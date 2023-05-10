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İşçi, memurun efendisi!

Kamu işçilerine kallavi zam yapıldı… Yüzde 45 artış ve en düşük aylık 15 bin lira olacak. Bunun yanı sıra gelirleri iyileştirici çok sayıda düzenleme de eklendi. Yol, yemek, tediye, yakacak, giysi yardımı, ikramiye derken artış mevcut ortam için çok iyi…

Hakkını vermek lazım… Sendika başkanları sarı ama oldukça delikanlı çıktı. Kozlarını iyi kullandı. İki yıl önceki görüşmelerde de sağlam zam aldı. Bana bile “Helal olsun başkan!” dedirtti… Ötesi var mı?

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Tabii bu kararı alırken, seçimlere sadece 4 gün kalmasının ve anketlerde iktidarın yaşadığı oy kaybının büyük etkisi var.

İşçiler tabii ki çok kazansın… Daha da çok zam alsın… Helal olsun da kamudaki adaletsizlik arşa ulaşmış durumda… En düşük memur maaşının 1.8 katı en düşük kamu işçisi maaşı olacak.

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Devlet dairesinde çaycı 22 bin, mühendis 18 bine çalışıyorsa, sanki ters olan bir şeyler var gibi… Mühendis Bey artık masadan kalkıp önünü ilikleyip sen zahmet etme Memduh abi deyip çayını da kendisi koyması gerekmez mi?

Haliyle bu durum memurun moralini bozdu. Nitekim Memur-Sen'in yaptığı pazarlıklar, İktidar yüzlerine tükürse yarabbi şükür dercesine olduğundan oldukça sorunlu…

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Benim esas merakım, memur sendikaları yöneticileri nasıl çıkacak sokağa? Nasıl bakacak temsil ettikleri memurların yüzüne? Kimseye görünmeden nasıl binecekler son model araçlarına?

Ben size söyleyeyim… Umurlarında olmayacak! Yahu bu adamlar 2013 yılında toplu sözleşme masasında işverenin önerdiğinden daha az zam istemek gibi sendikacılık tarihine geçen bir eyleme imza attılar.

Hükümetin verdiği hükümetin vermek istediği yüzde 3+3 zam oranı ile alacakları 223 lira zamma karşı Memur-Sen net 123 lirada ısrar etti. Kabul da ettirdi! Var mı daha beteri?

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Memurun yaşadığı fakirleşme 90'lı yıllarda olsa en az bir hafta tüm kamu hizmetlerinde yavaşlatma uygulanır, sistem tıkanırdı. Nitekim yapıldı.

Zira Fransa'da,

İngiltere'de, Hollanda'da böyle bir ihtimalin söz konusu olması bile ülkedeki tüm kamu hizmetlerinin bir hafta durması için yeterli…

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Diğer yandan güya paradan altı sıfır attılar… O zamanlar üç haneliydi maaşlar… Sonrasında dört haneliye geçildi… Şimdi de beş haneli oldu… Üç-dört yıla altı haneli olarak hayatımızda…

Zam yapmak iyi güzel de nereden geliyor bu para? Dediğim gibi seçime daha dört gün var ve bütün tuşlara aynı anda basıyorlar. Kim gelirse gelsin, gerçekten çok merak ediyorum. Nasıl toparlayacaklar?