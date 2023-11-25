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Saç saç paraları havalimanlarına…

Ekonomi kanalında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu dinliyorum. Konu havalimanlarına geldi. Devam eden üç yeni proje olduğunu söyledi.

Yozgat, Bayburt ve Çukurova… Tamam yap ama gerçekten ihtiyaç var mı, ne kadar mantıklı onu da anlatsa ya bir ara… Ceplerinden yağmıyorlar, vergilerimizi harcıyorlar sonuçta…

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Türkiye'nin en büyük dördüncü havalimanı; Zafer Havalimanı'nı anmadan olmaz. Havalimanı değil, sinek alanı… Yıllardır sinek avlıyor. Zarar üstüne zarar yazıyor.

“Devletin cebinden tek kuruş çıkmayacak” denilerek Yap-İşlet-Devret modeliyle özel sektöre yaptırıldı. Bazı günlerde “bir” adet uçuş yapılıyor. Onu da THY mecburen yapıyor.

Taahhüt edilen yolcu sayısının tamamı havalimanına gelmiş gibi parasını alıyor. Bu tahsilat 21 Şubat 2044'e kadar devam edecek.

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Milyonlarca lira harcayıp Balıkesir'e havalimanı yaptılar. Hizmete açıldığı 2020 yılından bu yana özel uçakların dışında tek bir uçağın dahi inmediği ortaya çıktı. Klasik iktidar icraatı… Yine birilerine para kazandırdı.

Zorlasan Balıkesir'e yapılan havalimanını anlatırsın da Bayburt'a yapılan havalimanına ne kılıf uyduracaksın? Bayburt'a yapılan havalimanının maliyeti açıklamalara göre Balıkesir'e yapılanın kat kat fazlası…

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Bayburt'un nüfusu 84 bin kişi… Almanya'da bile Bayburt'tan daha fazla Bayburtlu var. AVM'ye girsen bir saatte çıkamazsın, yarım saatte bütün Bayburt'u yürüyerek turlarsın. Turist gitmez. Komşu Gümüşhane desen nüfusu 145 bin kişi… Topla ikisini 229 bin kişi… Nüfusun tamamı uçakla uçsa yine çıkaramaz parayı…

Sadece İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 735 bin kişi yaşıyor. Bu hesaba göre Ümraniye'ye özel havalimanı yapmak gerekiyor.

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Nitekim Bayburt'a hava yoluyla ulaşım için Trabzon ve Erzurum'daki havalimanları kullanılıyor. Taş çatlasa iki saatlik yol… Kastamonu havaalanı ve Tokat havaalanını saymıyorum bile.

Zira havalimanı yapılınca muhtemelen pilot Bayburt'u bulamayıp yine Erzurum havalimanına konacak. Aynı şey olacak!

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Havalimanı yapmakla iş bitmiyor. Bırak buradan gelecek gelir ile kendini amorti etmeyi, yıllık bakım masraflarını bile karşılayamayacağı aşikar! Yatırım değil safi zarar…

Arkadaş, sen yine milletten vergileri toplayıp Bayburt'a yatırımını yap. İstihdam sağla, altyapı projelerine, çiftçiye, tarıma, hayvancılığa aktar o parayı… Yıllardır sözü verilen hızlı tren projesine yüklen…

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Şahsi merakım bu havalimanlarının yolcu sayısı hesaplarını kimin yaptığı… Bu hesabı özel sektörde yapsa kovmakla kalmazlar, bir daha şirketin binasında içeri sokmazlar.

Amerika'da devleti zarara uğratmaktan kodese atarlar. Avrupa'da sokağa çıkarmazlar. Çin'de ömür boyu pirinç tarlasında çalıştırırlar. Japonya'da harakiri paklar.

Türkiye'de ise çakarlı Audi ile dolaşırlar. İyi ile kötü arasında fark var!