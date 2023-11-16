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El feneri ile fil aranan memleket!

Küresel Organize Suçlar Endeksi 2023: Türkiye Avrupa'da lider, dünyada 14'üncü!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sahte para operasyonunda 1 milyar dolar yakalandı.

Umut Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Akcan açıkladı: 36 milyon kaçak silah var!

Türkiye dünyanın azılı suç örgütlerinin hesaplaşma alanı.

Dünyada bir ilk, suç örgütü lideri olarak aranan Sedat Peker, Türkiye'de dönen dolapları tek tek anlattı, yer, tarih, isim, miktar verdi.

Yılda 11 milyar dolar kazanan, 20 şahane mülk, yedi yat, altı süper at, şan, şöhret kazanan kara paracı Rıza Sarraf Türkiye'de ‘hayırsever' oldu!

17/25 Aralık 2013 skandalı patladı, ayakkabı ve çikolata kutularında dolarlar çıktı!

Ne istedilerse alan, adaletten orduya, iş aleminden siyasete at koşturmalarına izin verilen FETÖ kalkışma yaptı, Meclis'i bombaladı, tanklarla insanları ezdi. Milyar dolarlara hükmeden örgüt elebaşları uçuruldu, 1 dolarlıklar ayıklandı, kirasını onların bankasından ödeyenler hapse tıkıldı.

Kara para cennetine döndük, yıllardır gri listedeyiz!

Tarihin en büyük sigara kaçakçılığında 3 milyon 500 bin paket sigara yakalandı.

Ele geçen uyuşturucu miktarı tüm Avrupa'yı solladı. Avrupa Birliği'nde 5.1 ton, Türkiye'de 13.4 ton eroin ele geçirildi. Yakalanmayanları bilmiyoruz!

Süleyman Soylu, “2016'da 88 bin uyuşturucu operasyonu gerçekleştirirken 2021 yılında 217 bin oldu” dedi.

Dünya liderimiz kaçak yollardan Türkiye'ye girip kalan Suriyeli sığınmacılar hakkında konuştu, “Kardeşlerimize sahip çıkacağız. 60, 80 ve 100 metrekarelik 200 bin konut yapacağız” dedi!

Recep Akdağ kesin rakam açıkladı: Suriyelilere 30 milyar 285 milyon 573 bin dolar harcadık!

Jandarma Bursa İnegöl'de bir aracı durdurdu. Araçtan kocaman erkek aslan çıktı!

Nurettin Canikli Gümrük bakanıydı, “Türkiye'ye 100 bin tondan fazla kaçak kırmızı etin girdiğini tahmin ediyoruz” dedi.

İran'dan gelen otobüsün bagajından 11 maymun, Edirne'de bir araçtan çok sayıda papağan, cins kuşlar, tavuklar, cüce keçiler, cins köpekler ve yavru aslan çıktı.

Örümcekler, kertenkeleler, tavus kuşları, dev piton yılanları, boğa yılanları, flamingolar, alageyikler, kazlar, ceylanlar, tarantulalar, iguanalar, sakallı ejderler, sülünler, saka kuşları, kartallar, akbabalar, şahinler yakalandı. Her türden kedi, binlerce kurbağa, kaplumbağa, kelebek, cins cins arı yakalandı.

Miktarı belirsiz mantar, yumurta, sahlep, tohum, çeşit çeşit bitkiler, tüy, tırnak, kabuk, fosil, diş, boynuz, tahnit, zehir yakalandı.

Büyüyen pitonlar ormanlara bırakılmaya başlandı. Meriç Nehri'nde, Sapanca Gölü'nde, Konya'da baraj gölünde, Yeşilırmak'ta, Derbent Barajı'nda, İznik Gölü'nde 2.5 kiloluk piranalar yakalandı!

Silivri'de beyaz kaplan yakalandı.

Beykoz'da kaçak hayvanat bahçesine(!) baskın yapıldı. İpsala'da kangru yakalandı! İzmir Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi, adı ‘şanslı' oldu.

Türkiye'den kaçırılan 3 bine yakın Trakya tosbağası Moskova'da yakalandı. Atatürk Havalimanı'nda Lübnan'dan gelen yolcunun bavulları açılınca 4 bin yavru kaplumbağa çıktı!

Gaziantep'te durdurulan araçtan 10 bin akvaryum balığı çıktı. Kilis'te mayınlı sahada paketler bulundu. Paketlerden Suriye'den getirilmiş 4 bin 500 akvaryum balığı çıktı.

İstanbul Çekmeköy ve Adana'da işyerlerine düzenlenen operasyonlarda timsahlar yakalandı!

Fazlası var eksiği yok…

Bütün bunları, 21 yıldır gözünün önünde yenen hurmaları görmeyip dalga dümenine bakan kıymetli halkımız önceki gün sosyal medyada hızla yayılan bir fotoğrafa kafaya taktı.

Ardahan'da merada hayvan otlatan çobana doğru bir cisim yaklaşıyordu. Çoban cep telefonunu çıkarıp beklerken, panikledi. Çünkü gelen koca bir fildi!

Fotoğrafı sosyal medyasından paylaşınca Türkiye ayağa kalktı.

Anadolu Parsı, Anadolu Vaşağı, Sivas Kangalı, Van Kedisi, Ankara Tavşanı, Denizli Horozu derken Ardahan Fili de mi vardı?

Ardahan Jandarma Komutanlığı çobanın fotoğraf paylaştığı bölgeye koştu ama hava kararmıştı. Karadaki en iri canlı olan, dört metre boyunda 6-7 ton ağırlığında olan fil el fenerlerleri ile arandı.

Bulunamadı!

Olayı Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek aydınlattı… Fil, Ardahanlı çobanın uydurmasıydı!

Halkımız valinin ‘fil mil yok' açıklamasından kıllandı, ‘dağdaki çoban nasıl fotomontaj yapacakmış' diyerek şüpheyle yaklaştı!

Bizden çıkan misal taşımaya kalk TIR'a sığmayacak 125 milyar doları, giren milyonlarca Suriyeliyi, dünya ileri giderken geri geri koşmamızı bıraktı, “Ben ordumuza güvenirim arkadaş! Jandarma el feneriyle aradığına göre Ardahan Fili neden olmasın” deyip valiye inanmadı.

Valla bence millet haklı… Bunca dümenin döndüğü, girenin çıkanın belli olmadığı bu memlekette fil de görülür, dinozor da!