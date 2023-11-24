Nedim Türkmen İletişim Bilgileri

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Nüfusun yüzde 21’i sosyal yardımla geçiniyor

Düzenli sosyal yardım alanların sayısı 3.5 milyonu buldu

Ülkemizde sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısı 4.4 milyona ulaştı. Devletten sosyal yardım alanların sayısı da 17 milyon kişiyi aştı

Türkiye'de sığınmacılar ve yasa dışı yollara ülkemize girenler hariç 85 milyon nüfus var. Bu nüfusumuza göre, 15 yaş üzeri çalışabilir nüfusumuz 65 milyon 542 bin kişi ve toplam işgücümüz 34 milyon 854 bin kişi. İstihdam edilenler 31 milyon 686 bin kişi, işsizimiz 3 milyon 168 bin kişi ve işgücüne dahil olmayan nüfus 30 milyon 688 bin kişi. Ülkemizde kayıtlı çalışan sayısı 25 milyon, kayıt dışı çalışan ise 6.5 milyon kişi.

Son yıllarda uygulanan bilimi ve aklı reddeden ekonomi politikaları, ülkemizde derin bir yoksulluk yarattı. Çarşamba günü Meclis'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi kabul edildi. Burada yapılan sonuç konuşmasından, 2023 yılı itibarıyla sosyal yardımlardan yararlandırılan hane sayısının 4 milyon 400 bine ulaştığı, sosyal yardımlardan yararlandırılan kişi sayısının da 17 milyon 600 bine ulaştığını öğrendik. Sosyal yardımlardan yararlandırılan toplam 4.4 milyon haneden 3.5 milyonunun “düzenli sosyal yardımlar kapsamında olduğu” açıklandı.

Ülkemizde sosyal yardım alan hane sayıları 2002'de 1 milyon, 2015'te 3 milyon ve 2023'te 4.4 milyona ulaşmış durumda. 2002 yılında 1.3 milyar TL olan sosyal yardım harcamaları, 2021'de bütün kamu kurumları ile birlikte 97.8 milyar TL'ye ulaşmıştı. Sadece Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın 2022 yılında “yoksulluk ile mücadele” için harcadığı para 62 milyar 742 milyon 374 bin TL idi. Bu ödenek 2023 yılında 91 milyar 582 milyon 780 bin TL'ye çıkartıldı. Önümüzdeki 3 yıl ile ilgili olarak da 2024 yılında 205 milyar 861 milyon 822 bin TL, 2025 yılında 213 milyar 378 milyon 802 bin TL ve 2026 yılında 246 milyar 413 milyon 207 bin TL hedef konuldu. Bugünkü yazımda, sadece Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın sosyal yardımla ilgili verilerini paylaştım. Diğer kamu kurumları ve belediyeler dikkate alındığında, bir bu kadar daha rakamın muhtaç durumdaki kişilere ödendiğini söyleyebiliriz.

Ülkemizde yoksulluğun artması ve yoksullara devletin yardım etmesini “sosyal devletiz”, “paramız var yardım ediyoruz” ne ala diye değerlendirebiliriz.

Ülkede istihdam yaratılması için uğraşmayıp, 85 milyondan toplanan vergilerle iktidarın kendisine sadık seçmen yarattığını da iddia edebiliriz. 85 milyonluk ülkede kayıt dışı dahil 31.6 milyon insanın çalıştığını, 17.6 milyon insanın devletten yardım ile geçindiğini, 15 milyon emeklimiz olduğunu ve kalanlarında hayatlarından çok memnun olduğunu iddia edebiliriz.

Bugün sizlere; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımların ayrıntısını içeren bir tabloyu sunuyorum. Tablodan da açıkça anlaşılacağı üzere, çok küçük meblağlarla bile oldukça büyük sayıda vatandaşa ulaşılmak istendiği anlaşılıyor ve ulaşılan 17.6 milyon kişi bu başarıyı ortaya koyuyor. Ayrıca, yabancılara yönelik sosyal uyum yardımının maddi boyutunu da tabloda görüyoruz.

Tartışılması gereken, bir ülkede çalışarak ve gelir elde ederek yaşamını sürdüremeyen insanların sayısının artması övünülecek bir şey midir? Uygulanan yanlış politikalarla insanların iş imkanlarını ortadan kaldırıp onları muhtaç hale getirmek kim ya da kimlerin yararınadır?