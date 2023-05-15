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Demokrasi Güneşi

-Toplumsal aydınlık, siyasal düzenin başlıca amacıdır.-

ATATÜRK armağanı şanlı cumhuriyetimizin ulusal yapımızın en görkemli biçimi olduğu tartışılamaz. Kimi siyasal amaçlar ve nedenlerle gözardı edilen ulusal yapımızın niteliği aşırı düşünce, duygu ve amaçlara kıydırılamaz. ATATÜRK güneşinin Samsun'da doğduğu 19 Mayıs görkeminin 123. yıldönümü, yine kutlamamızın kıvancı, görkemiyle ulusal yapımızın ve gücümüzün şahlanışıdır. Ülkemizin karanlıktan, ulusumuzun yoksunluklardan kurtulmasının ilk adımı olan Samsun çıkışı, sonsuza değin kıvançla ve övünçle dalgalanacak şanlı BAYRAĞIMIZIN yıldızlarla yarışının sürdüğünün kanıtıdır.

Siyasal gelişmelerin ulusal istençleri ve özlemleri karşılamasındaki yetersizlik yönetimlerin kusurları nedeniyle sürse bile temelindeki istençle her güçlüğü yenecek olan ulusal atılımlar sorunların giderilmesini, aykırılık ve çelişkilerin önlenmesini sağlayacaktır. Yönetimlerin yetersizlikleri, başarısızlıkları, yöneticilerin yetişme ve amaç bozuklukları, özellikle cumhuriyete yaraşırlıkları sorun olmaktan çıkmamıştır. Kişisel ve partizan değerlendirme ve yaklaşımlar yanında özellikle eğitim ve yetişme durumlarıyla yeterli ve yaraşır olmaktan uzak kimilerinin anlayış ve davranışları beklentileri karşılamaktan, gerekleri sağlayıp yerine getirmek çok uzaktır.

Cumhuriyetimizin bir yaşam yüceliği olduğunu kimse gözardı edemez. Kuruluş amacıyla nitelikleri gözetilirse bizim için bir yaşam kaynağı ve güvencesi olduğundan asla kuşku duyulamaz ve uzak kalınamaz. Yönetimlerin beceriksizlikleriyle amaç ve davranış bozuklukları cumhuriyetimizi geçici olarak gölgelese bile asla karartamaz. Kurucumuz ATATÜRK'ün cumhuriyete ilişkin anlamlı, güzel sözleri de asla gözardı edilemez, unutulamaz. Cumhuriyete yaraşır olmak onu korumak ve güçlendirmek görevinin koşuludur. Sözle, söylevle değil gerçek atılımlar ve uygulamalar cumhuriyetçi olunur. İnanç sömürüsü, siyasal iniş çıkışlar değil, kişisel ve partici tutum ve davranışlarla değil gerçek ve erdemli yurttaşlık, yurtseverlikle cumhuriyetçi olunur, demokrat olunur. Gerisi boş sözdür, yapaylıktır, yalancılıktır.

Ülkesini, ulusun, devletini düşünüp yaşam koşullarıyla nedenlerine özen gösteren yöneticilerin dikkat etmesi gereken değerler, ilkeler, kurumlar, yapılar hepimizin koruması ve güçlendirmesi gereken yaşam öğelerimizdir. Partici ilkel yaklaşımlar, kişisel amaçlar ve değerler yaşam karanlığının başlıca nedenleridir. Siyasal alanda yarışanların kendilerini, partilerini değil ulusu ve yurduyla yaşam ilkelerine önem vermesi gerekir. Partizanlık, siyasal ilkelliktir. Yurduna ve ulusana öncelik ve ağırlık vermeyenler unutulup giderler. Demokrasi güneşi kardeşlik, dostluk, birliktelik, güvenlik başta yaşam kaynağı ve dayanağıdır.