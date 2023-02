PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adalet

-Haklıyla haksızı ayırma işlevi yaşama tutulan ışıktır.-



En doyurucu yaşam gıdası olan adalet, her şeyden önce varlık güneşi ve güvencesidir. Yöneticilerin adalet görevlilerini atama yetkilerindeki olumsuz tutumları, yandaşlık tutkuları nedeniyle kimi sıkıntılar duyulmuş, siyasal etkilerle kimi kötülük ve aykırılıklar yaşanmışsa da adalet güneşinin özgünlüğü ve değeri asla yadsınmamıştır. Adalet kavramına aykırı kötülükler her zaman kınanmış, karalanmış, tepkiyle karşılanmıştır. Vicdan ve ahlak değerinin, kişilik saygınlığı ve güveninin adalet konusundaki duyarlığı yaşam güvencesidir.

Yaşamın değişik alanlarında ve katlarında izlenen adaletsizlik büyük tepkilere neden olmaktadır. Bu durumun en belirgini ve en serti siyasal elatmalar, etkileme ve yönlendirme çabalarıdır. “Adalete etki” çirkinliği ve sapkınlığı, yaşam ve çıkar oyunlarıyla artmakta, kimi oyunlarla yürütülen baskılar ve değişik kaynaklı etkileme çabaları, yaşanan aykırılık ve çarpıklıklarla, sırıtan sonuçlarıyla büyük tepkilere neden olmaktadır.

Adaletsizlik, nasıl olursa olsun, en büyük insanlık suçlarından biridir. İnsan değerini, yaşam olanağını ve düzenini bozan eylemleri, sakıncalı tutum, durum ve davranışları önlemek, yıkımlarını onarmak, önde gelen sorumluluk ve görevdir. İnsanlığa aykırı her duruma ve her şeye her insan karşı çıkmalı, önleme ve onarma çabasına katılmalıdır. Adaletin yaşamımızdaki özgün ve seçkin yeri üstün tutularak toplumsal aydınlığımızın sürekli ve doyurucu olmasına çaba göstermek en önemli yurttaşlık görevidir. Bu bağlamda adalet görevlilerinin insanlık anlayışı, ulusal yaşam gerekleri ve toplumsal değerler yönünden büyük özellik taşımaktadır. İlkeler yalnız sözle değil yaşam kaynağı ve dayanağı olarak benimsenmeli, korunmalı, güçlendirilmelidir.

Adalet güneşinin önünde bulut olmaz. Adalet yoksunluğu en büyük, en koyu karanlıktır. Adaletsizlik yıkımdır. Adalet görevlilerinin eğitim-öğretim ve kişilik durumları çok önemlidir. Yaşam düzeyleriyle tutum ve davranışları herkese örnek olacak seçkinlik taşımalıdır. Toplumsal yaşamın güven, sağlık ve esenlik kaynağı olan gereklerine özen göstermek seçkinliktir.

Adalet, vicdan bayrağı, insanlık güneşi, yaşam güvencesidir. Esenlik, mutluluk ve barış kaynağıdır, başarı gücüdür. Hakkın, varlığın, eşitliğin, esenliğin, güvenliğin, sağlığın, başarının, onurun dayanağı olan adalet, insanlığın en anlamlı, en etkin, en yararlı başyastığıdır