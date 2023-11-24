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İçişleri Bakanı’na imdat çığlığı!..

Muhammet Sağ'ı artık tanıyorsunuz. Hani Antalya'da kendi halinde inşaat işleri ve küçük çaplı inşaat malzemeleri ihracatı yaparken kendilerini Elmacı Market zincirinin sahipleri olarak tanıtan Koray Özdöl ve Serdar Sertçelik'in ortaklık teklif ettikleri, iş insanı.

Sağ bu amaçla işyerini Ankara'ya nakletmiş, ancak bu kişilerin kendisini oyalamaları üzerine, ticaret sicilini araştırarak Elmacı Market'in sahibi olmadıklarını belirlemişti.

İddiasına göre bu tespitini paylaştığı Özdöl ve Sertçelik tarafından Elmacı Market'in merkezine çağrılmış, gittiğinde de Özdöl, kafasına silah dayayarak kendisine çok sayıda çek imzalatmıştı. Özdöl ve Sertçelik ikilisi bununla da yetinmemiş, 2021 model iki adet Wolkswagen Passat otomobiline de çökmüşlerdi.

Sağ, bu kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. (Daha sonra bu suç duyurusunun Ankara'da işleme konulmadan sümen altı

edildiği ortaya çıktı.)

Yine iddiasına göre şikayetçi olmak için gittiği Ankara Emniyet Müdürlüğü otoparkında Ayhan Bora Kaplan ve Serdar Sertçelik tarafından alıkonmuş ve silah zoruyla bir aracın bagajına sokularak kaçırılmıştı. Gittiği yerde de Serdar Sertçelik'in kendisini hakaret ve küfür yağdırarak darp ettiğini ve çocuğunun videosunu izlettirerek “Kendini düşünmüyorsan aileni ve çocuklarını düşün, bizi hiçbir yere şikayet etme” dediğini öne sürmüştü.

Canını zor kurtaran, daha önce tek kuruşluk vergi, prim ve banka kredi borcu bulunmamasına karşın, bu tuzaktan sonra ticari itibarı sıfırlanan ve hayatı kararan Sağ, çareyi yurt dışına kaçmakta bulmuş, gittiği Almanya'da iltica başvurusu yapmıştı.

Yazacak daha çok şey var. Ancak ayrıntıya girmiyor, geçmişi hatırlatmayı burada noktalıyorum.

★★★

Önceki gece kendisinden “imdat çığlığı” olarak kabul ettiğim, tüylerimi ürperten bir mesaj aldım.

Aynen paylaşıyorum:

“Uğur Abim,

Ben hiç iyi değilim. Savaşacak gücüm gerçekten kalmadı. Gelişmeler sizin gibi vatan evladı bir insana umut vaat etse de benim artık gücüm kalmadı. Olur da bana bir şey olursa üç çocuğum var. Lütfen onları okutmaya çalışın. Lanet olsun bu çaresiz hayata. Vatansız, işsiz güçsüz, bilmediğim bir kültür, bilmediğim bir dil, bilmediğim bir coğrafyada yaşamak zorunda bırakan zihniyete….

Sizden istirhamım; çocuklarımı okutun ki bu zihniyeti benimsemesinler.

Hürmet ve sevgiyle kalın.

Muhammet SAĞ”

★★★

Hayatını mafyalar, çeteler, uyuşturucu-fuhuş baronları ve terör örgütleriyle mücadeleye adamış bir gazeteci olarak, bu oluşumlara karşı her gün yaptığı operasyonları takdirle izlediğim ve helal süt emmiş bir vatan evladı olduğuna inandığım İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Muhammet Sağ'ın imdat çığlığına duyarsız kalmayacağına ve gerekeni yapacağına inanıyorum.