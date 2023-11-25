PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe taraftarı mutlu

Sevgili okuyucularım, yazıma SÖZCÜ TV ile başlamak istiyorum. Yayın hayatına başladığından bu yana büyük ivme kaydeden SÖZCÜ TV, Ana Haber Bülteni'ni Fatih Portakal'a teslim ederken önemli bir çıkışı oldu. Sabahları ise bu yıl kadrosuna yani kattığı Mesut Yar ile önemli reytingler yakalıyor. Muhteşem performans ile kısa bir sürede büyük bir izleyici kitlesi yakalayan deneyimli sunucu, yaptığı doğru yorumlarla izleyicisinden övgü dolu sözler alıyor. Spor ekranında İsmail Kartal'lı Fenerbahçe birinciliğini korurken, süper bir gidişat içinde… Şenol Güneş'li Beşiktaş ise bu sezon iyi gitmiyor.

★★★

Dizi ekranında ise 13 Eylül akşamı 2'nci sezonuna başlayan Star TV'nin sevilen dizisi ‘Çöp Adam'ın yeni bölümlerinin çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Önemli oyunculara sahip dizide, çarşamba gecesi yayınlanan Star'ın dizisi ‘Çöp Adam' her hafta izleyiciden tam puan alıyor. Yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiren OGM Pictures'ın geçtiğimiz sezon başlayan dizisi, bir hayli konuşulan diziler arasında yer alıyor. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam'da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor. Çöp Adam, çarpıcı hikayesi ve oyuncu performanslarıyla hem Türkiye hem de global gündeminde uzun süre daha yer alacak. #ÇöpAdam etiketi dizinin her haftaki yayınından sonra TT listesinde en üst sıralarda yerini koruyor. Ve ilk kez son zamanlarda gençlikte yoğun bir ilgi gösteriyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana seyircinin takip ettiği dizi olmakla beraber, akıcılığı ile heyecanı artırdı. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstleniyor. Yeni bölümlerinde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor. Sevgi ile kalın…