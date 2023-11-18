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Yoksulu olmayan ülke, Türkiye!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2024 yılına ait bütçesinin görüşüldüğü, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında Bakan Vedat Işıkhan sorulan soru üzerine önce Türkiye'de asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğuna dikkat çekti.

Sonrasında “Ülkemizde, asgari ücret net 11.402 lira olup; bu kapsamda çalışıp aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi bulunmamaktadır” dedi. Kendisini fakir sanan halktan sevinç çığlıkları yükseldi!

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Aman diyeyim, ateşle oynuyoruz! Bu kadar para insanları rahata alıştırır. Niceleri işe bile gitmez, debdebeli, lüks bir hayat sürerken gözleri kararır.

Gelin bu hatadan geri dönelim. En fazla 5.000 lira verelim. Millet yoldan çıkmasın. Türk aile yapısı bozulmasın. 2053 hedefi sekteye uğramasın. 2071 hayal olmasın.

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Ya Sarayın bir eksiği gediği olursa? Bu kadar da bonkör davranma! Kusura bakmasın kendimi buraya kadar tuttum ama kimse “itibardan tasarruf edilecek” demesin bana! Kabullenemem asla!

Sahi ne bekleniyordu ki? Bol şükürlü bir konuşmanın ardından “aldığınıza şükür edip oturun” demesi mi? Tamam güzel kardeşim yiyeni var belli ama herkesi aynı kefeye koymasan en güzeli…

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Ya akılsız ya da aşırı derecede saf olmalıyız ki açıklanan her şeye “eyvallah” çekelim. Verelim kendisine 11.402 liralık asgari ücreti hadi bir ay geçinsin… Önce onu bir görelim… Sonrasında tekrar kameraların karşısına geçip bize yoksulluktan bahsetsin…

Yurt dışında yaşayan bir vatandaş bu yorumları yapsa “Türkiye ekonomisini bilmiyor, kapasitesi bu kadar” deyip geçersin. Lakin bu yorumu yapan ülkenin çalışmadan sorumlu bakanı!

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Yani ha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ha okey masasının aranan dördüncü adamı… Muhabbetleri aynı… Tek farkları biri arkadaşlarıyla geyik yapıyor diğerleri ülkeyi yönetirken insanları ahmak yerine koymaktan çekinmiyor.

El alemin emeklisi maaşıyla anasının nikahından Türkiye'de her şey dahil 5 yıldızlı otele geliyor, tam pansiyon iki hafta kalıp ülkesine dönüyor. Bizim vatandaş iki büklüm olmuş evinin yanında kurulan pazara gidemiyor.

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Haklı tarafları yok değil… Bundan altı ay önce sandığı önümüze koydular. Millet memnunmuş ki, gitti yine aynı yönetimi oy verip seçti. Belli ki bende bir arıza var.

Koca bakan karşıma çıkıp, “Adam sen de! Ekonomimizin uçtuğuna inanıyorsun da Türkiye'nin en refah içinde yaşayan bir ülke olduğuna mı inanmıyorsun?” dese tek bir söz bile söylemeye hakkım yok.