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Ev hapsi!

AFAD depremde yerle bir olan Kahramanmaraş'ı afet riski azaltma projesinde 81 il arasından ‘pilot il' seçti!

Ne zaman?

Taaa 2020 yılında.

Hatta 19 Ağustos 2020'de kentte şaşaalı bir toplantı düzenlendi, ağır konuk İçişleri bakanı Süleyman Soylu kürsüye çıktı, “Şehirde kurtarma birimi kurulacak” dedi!

Sonuç?

Ortada.

***

Furkan Uçar, 33 yaşında eşi ve kızı ile Antalya'da yaşayan genç bir yurttaşımız. Hatay'a ailesinin yanına giden eşi ve henüz 22 aylık kızı 6 Şubat'ta yakınlarının evindeydi. Oturdukları bina yıkıldı, altında kaldılar.

Furkan Hatay'a koştu ama çok geçti… Yitirdiği eşi ve kızının işlemleri için uğraşırken kendisinin de öldüğünü öğrendi!

Evet, depremde Antalya'da olmasına rağmen o da Hatay'da ölmüş görünüyordu.

Acıyan yüreği ile şimdi ölmediğini, depremde Hatay da bile olmadığını kanıtlamaya çalışıp, onu ölenlerin arasında gösteren sayın yetkililerden yardım bekliyor!

***

Depremin ardından pek kıymetli idarecilerimiz Kahramanmaraş'ta çadır kent kurdular.

Nereye?

12 Mart Stadyumuna!

Güzel, ne var bunda ki?

Şu var…

Kahramanmaraşspor maçlarını şehrin göbeğindeki kendi stadı yerine iki yıldır başka bir şehirde oynuyor.

Niye mi?

Kahramanmaraş 12 Mart Stadyumu'nun çürük raporu var da ondan.

Çürük raporu verilen, iki yıldır tek bir seyirci bile alınmayan stadyumda bugün çadır kent var!

***

Deprem Diyarbakır'ı da yıktı. Çürük binalar bu ilimizde de canlarımızı aramızdan aldı.

Katil binalardan(!) biri de Serin-2 Apartmanı'ydı. Elbette bina katil olamazdı. Onu çürük çarık yapanlardaydı suç. Fakat bu apartmanda çürük yapı yapanlar kadar dükkan genişletmek için kolon kesenler de sorumluydu.

Çok sayıda sorumlu gözaltına alındı, sorgulandı. 21 kişi yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Apartmanın altında faaliyet gösteren ve kolon kestikleri iddia edilen gelinlikçi, kuaför salonu işletmecilerinin de aralarında bulunduğu üç kişiye ise öyle bir ceza verildi ki…

Kolon kesip insanların ölümüne neden oldukları iddia edilenlere ceza olarak ev hapsi verildi iyi mi!

***

Bu örnekler bize bizi anlatıyor aslında.

Toplantıların, şahane vaatlerin bir işe yaramadığını, çünkü o vaatlere o vaatleri sallayanların bile inanmadığını, deprem için pilot il seçilen ilin, Kahramanmaraş'ın mesela en büyük yıkıma uğradığını…

Sistem mistem bize sökmediği için işleri en dar zamanda nasıl karıştırıp, içinden çıkamadığımızı…

Çürük raporu olan stadyuma depremzedeler için çadır kent kurabildiğimizi…

Ve en tuhaf anlarda bile çorbaya çevirdiğimiz konularda nasıl kara mizahlık durumlar yarattığımızı göze parmak sokar gibi anlatıyor.

Yoksa, Türkiye'de değil de dünyanın hangi ülkesinde depreme evlerinde yakalanıp can verenlerle ilgili bir davada sorumlulara ‘ev hapsi' verilebilir, çürük raporu bulunan stadyuma deprem çadırları kurulabilir ki!