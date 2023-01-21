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İlaç yok, ilaç!..

Doktorum antibiyotik yazdı.

Mahallemin eczanesinden almaya gittim.

“Maalesef aylardır yok!..” dediler.

Eczanemiz merhum Haldun Taner hocamın yazdığı, muhteşem bir tiyatro eseri olan “Fazilet Eczanesi” gibidir, tanıdığınızda “Bu insanlar dünyaya iyilik yapmaya gelmişler” diyeceğiniz meleklerin çalıştığı bir yerdir.

İçeriye adımınızı attığınızda sizde tonik etkisi yapan güler yüzle karşılarlar.

O anda kendinizi tek dozluk iyileştirici ilaç almış gibi hissedersiniz!..

Tüm depoları arayarak kendilerinde olmayan bir ilacı en kısa sürede bulup yetiştirirler.

Reçetedeki antibiyotiğin eşdeğerini sordum.

“O da yok…” diye cevap verdiler.

“Ama siz bulursunuz…” dediğimde “Değil biz, Sağlık Bakanı bile bulamaz, çünkü Türkiye'nin hiçbir eczanesinde yok!..” dediler.

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Onlardan öğrendim.

Meğer öksürük şurupları, çocuk hastalıklarında kullanılan ateş düşürücüler, antibiyotikler, çocukların ve erişkinlerin tedavileri için gereken grip ilaçları, burun spreyleri, kronik hastalık ilaçları da uzun süredir bulunmuyormuş.

Ben eczaneden çıkarken soluk soluğa maskeli biri girdi.

Güçlükle nefes alıyordu.

Reçetesini uzatıp “Sizinki bugün dolaştığım yedinci eczane… Ateşler içindeyim, Allah aşkınıza bulun şu ilacı, yoksa yollarda öleceğim…” dedi.

Kalfa kızımız “Otur amca…Önce biraz dinlen. Elimizden geleni yaparız…” diyerek sakinleştirmeye çalışırken çıktım.

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Gözlemlerimi bir tweetle paylaştım.

Kısa sürede görüntülenme sayısı milyonun üzerine çıktı. Her taraftan şikayetler, imdat çığlıkları yağıyordu.

Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da benzer bir paylaşım yaptı ve “Ülkede ilaç yok, ilaç… Her şeyi çürüttüler. 4 ay sonra el atacağımız konulardan biri de ilaç. Devleti harap bir şekilde bize teslim edecekler ama toparlayacağız, merak etmeyin” dedi.

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Gerek benim, gerekse Kılıçdaroğlu'nun tweetlerinin altındaki yorumlara baktım, troller üşüşmüşler; “Bu sıkıntı sadece Türkiye'de yok, tüm dünyada var” diye yazıyorlar.

Evet tüm dünyada değil ama benzer sorunlar Avrupa'da da yaşanıyor.

Ham madde tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle bazı ilaçlar zor bulunuyor.

Ancak Avrupa ülkelerinde ilaç bulma güçlüğü varsa bize ne?

Biz dünya lideri değil miyiz?