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İstifa etmeyi dahi beceremedi!

Her daim muhalefete muhalefet etmeyi saçma bulan biri olarak kendi kendime şu soruyu sorarken buldum: “Ülkede doğru düzgün bir muhalefet olsaydı bu vergi zamları böyle fütursuzca yapılabilir miydi?”

Erdoğan'a yüzde yüz hak verdim. “Türkiye böyle bir muhalefet anlayışıyla yoluna devam edemez.” Helal olsun valla… On ikiden vurmuş doğru teşhis koymuş.

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Koalanın okaliptüs ağacına sarıldığı gibi koltuğa yapışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun vergi zamları hakkındaki yorumlarına bakayım dedim ve Twitter'da sayfasını açtım. Acıdım!

Son twiti, “Acısı hep yüreğimizde olan Ali İsmail Korkmaz'ı hüzün ve rahmetle anıyorum” idi…

Öncekiler sırasıyla:

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimizin ailelerine başsağlığı…

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi olan başpehlivanı kutlama mesajı…

Sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilekleri…

Sanatçı, sinema ve dizi oyuncusu Özkan Uğur'un vefatından dolayı duyduğu büyük üzüntü…

ABD'de öğrencilik yapan birinin ziyareti dolayısıyla yaşadığı mutluluk… Falan filan…

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Böyle birini bırakın muhalefet liderliğini normal şartlarda parti binasının kapısından bile sokmamak gerekli… Var mı kontrollü muhalefetten güzeli?

Twitleri okudunuz işte… İnanılacak gibi değil ama inanmıyorsanız açın bakın Twitter'a… Duruyorlar orada… Emekliler kahroluyor, vergiler her kesimi sarsıyor, beyefendi ya kutluyor ya taziye bildiriyor.

Ekonomi hakkında tek bir twit yok! Sorsan gemiyi limana yanaştırıyor.

Millete “Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz” diye akıl verdi, kendi adam olup tıpış tıpış istifa etmeyi dahi beceremedi!

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Seçim öncesi “CHP'nin cumhurbaşkanı adayı neden hâlâ açıklanmadı” diye sorulduğunda “yıpranmaması için” cevabını vermişti. Meğer kendini yıpratmak istemiyormuş beyefendi…

İnsan biraz gurur yapar. İstifayı basar. Yani yapsaydı iyiydi… Artık geçti. Bu saatten sonra kimsenin arkasından iyi konuşmayacağı aşikar…

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Hatta açın bakın alttaki yorumlara, AKP ajanı olduğu iddiaları var. O denli nefret toplamayı becerdi… Tebrik etmeli.

Hele koltuğunu korumak için “tekrar seçim olacak, hazır olmalıyız” diye göz göre göre yalan söyleyerek rezil hale gelmesi… Umudu Erdoğan'ın erken vefat etmesi veya görevden çekilmesi…

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Çıkıp bir miting yapsa da ağırlığı neymiş anlasa… Yerel seçimlerde Kılıçdaroğlu başta olduğu sürece başta İstanbul ve Ankara hep Erdoğan'da… Hatta İzmir bile belki potada…

Size şöyle söyleyeyim… Seçim yazı tura ile belirlense… Kılıçdaroğlu yazı olsa… O parayı 100 kere de havaya atsan hep tura gelir.

Muhalefet bu olduktan sonra neden çekinecekler ki? Yapıştırsınlar zamları yükseltsinler vergi oranlarını… Adamlar az bile yaptı!