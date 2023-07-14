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Bir darbecinin önlenemez yükselişi!..

“2014'te maiyetimdeki üç tugay komutanının FETÖ mensubu olduğu kanaatine vardık. Bunlardan biri Semih Terzi'ydi. Dönemin Genelkurmay Başkanı'na (E. Orgeneral Necdet Özel) durumu arz ettik. 2015 Ağustos şûrası sonucunda üç FETÖ mensubu tugay komutanından ikisi değişti. Terzi değiştirilmedi. Sonra çok uğraş verdik ama göndermeyi başaramadık. Eğer bu değişimlerin hiçbiri yapılmasaydı 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde Özel Kuvvetler'in üç komutanı da FETÖ mensubu olacaktı. Bütün muharip birliklerin kontrolü FETÖ'nün elinde bulunacaktı!..”

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“2015 alay komutanlıkları atamalarında, iki FETÖ mensubu kurmay albayın, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na alay komutanı olarak planlandığını öğrendik. Bu atamaların yapılmaması için mücadele verdik. Genelkurmay 2. Başkanı E. Orgeneral Yaşar Güler de bu atamalara karşıydı. Kara Kuvvetleri Komutanı E. Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Şevki Gençtürk de bizimle aynı görüşteydi. Buna rağmen bu atamalar yapıldı. Albaylardan biri; Fırat Alakuş, 15 Temmuz ihanetinde Genelkurmay Karargâhı'nı ele geçiren ekibin başında yer aldı, diğeri ise Albay Fatih Yarımbaş beni ele geçirmeye çalışan ekibin başındaydı!..”

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“2015-2016 yılları arasında Semih Terzi'nin buradaki görevinden alınması için iki defa teklifte bulundum. Ancak görevden alınmadı. Terzi'ye olumsuz sicil ve kanaat yazdım. Darbe girişiminden 5-6 ay öncesinde kendisine Silopi'de ‘Dilekçeni yaz ve birlikten defol git' dedim. Terzi'nin FETÖ'cü olduğunu tahmin ediyordum.”

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“Bir baba oğulun inanılmaz hisleri içerisinde (şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'e) o tarihi emri verdim. Özetle; ‘Ömer, kardeşim 20 yıla yakın birlikteliğimize dayanarak sana tarihi bir görev veriyorum; Terzi darbeci bir haindir, onu karargâha girmeden öldür. Bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun, hakkını helal et' dedim. O da ‘Emredersiniz komutanım, hakkım helal olsun' dedikten sonra telefonu kapattık.”

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Okuduğunuz satırları değerli meslektaşım Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet'teki köşesinden alıntıladım.

O da, bugün piyasaya çıkan M5 Savunma-Strateji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ardan Zentürk'ün, “15 Temmuz'un kahramanı” denilen, “Darbenin seyrini değiştirdiği” söylenilen, ama Hulusi Akar'la ters düşmesi nedeniyle önce Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan alınıp Gelibolu'daki 2. Kolordu Komutanlığı'na atanan, sonra da emekli edilen Korgeneral Zekai Aksakallı ile yaptığı söyleşiden aktarmış.

Aksakallı Paşa'nın Semih Terzi konusunda anlattıklarını okurken gerilere, ta 1991 yılına gittim.

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Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli iki bordo bereli üsteğmen, yeni mezun olan teğmenler arasından, birliklerine katılacak iki adayı seçmek üzere Eğirdir Komando Okulu'na gidiyorlar.

Üsteğmenlerden biri, daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) geçip, başarılı görevler yaptıktan sonra FETÖ kumpasıyla atıldığı Silivri zindanında hayatını kaybedecek olan efsanevi istihbaratçı Kaşif Kozinoğlu'dur.

Üsteğmen Kozinoğlu ve görev arkadaşı, 10 günlük bir çalışma sonucunda komando kursuna katılan yaklaşık 400 teğmen içinden en başarılı buldukları iki adayı belirliyorlar.

Ancak Ankara'ya döndüklerinden kısa bir süre sonra, ilginç bir sürprizle karşılaşıyorlar!..

Çünkü kendilerinin seçtikleri adaylar yerine, iki başka teğmenin gönderildiğini öğreniyorlar!

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İlk şaşkınlığı atlattıktan sonra, torpilli teğmenlere sağlanan bu ayrıcalığın nereden kaynaklandığını öğrenmek amacıyla haklarında istihbarat çalışması başlatıyorlar. Araştırma sonucunda bunlardan birinin, o zamanki adıyla Fetullah Gülen Cemaati ile bağlantılı olduğunu tespit ediyorlar.

Bunun üzerine oturup rapor yazıyorlar.

Bilgi kaynağım olan üsteğmen bu kişi için “Takip ve kontrol edilmesi gerekir, müstakil görev yapamaz” diyor, Kaşif Kozinoğlu ise daha sert bir ifade kullanıyor:

“Bağlantıları nedeniyle TSK'da barındırılmayıp, derhal ihraç edilmeli!..”

Ancak bu teğmenin arkasındaki gizli el, raporları sümen altı ediyor!

Ve FETÖ'cü subay, terfi kademelerini jet hızıyla geçmeye başlıyor…

Buraya kadar anlattıklarımdan Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında hayatını kaybedeceği Silivri Zindanı'na, FETÖ kumpasıyla gönderilmesinin nedeni ortaya çıkıyor.

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Yıllar geçiyor, takvimlerin 2013 yılı Mayıs ayını gösterdiği günlerde, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, kurmay albay rütbesine yükselerek generallik terfisi bekleyen ve o FETÖ'cü teğmen hakkında “görev yapamaz” raporu veren yurtsever, Atatürkçü subayı çağırıyor.

“Seni Askeri Şura'da general yapacağım” diyor.

Ancak yurtsever askerlere yönelik kumpasların had safhaya varması üzerine o albay, daha birkaç yıllık süresi olmasına rağmen Şura'yı beklemeden, çok sevdiği Silahlı Kuvvetler'den kendi isteğiyle emekli oluyor…

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Teğmenliğinden itibaren arkasındaki sihirli güç sayesinde sürekli el üstünde tutulan, ordudan atılması gerekirken, kurmay albaylığa kadar tırmandırılan FETÖ'cü ise ne oluyor biliyor musunuz?

2014 yılı Yüksek Askeri Şurası'nda general oluyor!.. Hem de birinci sıradan!..

Peki bu kişinin kim olduğunu biliyor musunuz?

15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain kalkışma sırasında Özel Kuvvetler Karargahı'nı ele geçirmek üzere, Diyarbakır'dan emrindeki özel harekatçı askerlerle geldiği sırada Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan FETÖ'cü Tuğgeneral Semih Terzi!..

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FETÖ'cü Terzi'nin önlenemez yükselişini tüylerim ürpererek dinledim ve yazdım.

Şimdi cevap aradığım soru şu:

Daha teğmenliğinde FETÖ'cü olduğu ve bu nedenle Silahlı Kuvvetler'den atılması gerektiği yazılan Semih Terzi'nin sicilini acaba hangi eller temizleyip, generalliğe kadar yükseltti?..

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Bu vesileyle kahraman Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir başta olmak üzere 15 Temmuz şehitlerini sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum.