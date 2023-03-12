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Türkiye’de asla ve kat’a olmaz!

200 gazeteci, televizyoncu. Hepsi de pek ünlü…

Meğer yıllardan beri hükümet için çalışıyor ve bu hizmetlerinin karşılığını eşek yükü paralarla alıyormuş!

Nereden belli?

Bir iktidar milletvekilinin sorusu üzerine bakanlığın ona verdiği yazılı yanıttan…

Ülkenin en tanınmış haber sunucularından biri mesela, çeşitli bakanlıklardan çuvalla para almış. Aldığı parayı normal bir yurttaş aylarca çalışsa kazanamaz!

Hükümet ve bakanlıklar bu gazetecileri listelemiş üstelik! Ödeme yaparken her birine birer numara vermiş iyi mi.

Misal, Gazeteci 97… Hükümetten bol haneli ücretler alan sunucu. Uzmanlık alanı(!) hükümetle birlikte ‘ılımlı' göç, mülteciler haberleri. Hükümetin üst düzey isimleriyle yaptığı ‘özel' röportajlar için de ayrıca ödemeler yapılmış kendisine.

Gazeteci 58… Önemli bir kanalda genel yayın yönetmeni yardımcısı ve yazı işleri ekibinin başı! O daha çok ekonomi ve enerji haberleri alanında kaldırmış parayı.

Gazeteci 21… En çok kazananlardan! Ulaştırma, tarım ve eğitim bakanlıkları ile kanka olmuş adeta.

Gazeteci 6… Teknik özelliği çalışma ve adalet bakanlıkları. Ayrıca 5 farklı bakanlıkla sıkı çalışıp, karşılığını almış.

Gazeteci 49… Daha önce kanallarda programlar yapıyormuş. Artık serbest çalışıyor ve tüm bakanlıklar onu çok seviyor.

Gazeteci 73… Kariyerinin büyük bölümünü kamu yayıncılığında geçirmiş. Hükümetin ‘para ödenen gazeteciler listesinde' yedi kez yer alıp, bol sıfırlı ücretler hesabına yatmış.

Gazeteci 10… Dört ayrı bakanlıkla çalışmış fakat asıl uzmanlık alanı aile bakanlığı.

Liste uzayıp gidiyor böyle… 200 gazeteci, televizyoncu!

Bu pek ünlü şahsiyetlere yapılan ödemelerin kesin miktarları milletvekilinin sorusuna yanıt veren bakanlığın listesinden tam belli olmuyor.

Yine de tek bir bakanlığın iki üç yıllık listesindeki toplam bir milyon 471 bin 828 euroluk (30 milyon lira) rakama bakarak ‘gazeteci-hükümet' ilişkisindeki mali tablo hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz!

***

Siz ne sandınız?

Türkiye mi…

İlahi!

Bu türden alış-verişler, bol akçeli işler, kayırmalar, el altından ödeme listeleri, gazeteci-iktidar ilişkileri Türkiye'de olur mu hiç?

Kesinlikle olmaz ya(!) hadi bir kazadır oldu diyelim.

Olsa bile ortaya çıkar mı?

Bu olay Türkiye'de değil de hangi ülkede ve ne zaman patladı peki?

Gizli kapaklı işlerin bir gün, bir şekilde mutlaka ortaya çıktığı, hesap verilebilir toplumlardan birinde, bizi daima kıskanan Almanya'da iki gün önce!

Almanya'da www.pleiticker.de adresinden yayın yapan bir sivil toplum kuruluşu var. Ülkede yaşanan usulsüzlükleri, gazeteci-hükümet sarmalında olduğu gibi skandalları belgeleyip ortaya çıkarıyor…

Oluşum, amaçlarını şöyle özetliyor…

“Halkın ezici çoğunluğu bu ülkede her gün yaşananları, durumun ne kadar vahim olduğunu görüyor, hissediyor, yaşıyor ve korkuyor! Bütün bu insanlara ses vermek istiyoruz. Gerçeği görmek isteyenler için hiçbir hikaye küçük sayılmamalıdır. Küçük parçalar bir araya geldiğinde ortaya çıkan büyük resim çok önemli! Sessizce kaybolmasınlar…”

***

Dediğim gibi memleketimizde böyle şeyler asla ve kat'a olmaz!

Dürüst, ilkeli gazetecilerimiz hükümetten, bakanlıktan ya da başka ellerden ayrıca para almaz!

Aralarından ‘tek tük' çiğ süt emmişler çıksa bile bizim ülkemizde hükümetler kesinlikle böyle işlere girmez, hükümeti oluşturanlar akıllarından bile geçirmez, yurttaşın parasını isteyen olursa anında ağzının payını verir!

Diyelim ki böyle para mevzularında birileri şeytana uydu… Ülkenin kıymetli kurumları, yüce adaleti sorumluları mutlaka bulur, kulağından tuttuğu gibi gereğini yapar!

Hepsinden önemlisi, para veren ve alan olursa ortaya çıkınca alanın da verenin de yüzü kızarır!

Düşündükçe göğsüm gururla kabarıyor doğrusu!

Eminim… Şu Almanya kendi hükümetine, kendi medyasına bakıp gerçekten kıskanıyor bizi!