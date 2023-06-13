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Parmakla gösterme… Ayıptır!

Binali Yıldırım'ın iki gün önce yaptığı, “Hedefimiz dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına Türkiye'yi sokmak. Buna çok yakınız” açıklamasını bir yerden hatırlıyordum sanki…

Açtım arşivi aynı kelimeleri kullandığı son üç yılda üçüncü konuşması bu… Her defasında parmakla gösterilen ülkeler arasına girmeye şuncacık kalıyor maşallah… Ha gayret olacak inşallah…

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Dünya zaten Türkiye'yi parmağı ile “Enflasyon artarken faiz düşüren bunlar işte” deyip işaret ediyor ama o sayılmıyor. Nitekim adamlar bizimle dalga geçiyor.

Aldığı borcu boşa harcadı, parayı betona gömdü, tüketime aktardı, yandaşa dağıttı, ihale verdi, lüks harcamalar yaptı… Parası en çok değer kaybeden ülke payesini aldı. Ekonomisi dünyanın en kırılganı olanı… Kim? Aha bu ülke… Adı Türkiye…

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“Parmakla göstermek” sayısı az anlamına da gelir. Buyurun size Venezuela, Suriye, Lübnan, Kuzey Kore… Hepsi parmakla gösteriliyor. Gelecek kuşaklar ders çıkartılsın isteniyor.

Enflasyonu dünyada ilk beşe giren, cari açığı gökleri delen, abuk sabuk harcamalarla bütçeyi tarumar eden, her geçen gün daha da fakirleşen ülke hangisi? Bu! Ayıptır ama yapma… Parmakla gösterme…

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Ne zaman görsem kendisini aklıma “Vatandaşlarımız bilsin, biraz teknolojiyle aram iyidir!” demesi geliyor. Bilgisayar faresini sanki gerçek fare gibi eğri büğrü tutuşunu benliğim unutamıyor.

Mousepad yamuldu, gözleri yaşlı… Anası ağladı… Belli ki Binali Bey ile teknoloji arasında platonik bir aşk söz konusuydu… Binali Bey'in teknoloji ile arası iyiydi ama teknolojinin Binali Bey ile arası yoktu!

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Hatırlar mısınız bilmem ama Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım trenleri hızlandırmaya karar vermişti. Raporlar hazırlattı; “Ray sistemi değişmeden mümkün değil!” sonucu çıktı. Yine de “söz verdik, hızlı trene geçiyoruz” emriyle seferler başladı.

22 Temmuz 2004 tarihinde Ankara-İstanbul arasında hızlandırılmış tren seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı tren aşırı hızdan dolayı raydan çıktı. Toplam 230 yolcudan 41'i öldü, 89'u da yaralandı.

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Bu kaza yeni hayata geçirilen hızlı tren projesinin ilk seferinde meydana gelmişti.

Cumhuriyet savcılığının TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman hakkında soruşturma açılması talebi Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından reddedildi. Ölen öldüğüyle kaldı.

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Bize böyle bir deneyim yaşatmış olan zamanın Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bize yine yeni bir deneyim yaşatmak için partisinin kolları sıvadığını söylüyor.

Biz o trene değişik makinistler eşliğinde defalarca bindik. Her defasında raydan çıktık dağıldık. Aman Binali Bey… Sen bir dur Allah aşkına… Parmak atma… Yeni döneme başladık zaten ortalık karışık…

Bi konuşma…