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Yüzyılları aşan lider ve kara vicdanlılar!

Büyük Ata'mızı, ölümünün 85'inci yılında, sevgiyle, minnetle andık.

Asker, devlet adamı ve çağımızın en büyük lideriydi.

Bize Türkiye Cumhuriyeti'ni bağışladığı ve böyle güzel bir vatanı Türk gençliğine emanet ettiği için şükran duygularımızı dile getirdik.

Yabancılar Atatürk'ü, bizdeki yobaz tayfasından daha iyi tanıyor ve ona saygı duyuyor.

Belçikalı yazar Daniel Dumoulin'in dediği gibi “Türk ulusu Atatürk'ü Tanrı'ya, geri kalan her şeyini Atatürk'e borçludur.”

Fransız yazar Cloude Farrare de Atatürk için:

“O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler.” demişti.

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Toplumumuzda bugün, Atatürk'ü fark edemeyen vicdanları körleşmiş yaratıklar var. Bunların duydukları 100 yıllık kinle gözleri karardığı için Atatürk'ün yüceliğini göremiyorlar.

Büyük Ata'nın ölümünden 85 yıl sonra bile onun kurduğu Cumhuriyet tüm ilke ve devrimleriyle ayakta…

10 Kasım'da sel olup Anıtkabir'e akanların ellerinde Türk bayrakları, kalplerinde Atatürk vardı.

Atatürk yüzyılları aşan bir liderdir.

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Türkiye, İslam dünyasında bir istisnadır.

Atatürk'ün getirdiği aydınlık ve akılcılık sayesinde Ortadoğu ülkelerinden farklı olan Türkiye'nin hedefi Batı uygarlığıdır.

Şimdi Cumhuriyet'in ve Atatürk devrimlerinin altını oyarak Türkiye'yi Ortadoğu bataklığına sürüklemek isteyenler, halkımıza en büyük kötülüğü yapıyor.

Her fırsatta Atatürk'e saldıran ve kin kusan kafalara ne söylesek fayda etmez. Çoğu zırcahildir. Bazıları da çok sinsi ve kurnazdır. Bunlar dini kendi çıkarları için kullanır, saf halkı aldatırlar.

Türk halkının dinine olan saygısını ve bağlılığını kullanıp, milleti bölmek için dini alet edenler, laik-dindar çatışması yaratarak ulusal bütünlüğü yok etmek peşinde…

Dini menfaat, para, koltuk aracı yapanların Tanrısı, ibadeti, hep çıkar hesabıdır.

Bilinçli Türk halkı bu oyuna gelmeyecektir.

Türk milletinin kurtuluşu Atatürk'ün aydınlattığı yoldadır.

Türkiye'yi “Hukuk anarşisi” içine soktular!

Yalnız Türkiye değil, dünya tarihinde böyle bir hukuk garabeti yok!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki kararını dinlemediği gibi, Anayasa Mahkemesi için suç duyurusunda bulundu!

Bu acayip kararla ülke tam bir hukuk anarşisi içine girdi.

Türkiye Barolar Birliği “Bu karar ‘Anayasal düzene' karşı açık bir başkaldırıdır.” diye sert bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Hal böyleyken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Hukuk devletinde, sorunlar hukuk içinde çözülür.” dedi.

Adalet Bakanı hangi hukuk devletinden bahsediyor?

Anayasa, yargı eliyle askıya alınırken ortada hukuk mu kalır?

Dünyada artık hukukun olmadığı ülkeler sınıfındayız.

“Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü”nün 2023 Demokrasi Raporu'na göre Türkiye hukukun üstünlüğü alanında 173 ülke içinde 148'inci sırada… Yani hukuksuz ülkeler arasında!

Adalet Bakanı'nın bilgilerine sunulur!

TEBESSÜM



Çifte piyango!

Temel'e piyangodan büyük ikramiye çıkmış… Çok sevinen Temel hemen bir arabaya atlayıp parayı almaya giderken, arkadaşı Dursun onu cep telefonundan aramış:

“Yahu Temel, hani senin azılı bir düşmanın vardı ya, belalı bir herifti…”

“Eee, ne olmuş?”

“İşte o herif ölmüş!”

Temel ellerini havaya açmış: “Hey büyük Allah'ım” demiş “Verdikçe veriyorsun!”

GÜNÜN SÖZÜ

Ne kadar az yüksekten uçarsan, düştüğün zaman o kadar az incinirsin!