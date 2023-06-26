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Kimi aykırılık ve yanlışlıklar

-Amaç, hedef, doğrultu, yöntem, istenç başarının dayanakları ve koşullarıdır.-

İnsan yaşamı her zaman güneşli değildir. Sağlık, konum ve olanaklar başta olmak üzere nice koşullar, ortam ve olanaklar amacı gerçekleştirme dayanakları ve aracıdır. Hepsinin kaynağı istek ve istençtir. Ulusal yaşamın hukuksal yapısı olan devletin hiçbir katında Anayasa'ya, hukuka aykırılık olmaz, asla olmamalıdır. Ancak, günümüzde ve ülkemizde yansızlığı Anayasal andında (Anayasa mad. 103) TARAFSIZLIK'la asla bağdaşmayan cumhurbaşkanının parti genel başkanlığı bütün belirginliğiyle sürmektedir. Hukuksal yönden geçersizliği çok açık bu konum büyük bir aykırılıktır. Hiçbir nedenle uygun görülemez. Devlet katlarında Anayasa'ya aykırılık, hukuk yapısı yönünden büyük ve bağışlanmaz bir yanlışlıktır. Bu durumuyla yönetim gölgesinin ağırlığı demokratik yönden de ağır bir aykırılıktır. Ulusal yaşamın temel taşları millet, devlet, hükumet, yönetim yapısının kaynak öğeleridir. Yönetimin bağımsızlık ve özgürlüğünün en belirgin özelliği de işlemlerinde ve tutumunda yansız olmaktır. Parti ilişkisinin önceliğine ve ağırlığına eğilmemektir.

Neler yazılıp söylenebilir. Ortamın siyasal bir çöplüğe dönmemesi dileğimizin gölgelenip kararmasını istemediğimiz için eleştiri ve önerilerimizde ölçülü davranmak ilkemizi

içtenlikle sürdürüyoruz.

Siyasal yanlışlık olarak yorumlanıp değerlendirilen birçok davranış ve işlemin yanılgı ve geçersizlik olduğu üzerinde durulmuyor. Özgürlüğü, eşitliği, adaleti engelleyip öteleyen aykırılık ve çelişkiler yönetim işlemi olarak yürürlüğe konulmakta, halkın yaşadığı güçlükler gözardı edilmektedir. Karamsar olmadığım halde genelde olumlu giden, kıvanç ve umut veren bir şey görmüyorum. Hukuktan siyasete, ekonomiye, sanata, spora, eğitimden esenliğe, haklardan özgürlüklere olumlu tüm çabaların yaşamımızın amacı olması görüşünde ve dileğindeyim.

Kimi yerler çalkantı, hatta yıkım belirtileri içinde. Özellikle hukukun, adaletin üzerinde bulut endişesi herkesin yüreğini burkuyor. Siyasal iktidarın partizanlıkları toplumsal aydınlığımızı karartıyor. Yine özellikle iktidar partisi liderinin konuşmaları, birleştirici olmaktan öte ayrımcı ve karşıtlıkları kışkırtma içerikli sözleriyle, davranışları toplumsal barışı yaralıyor, karartıyor.

Cumhurbaşkanı andındaki TARAFSIZLIK sözde kalıyor. Toplumsal barışa, kamu düzenine, ulusal birliğe örnek davranışlar sergilemesi gerekenlerin aldırışsızlığı düzen ve gelecek için, toplum yaşamı için sakıncalı kalkışmalardır. Siyasetin amacının gözardı edildiği, unutulduğu ortamlarda yaşam aydınlığı ve esenliği düş olur, sözde kalır. İnan ve güven yıkımı karanlık getirir.

KUTLAMA

Yurttaşlarımızın Kurban Bayramı'nı her yönden en iyi dileklerle kutluyorum.