna… Borsada halka açılsa ya…

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Yolsuzluk, usulsüzlük, adam kayırmacılık gibi iddiaların ardı arkası hiç kesilmedi. Zira kendisi neredeyse AKP'nin derneği…

Başkanı yerel seçimler öncesi AKP'ye desteğini açıklarken, “Gençler bizim zamanımızda Binali Ağabey gibi halden anlayan da yoktu, siz şanslısınız” demişti. Bildiğin AKP adına oy istemişti.

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Holding çatısı altındaki 11 şirketin tamamının yönetim kurulu başkanı da aynı kişi…

Kızılay başkanı, holdingin de şirketlerin de yönetim kurulu başkanı.

Kızılay başkanının aile fertleri, AKP-MHP'li siyasiler ve yakınları şirketlerde, şubelerde, yönetim kurullarında dolgun maaşlarla görevli.

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İktidara yakın doğalgaz dağıtım şirketinin Kızılay'a yaptığı 8 milyon dolarlık bağış, Kızılay üzerinden iktidar destekli iki vakfın New York Manhattan'da inşa ettiği lüks rezidans ve iş merkezine aktarıldı.

Hem bağışı yapan şirket vergi ödemedi hem de bağışı diğer vakıflara bağışlayan Kızılay vergi ödemedi.

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Anlayacağımız şirketler vergi ödememek için Kızılay'ı kullanıyor. Kızılay başkanı buna “vergi kaçırmak değil, vergiden kaçınmak” diyor. Paravan olarak Kızılay'ın kullanılmasını gayet güzel açıklıyor. Bir “sefam olsun” demediği kalıyor.

Sizin de hesap işlerine zamanınız mı yok? Paranızı Kızılay'a gönderin, gerekli talimatları da verin. Kızılay 1.000 lira sakalını alsın. Parayı istediğiniz yere Kızılay yollasın.

Daha anlatırdım ama sıkıldım. Bunlarla mı uğraşacağım? Zamansızım!