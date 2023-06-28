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İYİ Parti’nin askerleri ne yaptı?

İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı Genel Başkan Meral Akşener'in öfkeli konuşmasına sahne olmuştu. Seçim döneminde Akşener'i de bazen PKK'yı desteklemekle, bazen FETÖ'cü olduğu öne sürülen bazı isimleri milletvekili adayı göstermekle suçladılar. Ancak, bu partide görev alanlardan, kurultayda Genel İdare Kurulu'na giren askerlerden hiç söz edilmedi.

Biraz araştırma yapsalar, bölücü terör örgütü PKK ile mücadele ederken iki gözünü de kaybedenleri de, 15 Temmuz darbe girişimi yaşanırken Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe'deki karargahına gelip darbecilerle çatışanları da, FETÖ'ye ilk dava açan askeri savcının da İYİ Parti'de olduğunu da öğrenirlerdi.

İKİ GÖZÜNÜ KAYBEDEN GAZİ

Astsubay Hüseyin Özlük, 29 Temmuz 1993'de Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında askerin geçeceği yol üzerine döşenen mayını etkisiz hale getirmeye çalışırken, teröristlerin saldırısına uğradı. Mayın patlaması sonucu 5 metre havaya uçtu. Aylar sonra hastanede kendisine geldiğinde iki gözünü de görmediğini öğrendi. Yalnız onlar değil, sol elinin 4 parmağı da yoktu. İşitme yeteneğinin yüzde 50'sini kaybetmişti.

Hüseyin Özlük, görevde olduğu dönemde karakolların daha korunaklı hale getirilmesi için “Kalekol” projesini hazırlayanlar arasında yer almıştı. İYİ Parti'nin kurucularından olan Hüseyin Özlük, geçen hafta yapılan kurultayda Genel İdare Kurulu Üyeliği için yapılan seçimde 1.101 oy alarak en yüksek oy alan ikinci kişi oldu. Birinci ile arasındaki oy farkı sadece bir oydu.

Üç kitap yazdı. İYİ partinin ilk seçim müziği “Başaracağız”ı sözlerini, müziğini ve okumasını yaptı. İki halk müziği albümü çıkardı. Abdullah Öcalan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ki duruşmasına gazi olarak katılan beş isim arasında yer aldı. Gazi Hüseyin, benim de çok yakın dostum. Elinde bağlamasıyla, sadece serçe parmağını kullanarak mutlaka “Sarı Saçlı, Mavi Gözlüm” türküsünü söyler. Neden serçe parmağıyla çalıyor? Çünkü, Hüseyin'in 4 parmağı mayın patlamasında koptu. O inanılmazı başaranlardan.

HAKKINDA 1.054 YIL HAPİS İSTENDİ

Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok da İYİ Parti Genel İdare Kurulu'na seçildi. Görevde olduğu dönemde “sahte çürük çetesi” soruşturmasından dolayı tutuklandı. Arkasından “Balyoz Davası”nın sanığı oldu “Kayseri Işıkevleri Hipnozla işkence” iddiası derken sonunda “Ergenekon Terör Örgütü üyeliğine de soktular. 1.054 yıl hapis istemiyle yargılandı. İki defa Türk silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi.

Cezaevinde toplam 4 yıl 9 ay 25 gün tutuklu kaldı. 40'a yakın disiplin soruşturması geçirdi. Hepsinden beraat etti. Sonuçlanmamış davası kalmamıştı. Tahliyeden sonra eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la ilgili iddialarda bulundu. Akar'ın açmış olduğu 10'a yakın davası devam ediyor. Hepsinden de siyasi yasak isteniyor.

Üçok, “PKK ve FETÖ ile fiilen mücadele edenler bizim partimizde. FETÖ'ye ilk dava açan benim. PKK ile mücadelede eden emekli Tuğgeneral Ali Demir, emekli komutanlardan Orkun Özeller, Eyüp Şeker, Hanefi Yıldırım, gazi Hüseyin Özlük ve diğer arkadaşlarımızın ömrü dağda bayırda terörle mücadeleyle geçti. Genel Başkan Yardımcımız Tolga Akalın da bizim avukatımızdı. Partimizin milliyetçi tavrı bellidir. Hiçbir terör örgütüyle irtibatımız olamaz” dedi.

