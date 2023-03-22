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Tekerrür eden hata

“Sharon Stone” denince ülkemizde akla, önce “Temel İçgüdü” filmi sonra bizim “Kurtlar Vadisi” dizisi gelir.

Oyuncu, bugünlerde yine medyanın gündeminde; batan Silicon Valley Bank'a servetinin yarısı 30 milyon dolar kaptırdığını gözleri yaşlı açıkladı.

Bunun duyunca aklıma bilim insanı Isaac Newton geldi! Ne alaka değil mi? Açıklayayım:

K. Marks'ın tarihçi sıfatıyla ünlendiği başyapıtı, Aralık 1851-Mart 1852 tarihleri arasında kaleme aldığı “Louis Bonaparte'ın 18. Brumaire'i”eseridir…

Uzun makalesinde Marks “hocası” Hegel'e atıfta bulunarak şöyle der:

– “Hegel, bir yerde şöyle gözlemde bulunur: ‘Bütün tarihsel büyük olaylar hemen hemen iki kez yinelenir.' Hegel eklemeyi unutmuş; ilkinde trajedi, ikincisinde komedi olarak!”

Makalesinde Marks; Cumhuriyeti mülkü gibi gören burjuvazisi ile büyük toprak sahipleri ile finans aristokratları ile dev asalak bürokrasisi ile kilise, akademi, basın, ordu ve darbeleri ile Fransa'nın 1799-1851 dönemini anlatsa da özünde kapitalist devlet teorisini inşa eder. (Gerek bu eserinde, gerekse ondan önce yazdığı “Fransa'da Sınıf Mücadeleleri” kitabında Marks, “ulusalcılık” konusunda ülkemizdeki kafası karışık solculara yeterli teorik donanım sağlar.)

Devam edeyim:

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Bugün batık bankaları- finans şirketlerini konuşuyoruz: Silicon Valley Bank, Signature Bank, Credit Suisse, Silvergate Capital…

On büyük bankanın daha batacağı iddia ediliyor.

Amerikan Başkanı Biden dedi ki, “risk aldınız, kapitalizm budur.” Haklı. Ki bunlar hiç yeni değil…

Marks, Haziran 1856-Mayıs 1857 tarihleri arasında New York Tribune yazılarında bu konuya değindi.

Örneğin, o dönem –Pereire kardeşler tarafından kurulan- Fransa'nın en büyük bankası, finans şirketi Credit Mobilier hakkında, spekülasyon üzerine spekülasyon yaparak nasıl battığını yazdı. ( Ki o yıllar Osmanlı'nın da Kırım Savaşı sebebiyle borç aldığı Pereire kardeşler, Rothschild ailesinin büyük rakibiydi.)

Marks, bu batışı İskoç asıllı John Law'ın (1671 – 1729) Güney Denizi Şirketi'nin kağıt para çıkararak yaptığı vurguna benzetti. Buna “Güney Denizi Balonu” adı verildi. İşte Isaac Newton da parasını burada batırdı!

Ders alındı mı? Ne gezer; ardından yine Law'ın “Mississippi Balonu” yaşandı!

Yani bankaların ve kaybedenlerin isimleri değişiyor ama sonuç hep aynı kapıya çıkıyor: Hüsran…

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Ve; 1970'lerde İtalya'da enflasyon ve para politikalarında kriz yaşanırken, hemen Marks'ın o dönem yazıları anımsatıldı, haklılığı üzerinde duruldu…

Ve; 2000'lerde ABD'de mortgage ile başlayan küresel kriz yaşandı, hemen Marks'ın (Credit Mobilier'in tetiklediği inşaat patlaması ve sermaye yatırım çılgınlığı gibi) o dönem yazıları anımsatıldı,, haklılığı üzerinde duruldu…

Bugün de benzeri yaşanıyor…

Sonuç değişiyor mu? Hayır. Çıkış kapısı olmayan kapitalizm labirenti içinde dolanıp duruluyor!

“Kumarhane ekonomisi” sürdükçe dün Newton, bugün Sharon Stone para kaybetmeyi sürdürecek. Yani, kaybeden hep siz olacaksınız değerli okurlar…

Yeni bir seçime gidilirken aritmetik ittifak hesapları dışında ekonomik modele dair bir tartışma var mı? Yok.

Kimse kusura bakmasın programa dair farklı bir yazıya bile kimsenin tahammülü kalmadı. Oysa aynı yolu farklı isimler ile yürüyünce yol değişmiyor. Temel sorun yolda!

Atatürkçü olduğunu söyleyenler bile “yeni kapitülasyonlara ancak ben imza atarım” diyorsa biz kime ne anlatacağız?

Ne diyor ulusun milli şairi Mehmet Akif:

-Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi tarih?