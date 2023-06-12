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Hiç batmayan güneş

-Mustafa Kemal ATATÜRK ulusal yaşam aydınlığımızın kaynağı ve dayanağıdır.-

Ulusal güneşimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Samsun'da doğduğu günün 104. yıldönümünün mutluluğunu yaşadık. Ulusal varlığımızın güvencesi olarak arkadaşlarıyla birlikte Türk Ulusu'nu sonsuza değin bağımsız ve özgür yaşatmanın adımlarını attıkları günün kıvancını bir kez daha duyduk. Ülkemizin yaşadığı siyasal ve öbür sorunların ağırlık ve güçlüklerini ATATÜRK ve arkadaşlarının duyurduğu güven ve gururla yenip aydınlığa kavuştuk. Osmanlı hanedanının son yöneticilerinin gaflet ve dalalet, hatta hıyanet içinde olmalarının nedeni bozukluklar, kötülükler yaşam aydınlığımızı karartırken Mustafa Kemal'in Samsun'a, çıkışıyla başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı'mız O'nun arkadaşlarıyla birlikte başardığı zaferle sonsuza değin bağımsız yaşama olanağımızı sağlamıştır. Avrupa başta, dünyanın öbür ülkelerinin birçoğunda bağımsızlık ve özgürlük yoksunluklarıyla kötülükleri yaşanırken ATATÜRK ve arkadaşlarının çabalarıyla ülkemiz aydınlık ve mutluluğa kavuşmuştur. Yine Avrupa başta, dünyanın öbür ülkelerinin birçoğunda siyasal karanlıklar, baskılar, ilkellikler sürerken Türkiye'de demokrasinin güneşi, hilafet ve mutlakiyet önerileri itilerek, cumhuriyet gerçekleştirilmiştir. Bu devrim, çağın en büyük atılımlarından ve tarihsel gerçeklerinden biridir. İçtenlikle ve gerçekçilikle vurgulamak gerekirse zamanın en değerli oluşumlarının önünde gelmektedir.

ATATÜRK ve İNÖNÜ'nün başında bulundukları çağdaş Türkiye atılımı, Ulusal Kurtuluş Savaşı başarısıyla gerçekleşmiş, savaş kahramanlarının birlikteliği ülkemizi karanlıktan kurtarmak bir yana çağdaşlık güneşiyle donatmıştır. Ben ATATÜRK'ü andıkça güneşin beynimde ve yüreğimde doğuşunun mutluluk ve tadını yaşıyorum. Duyduğum kıvanç ve güven, yaşam gücümü dokumaktadır. Ulusal varlığımızı sonsuza değin bağımsız yaşatma çabası kutsal bir atılım ve başarıdır. Sahibi de ATATÜRK ve arkadaşlarıdır.

ATATÜRK ve arkadaşları ulusumuz ve ülkemiz için bir mutluluk kaynağı ve dayanağıdır. Öbür ülkelerin içinde bulundukları olumsuz koşullardan ve durumlardan kurtulma çabaları sürerken Türkiye'de cumhuriyetin ilanı, tanımı güç, büyük ve örnek bir başarıdır. Kötü amaçlıların, yıkıcıların, padişahlık koşullularının, ilkellerin ve inanç sömürücülerinin karşı çıktıkları cumhuriyetin dünyaya örnek biçimde gerçekleştirilmesi büyük bir tarihsel atılımdır. Üstelik kimi milletvekillinin padişahlık ve halifelik önerilerinde bulunmasına karşılık cumhuriyet ilanı, zamanın en seçkin devrimidir. Kötü alışkanlıklarından, bilgisizlik kaynaklı gericiliklerinden kurtulamayanların dinsel düzen çabalarının boşa çıkarılması büyük bir başarıdır. Bu unutulmaz ve yadsınamaz gerçeğe karşın bugün bile büyük küçük kimi gericiliklerin belirtileri üzücüdür. İktidara gelmek ve iktidarda kalmak için verilen ödünlerin, katlanılan aykırılık ve kötülüklerin ağır bedeli gözetilmedikçe kimi aykırılıklar, bozukluklar ve kötülüklerin kaçınılmaz olduğu bilinmeli ve asla unutulmamalıdır.