PKK VE FETÖ MÜCADELE

Ali Demir, TSK'dan Tuğgeneral rütbesiyle emekliye ayrıldı. Görevde olduğu dönemde PKK ve FETÖ ile mücadele etti. Seçim döneminde partilerine yönelik “PKK'yı destekliyor, FETÖ'yü destekliyor” eleştirilerine isyan etti. İYİ Parti Genel İdare Kurulu'na seçilen Ali Demir, bize şunları anlattı:

“Partimize yönelik bu süreçte savunmada kaldık. Mesleği bilmeden seçim döneminde bana da söylediler. Ben bir broşür yaptırıp ‘Şu çözüm süreci, şu Habur rezaleti, şu Abdullah Öcalan'ın mektubu, şu Osman Öcalan'ın TRT'deki programı. Ben de emekli general Ali Demir'im. Siz bizi teröristle nasıl yan yana getirirsiniz?' dedim.

Benim en çok üzüldüğüm, bizi terörle bağlantılı gösterenlerin yüzde 70'inin askerliğini paralı olarak kısa dönem yapmış olanlar ya da iktidara yakınlığı ile bilinen bazı televizyon kanallarını izleyenlerdi. Şemdinli'21. Sınır Tugay Komutanlığı'nda aktif teröristle mücadelede Irak ve İran hududundan sorumlu kurmay başkanıydım.”

CEZAEVİNDE 41 AY

Balyoz soruşturması kapsamında tutuklandı. “En ağrıma giden Silivri mahkemesinde terör suçundan yargılanmam oldu” diyor. Demir sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Beşiktaş adliyesinde 14 Şubat 2011'de tutuklanırken de hakimlere terör suçunu kabul etmediğimi söyledim. Hiç yüzüme bakamadılar zaten. ‘Ben teröristle mücadele eden bir birlik komutanıyım. Siz beni buraya niye getirdiniz?' dedim. 16 yıl hükümlü hale geldim. Yargıtay onadı. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. 2015 Haziranında çıktık, tekrar yargılandık 31 mart 2016 da beraat ettim. Cezaevinde tam 41 ay kaldım.

Sonrasında 2015 ağustos atamalarında jandarma genel komutanının en kritik daire başkanlığına tayin edildim. Cari Hareket Daire Başkanlığı terör harekatının sevkle idare edildiği, yönlendirildiği yer. 15 Temmuz darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı karargahına üç arkadaşımızla gidip darbecilere karşı mücadele ettik. Bu olaydan sonra terfi ettirildim. Tuğgeneral rütbesiyle emekliye ayrıldım.”

Partilerine dönük terör iddiaları için, “Bunu söyleyenlerin ellerini vicdanına koymalı. Bizim teröristle, HDP ile bir alakamız olabilir mi? Biz, can sigortasıydık. Bazıları bugün işlerine gelse tekrar işbirliği için dönerler.”

İYİ Parti Genel İdare Kurulu'ndaki emekli askerler, bölgedeki gelişmeleri yakından izleyecek ve parti yönetimini bilgilendirecek. İlk projelerinden birisi de iktidara geldiklerinde terörle ve sığınmacılarla mücadele için Doğu Ordu Komutanlığı'nın kuruluşu olacak.

ERSİN BEYAZ: TAVİZSİZ YÜRÜDÜM

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz'dan bir açıklama geldi. Beyaz, “Dünkü yazınızı dikkatle okudum. Kaynaklarınızdan aldığınız bazı duyumlarla son dönem olanları aktarmışsınız. Şahsımla ilgile bölüme haklı itirazım var. Çünkü ben, partimizin kurulduğu ilk günden bu yana, sayın Genel Başkanımızın ardında tavizsiz yürümüş bir neferim. Genel Başkanımız aleyhinde tek bir sözüm olmadığı gibi, aidiyet duygum herkesçe malumdur. Sayın Genel Başkanımızla onur duyduğum yürüyüşümün, bundan sonra da kesintisiz devam edeceğini bilmenizi isterim” dedi.