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1939-2023!

Memur ve diğer kamu çalışanlarının maaş ve ücret tutarlarının iki katına kadar ikramiye ödenmesine…

Memur ve diğer kamu çalışanlarının maaşlarında derhal iyileştirme yapılmasına…

Yetim kalanlara maaş bağlanmasına…

Yetim maaşı bağlananlara maaş tutarlarının üç mislini geçmemek üzere bakanlar kurulu tarafından belirlenecek miktarda avans verilmesine…

Tahsis yapılana kadar yetimlere memur maaşı kadar ödeme yapılmasına…

Memurlara ödenen avansların 6 ay sonra maaş miktarlarına göre ve eşit taksitlerle 2 yıl içinde geri alınmasına…

Bölgede yaşayanların her türlü vergileri, vergi borçları ve harç ücretlerinin silinmesine…

Sekiz madde…

Bitti mi?

Bitmedi!

Yaşadıkları şehirlerden mağdur oldukları için başka şehirlere gitmek zorunda kalanların ilk etapta otel, misafirhane ve bazı ailelerin yanlarına yerleştirilmesine…

Bazı yerlerde, örneğin İstanbul Fatih semtinden evler kiralanarak mağdur ailelerin rahat ettirilmesinin sağlanmasına…

Akrabalarını yitirip yalnız kalmış kadınların eğitime alınıp Malatya'daki kumaş fabrikasında işe ve buradaki lojmanlara yerleştirilmesine…

İskan ve göç çalışmaları kapsamında hem bireyler hem de ailelerin Ankara, Bursa, İzmir ve Giresun gibi şehirlerde tüm hazırlıklar yapılarak iskan edilmelerine karar verilmiştir!

Bütün bunlar ne mi?

Nazım Hikmet'in, “Uyanıp kaçamadılar / Kuş olup uçamadılar / Açıldı kuyular kimse inemez / Erzincan beygiri rahvandır amma / Ölüler ata binemez / Yan yana sırt üstü yatan ölüler” dizelerinde anlattığı Erzincan için çıkarılmış, 3773 sayılı Erzincan ve Erzincan Yer Sarsıntısından Müteesir Olan Mıntıkada Zarar Görenlere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun!

27 Aralık 1939'da 33 bin insanımızı hayattan koparan, 100 binden fazla insanımızın yaralanmasına neden olan, 116 bin binayı yıkan, 50 saniye süren, 7.8 şiddetindeki depremin ardından TBMM'de kabul edilen ve tüm maddeleri en ince ayrıntısına kadar uygulanan yasa.

Görülmemiş büyüklükteki yıkıcı deprem bir yandan, eksi 35 derecelere varan soğuk bir yandan, dünya savaşı yüzünden dünyadaki dengelerin alt üst olması bir yandan, ekonominin savaşa hazırlanması bir yandan darbe vururken memlekete, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı kararlar bunlar.

Her fırsatta ‘neredeeen nereye' deyip yarıştırılan dönemde yapıldı hepsi!

Aslında fazla lafa gerek yok.

O yok yıllarında bile bugünkü gibi ‘saldım çayıra mevlam kayıra' dememiş devleti yönetenler.

Şehirlere taşıdıkları depremzede aileler için kiralık ev bulmuş!

Kimsesiz kalan kadınlarımıza meslek öğretip, iş bulmuş!

Aniden yetim kalan yavrularını korumuş, kollamış, okutmuş, maaşa bağlamış!

Deprem felaketini yaşamış memurunun maaşına zam yapmış!

Vergileri ertelememiş, komple silmiş!

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Hakikatten çok doğru, 1939'dan 2023'e… Neredeeen nereye?