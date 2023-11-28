Yücel Arı
Yücel Arı
yari@sozcu.com.tr
Yayınlanma: 28 Kasım 2023
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Yazarlar - Yücel Arı

Kısa bir izin…

Öteleyip durduğum ama halledilmesi gereken konular için bana iki üç gün müsaade…

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