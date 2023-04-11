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Standart boyut

Uçak gemisi!

TCG Anadolu… Başlı başına harika bir çalışma… Eser niteliğini taşıyor tek başına… Türk donanmasının en büyük gemisi… Amiral sıfatının temsilcisi… Tam 7 yılın emeği… Gurur verici…

Bu yetmiyor onlara… Abartacaklar ya illa… Uçak gemisi diyorlar ama değil… Yine bir algı çalışması… Gerçek olmadığı halde uçak gemisi yaptığımıza inandırmaya çalışıyorlar insanları…

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Yalan söylemenin de bir adabı olmalı… İyi “uçan gemi” yapıyoruz demedi! Helikopter gemisi kendisi… İspanya lisanslı… Mısır donanmasında 3 tane var bunlardan… Türkiye'nin olmasın mı?

İnsansız Hava Araçları inip kalkacak. Bak şimdi işler değişti… Onlar uçak değil mi? Uçak dedik, boyutunu söylemedik! Önemli olan işlevi…

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Uçak gemisinden kalkış, iniş yapabilen uçaklar bellidir. Eldeki 50 yıllık F-16'ları indiremezsin. Yapımına ortak olduğun F-35'ler için pist uygundu ama sen gittin bile bile kullanamadığın S-400 savunma füzelerini Rusya'dan almayı tercih ettin. İş patladı.

Hâlâ, “Durun daha büyüğünü, gerçek uçak taşıyanını da yapacağız” diyor. Gerek var mı? Aramızın iyi olduğu ülkelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyorken, gemiyi ota, boka yollayıp onlarla da aramızı mı bozacağız?

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Şam'ı hallettik, şimdi de Paris'e cuma namazı kılmaya mı gideceğiz? Sahi ne yapacağız? İstikamet Katar mı?

LPG'lisi tercih sebebi olsa da günün şartlarına uygun uçak

gemisinin nükleer motorunu nereden bulacaksın?

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Yapabilsek bile giderlerini ülke bütçesi kaldırmaz. Antalya'ya çapa atar. Her yıl iki dönem Motorlu Taşıtlar Vergisi bile Türkiye'nin bütçesini sarsar!

Asıl amaç eğitimsiz, düşünmeyen, fanatik kesimi gaza getirmekse sorun yok. Lakin illa yapacağım, üzerine de jet konduracağım dersen o işin maliyeti Türkiye ekonomisinin boyunu aşar.

Son olarak Amerika'nın ürettiği uçak gemisi mevcut deneyimlerinin üzerine 5 milyar dolar araştırma/geliştirme masrafı ve sonrasında 13 milyar dolar da gemi yapımı masrafı çıkarttı. Toplamı 18 milyar dolar tuttu…

Uçak masraflarını hiç saymıyorum ama böyle bir gemiyi suya salmak için Türkiye'nin sahip olmadığı kruvazörler gereklidir. Önüne taramalı tüfek koyup yollayacak değiliz ya…

Denizaltılar, destroyerler, koruma gemileri, destek gemileri… Saymakla bitmez. Bunlar da bedava değil!

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Depremde bile zamanında yardım gitmediği için binlerce vatandaşını çürük binalara kurban verirken uçak gemisi diye böbürlenmek… Üstüne üstlük gerçek olmadığını bile bile bunu devamlı söylemek… Ne bileyim, galiba ilahi adalet…