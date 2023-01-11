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Refahyol Hükümeti’ne güvenoyunu Abdullah Çatlı mı aldırdı?

Büyük Birllk Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da yaşanan helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetmişti.

BBP'nin Kahramanmaraş'taki bir etkinliğinden dönüşte kazaya uğrayan helikopterde bulunan BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yrd. Yüksel Yancı, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya ve Pilot Kaya İstektepe de vefat etmişlerdi.

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Helikopterin enkazına kazadan günler sonra ulaşılması, suikast iddialarına neden olmuştu.

Kazanın ardından yapılan ilk otopside kan ve idrar örnekleri analiz edilmiş, ancak toksik maddeye rastlanılmamıştı.

Yazıcıoğlu'nun ölüm nedeni olarak bedenindeki kırıklar ve organ iç kanamaları gösterilmişti.

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Yazıcıoğlu'nun zehirlendiğine yönelik iddialar üzerine; 19 Ocak 2011 de ikinci bir otopsi gerçekleştirilmiş, kanında yüzde 13,1 oranında karbon monoksit tespit edilmişti. Ölüm nedeni ise “beden travması” olarak belirlenmişti.

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İndependent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre; Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı “Yazıcıoğlu Dosyası”nı yeniden açtı.

Savcılık, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeni bir analiz yapılarak merhumun kanında karbonmonoksit ve zehir bulunduğu iddialarına açıklık getirmesini istedi.

Haberde kesin raporun 5.İhtisas Kurulu'nun incelemesi sonucunda çıkacağı belirtildi.

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Gelelim merhum Yazıcıoğlu ile ilgili bir başka çok önemli iddiaya…

Geçenlerde, Susurluk'taki kazada hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın ölümünden önceki yıllarda çok yakınında bulunan bir kişi, kamuoyunda REFAHYOL Hükümeti olarak bilinen ve Prof. Necmettin Erbakan'ın Başbakanlığında kurulan 54.Hükümetin, Abdullah Çatlı sayesinde güvenoyu aldığını öne sürdü!

İsmi bende saklı haber kaynağım, yaşanan süreci anlatırken şu ayrıntıları paylaştı:

“Çatlı, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile çok iyi arkadaştı. Ayrıca o hükümette Başbakan Yardımcılığını üstlenen Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller'i destekliyordu. Yazıcıoğlu ve 7 milletvekili, ANAP'ın listesinden seçilmiş olmalarına karşın, Meclis'te bağımsız hareket etme kararını almışlardı.

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8 Temmuz 1996 günü yapılan güven oylamasından önce ANAP Lideri Mesut Yılmaz, Milletvekili Eyüp Aşık'ı Yazıcıoğlu'na göndererek “Hayır” oyu vermelerini istedi.

Bunun üzerine Mehmet Özbay sahte kimliğini kullanan Abdullah Çatlı devreye girdi. Yazıcıoğlu ile bir otelde buluştular. O görüşmede Çatlı, Yazıcıoğlu'nu “Evet” oyu kullanmaya ikna etti.

Böylece Refahyol Hükümeti 278 kabul, 265 ret ve 1 çekimser oyla güvenoyu almış oldu.

Yazıcıoğlu ve partisi “Hayır” oyu vermiş olsa, kritik eşik aşılamayacaktı.

Özetle Refahyol Hükümeti'nin kurulmasını Abdullah Çatlı sağladı…”