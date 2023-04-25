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Erzincan mucizesi!

Erzincan, Doğu Anadolu bölgemizde, genellikle dağlar ve platolarla kaplı bir ilimizdir.

Dağlar, çeşitli yörelerde belli bir sıra içinde uzanır ve manzaraları müthiş güzeldir.

Denizden yüksekliği 1185 metre olan ve kışları çok sert geçen Erzincan'ın nüfusu, 2022 yılına göre 239 bin 223'tür.

Nüfusu az olduğu için seçimlerde ancak 2 milletvekili çıkarabilir.

2018 seçimlerinde 2 milletvekilliğini de, rakip partilere fark atan AKP kazanmıştı.

Erzincan bugüne kadar iktidar partisinin kalesiydi, fakat…

Şimdi Erzincan'da büyük bir seçim mücadelesi var…

AKP'nin tahtı sallanıyor…

AKP'yi sarsıp sallayan Mustafa Sarıgül…

Mücadele CHP adayı Mustafa Sarıgül ile AKP adayı arasında geçiyor. Diğer partilerin hiç şansı yok!

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ORC Araştırma'nın Erzincan'da özel olarak yaptığı ankete göre, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü birinci sıradan aday gösteren CHP'nin oyları yüzde 25.5'ten yüzde 35.1'e yükseldi. Yüzde 9,6 artış var ve bu yükselme trendi devam ediyor.

AKP'nin oylarında ise yüzde 6.8 düşerek yüzde 38,4'e indi. Bu düşüş devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın diğer partisi MHP'nin oyları da yüzde 18'den yüzde 12.5'e düştü ve düşmeye devam ediyor.

Bu sonuçlara göre Erzincan'da 2 milletvekilliğinden birini CHP (Mustafa Sarıgül), diğerini AKP kazanacak demektir.

AKP'nin kalesinde durumun 1-1 olması Cumhur İttifakı'nın çöküşüdür.

Mustafa Sarıgül bir TV programında “Seçime daha üç hafta var. Durmak yok. Seçimi 2-0 kazanmak için bütün gayretimizde çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

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Mustafa Sarıgül bu duruma kolay erişmedi…

Çalışılınca başarılıyor.

Erzincanlı olan Sarıgül, her sabah saat 6'da kalkıyor ve gece yarısına kadar dur-durak bilmeden hemşerilerini ziyaret ediyor, onların isteklerini bir bir kaydediyor.

Çalmadığı kapı yok…

Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmıyor.

“Erzincan'ın ışığını daha çok parlatacağız. İnanıyorum ki Erzincanlı hemşerilerim değişime oy verecek” diyerek kararsızları ve milliyetçi muhafazakar seçmenleri CHP'ye çekiyor.

Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül'ü Erzincan'dan aday göstermekle o bölgede müthiş bir atılım yaptı, CHP'yi şahlandırdı.

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Mustafa Sarıgül, “Ülke olarak tehlikeli bir dönemden geçiyoruz. Bu sarsıcı düzenin değişmesi gerekiyor. Bugün hoşgörüye ve dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. AKP artık yoruldu, gitmesi lazım. Ülkeyi Tek Adam Sistemi'nden kurtarıp, parlamenter sisteme geçirecek olan en uygun aday Sayın Kılıçdaroğlu'dur. O Türkiye'nin yüzde yüzünü kucaklar, herkesin cumhurbaşkanı olur, ekonomiyi yoluna sokar, ülkeyi huzura kavuşturur.” diyor.

“Yaptıkları Anayasa'ya kendileri uymuyorlar!”

Günümüzde artık yasalar iktidar mensuplarına işlemez oldu.

Anayasaymış, babayasaymış maalesef takan yok!

Yüksek Seçim Kurulu'nun, “Bakanların milletvekili adayı olması için istifa etmeleri gerektiği ve istifa etmedikleri için aday olamayacaklarına ilişkin itirazları” oybirliği ile reddetmesi, ülkemizde yasaların keyfe göre uygulandığını gösteriyor.

İktidarın işine geliyorsa o yasa var, işine gelmiyorsa, o yasa uygulanmaz! Nasıl bir hukuk anlayışıdır bu?

Yüksek Seçim Kurulu'nun, “Bakanların istifalarına gerek yok” kararına ülkemizin önde gelen Anayasa hukukçularından Prof. Süheyl Batum da tepki göstererek:

“Bir kere Anayasa'yı görmezden gelmeye başladığınız anda, bunun nerede duracağını bilmeniz mümkün değil. 2017 yılında kendileri Anayasa'yı yaptılar ama kendileri uymuyorlar. Bakan olan milletvekili olamayacak, milletvekili olan bakan olamayacak dediler. Şimdi ise olsun, diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi?” dedi.

Ülkemizde maalesef olabiliyor!

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