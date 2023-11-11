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Dev Atatürk resmi ve Fenerbahçe Atatürk Stadyumu…

Fenerbahçeliler her 10 Kasım'da olduğu gibi, dün sabah da saat dokuzu beş geçe, Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu, kongre üyeleri, sporcular, kadın-erkek taraftarları taşıyan bir gemiyle Dolmabahçe Sarayı önüne geldiler.

Gemidekiler, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygı duruşunda bulunduktan sonra, hep birlikte İstiklal Marşımızı söylediler. Ayrıca denize şanlı bayrağımızın renkleri olan kırmızı beyaz karanfiller attılar.

Sadece Fenerbahçeliler mi?

Bu yıl geçen seneye oranla çok daha fazla tekne, saygı duruşu için Saray'ın önündeydi…

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Daha sonra bir başka tören için Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na geçildi.

Zira Fenerium mağazasının bulunduğu dış cepheye, boydan boya dev bir Atatürk kompozisyonu resmedilmişti.

Burada da saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesinin ardından, eserin sahibi ressam Sevda Türkseven söz aldı.

Onun paylaştığı bilgiye göre; 50 metrekarelik Atatürk resmi, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın desteği ve Başkan Ali Koç'un onayıyla yapılmış. Dört ayda biten eserde; 16 adet özel alaşım metal panel, 80 kiloya yakın boya ve kimyasal madde, 10 kilo uçak verniği ve 85 adet fırça kullanılmış.

Böylece toplam ağırlığı 450 kiloyu bulan, bugüne kadar yapılmış ikinci en büyük Atatürk resmi ortaya çıkmış.

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Açılışını Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Ressam Sevda Türkseven, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve en yaşlı Fenerbahçe Kongre Üyesi Turan Demirel'in (97) birlikte yaptıkları bu dev Atatürk resmi ile stadyumun adı; dünden itibaren, resmen olmasa bile fiilen Fenerbahçe Atatürk Stadyumu oldu.

Ne mutlu Fenerbahçelilere…