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SZC Televizyonu

Bugün bizim için büyük gün… Sözcü Televizyonu yayın hayatına başlıyor. Hem de benim programım Sabah Şerifleri ile…

Hayatım boyunca kendimi ve hatta yakınlarımı övmediğim, övemediğim için ne diyeceğimi çok da bilemiyorum.

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Başarılı olacağı aşikar… “Onu nereden biliyorsun?” diye sorarsanız matematik gibi, fizik gibi, kimya gibi… Doğru formül sizi sonuca ulaştırır.

Öyle günün gazetelerini, dünün haberlerini okumak falan yok. Onlar dünde kaldı cancağızım… Yeni şeyler söylemek lazım.

Dürüst, ilkeli ve çalışkan olursan en önemlisi bunu slogan olarak kullanmayıp gerçekten uygularsan, yaparsın. Diğerleri neden tam yapamıyor peki? Bir şeyler eksik belli ki!

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Dikkat ederseniz tanıtım için ortalığı yıkmadık. Sağ olsun kardeşimiz Sözcü Gazetesi oldukça destek verdi diyeceğim ama herhalde Sözcü'nün en eski köşe yazarı da zaten benim…

Normal şartlarda ekonomi köşesi yazarım, hayatın ekonomi olduğunu anlatırım. Bu sefer biraz daha geniş yelpazeden bakacağım… Hiçbir şey içimde kalmayacak! Bu sefer ben içlerine oturtacağım…

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Sabah Şerifleri programında patron Çağla… Partnerim… Zeki ve akıllı insanlarla çalışmak en büyük keyfim…

İşin açıkçası kim ne der, o kırılır mı, şunları üzmeyelim diyemiyoruz. Yerimiz dar. Mezhebimiz almıyor o kadar… Birilerine yaranacağız diye program yapacak tek bir kişi yok aramızda… Kısaca formatımız, kralını tanımayız…

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Çağla ile arada deneme çekimleri yaptık. Maksat alışalım birbirimize… Bazen iyice sapıttım bakalım ne diyecekler diye… “Güzel kardeşim böyle konuşursan ekranlarda canımıza okurlar valla” demelerini bekledim. Çıt yok!

Biraz daha zorladım. Umurlarında değil! Aynı gazete köşem gibi… Ne karışanım var ne beni durduran biri… Kesin dinlemiyorlar diye düşünmeye başladım. Baktım stüdyonun köşesinde Yılmaz (Özdil) abi not alıyor.

Hah dedim, çıkışta eğlence var. Başladım iyice sinir uçlarına dokunmaya… Didişmek gibisi var mı şu dünyada?

Program bitti. “Abi hoş geldin, görmemiştim, nasıl beğendin mi?” diye sordum…

“Yüzünü Çağla'ya fazla dönüyorsun” dedi!

Ayıp ama… Bırak yüzümü benim bütün karakterim dönmüş, iki saattir ben bende değilim… İktidarın haber bülteni işte budur diye beni gönderin, giderim. O haldeyim.

İki kelime dahi etmedi. Ha öyle mi? Dur bakalım, daha yeni başlıyoruz Yılmaz abi…

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Tabii ki hatalarımız, gaflarımız olacak. Yoksa övüp yağlamak çok kolay… Kim ne derse salağa yatar idare eder, gideriz. Yok öyle!

Hani “Taraf olmayan bertaraf olur” demişti alanı ekonomi olan kişi…

Bizim tarafımız belli… Sözcü Televizyonu seyircileri… Tam ortadayız yani… İşimiz onların doğru bilgilendirilmeleri ve farklı bakış açılarından haberleri görebilmeleri…

Bugünden itibaren iki seçeneğiniz olacak. Sözcü Televizyonu ve diğerleri… Zaten hayat da seçimlerden ibaret değil mi?

Size kalmış gerisi…