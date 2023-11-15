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Yargıdaki fırtına hepimizi vuracak!

Ortada tuhaf bir durum var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında çıkan hukuk krizi için:

“Buradaki kavganın tarafı olacak halim yok, o ayrı bir şey. Ama işin hakemliğine gelince, bu hakemliği yapma da tabii bize görev düşebilir” dedi. Kısacası, hakem olacağını ifade etti.

Hakem olup krizi çözmek iyi bir şey, fakat..

Hakem nedir, kimdir?

Bir anlaşmazlığı çözmek için başvurulan ve sorunu âdil bir şekilde karara bağlayan kişiye hakem deniliyor.

Bir hakemin her şeyden önce “tarafsız” olması gerekir. Bu, “olmazsa olmaz” bir şarttır.

Oysa Sayın Cumhurbaşkanı, daha işin başında tarafını belli etmiştir.

Suudi Arabistan'daki zirve dönüşü uçakta gazetecilere Anayasa Mahkemesi'ni âdeta şikâyet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok yasal düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'ne gittiğini ve bunların “Tersyüz” edildiğini söyleyerek Yargıtay'ı haklı bulduğunu ifade etti.

Daha sonra “Kavganın tarafı olacak halim yok, o ayrı bir şey” dedi ama ne çare ki, kanaatini açıkça belli etmiş oldu!

Onun Saray'daki hukuk danışmanı Mehmet Uçum da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ni haklı bulduğunu resmen açıklamış, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da “Bu anayasa yüzünden yargı krizi çıktı, bize yeni bir anayasa lâzım” mealinde tam taraf olacak nitelikte, hukuk dışı sözler söylemişti.

Hal böyle olunca, Cumhurbaşkanı'nın tarafsız karar vereceğine nasıl inanılacak?

Durum apaçık ortada değil mi?

İktidar, Anayasa Mahkemesi'ne karşı!

Tüm Türkiye adına son derece sakıncalı bir durum bu!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü yetkisini ve meşruiyetini mevcut Anayasa'dan alıyor. Bu nedenle onun Anayasa'ya herkesten çok sahip çıkması lâzım!

İktidar sağduyulu olmalı ve “İlle benim dediğimi gibi olacak” saplantısıyla hareket etmemeli!

Bugün ezilen Türk halkıdır!

Yargıdaki fırtına, ülkedeki ekonomik krizi büyütecek ve yine olan vatandaşa olacak!

Bugün Türkiye'de milletin temel derdi “Ekmek, aş ve iş” iken, ülkeyi daha da yoksulluğa sürükleyecek böyle inatlaşmalardan kaçınmak gerekiyor!

Millete saygısızlık!

Futbol Federasyonu'nun yaptığı, Türk halkına saygısızlık, Türk futbolseverlere hakarettir.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılacak Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynatılması ne demek?

Bu kadar mı onurumuzu kaybettik?

Başkan Mehmet Büyükekşi hiç sıkılmadan kararı savunmaya devam ediyor.

2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş yılıdır ve Galatarasay Fenerbahçe arasında 30 Aralık günü oynanacak 2023 Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da yapılması kararı yanlıştır.

Futbol Federasyonu aklını başına toplamalı ve kararını mutlaka yeniden gözden geçirmelidir!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Süper Kupa'nın Atatürk Olimpiyat Stadı veya Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanması yönünde karar almıştır. Fenerbahçe'den sonra Galatasaray Divan Kurulu'nda da final maçının Türkiye'de oynanması kararı alındı.

Tüm futbolseverlerin de arzusu bu yöndedir.

Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan parası için kendini de, milleti de küçültmemelidir! Aksi halde bu vebalin altından kalkamaz!

Memlekette işler nasıl?

Rahmetli Demirel'in muhalefet lideri olduğu yıllarda:

“Memlekette işler nasıl gidiyor?” diye sormuşlardı.

Bu soruya Demirel şu fıkrayla cevap vermişti:

“Görme özürlü biriyle, bir topal karşılaşmışlar. Görme özürlü, topala sormuş:

“Her iki ayağın kesikken nasıl yürüyorsun?”

Topal, köre cevap vermiş:

“Gördüğün gibi!”

Kıssadan hisse…

GÜNÜN SÖZÜ

Bazı yerlerde para konuşunca şeref susuyor!