Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, irticai faaliyetlerle mücadeleyi anlatırken, “28 Şubat bin yıl devam edecek” demişti. Ancak, iktidar değişikliğinden sonra olay farklı yönlere çekildi, irticai mücadele önemli ölçüde sekteye uğradı. Dahası, görevleri gereği mücadele etmiş olanlar da tutuklandı, yargılandı, hüküm giydi. Bunun son parçası da yerel mahkemede sonuçlandı ve 18’er yıl hapis cezası çıktı. Kararın gerekçesi 4 bin 305 sayfa tuttu.

2 Eylül 2013’te başlayan, “28 Şubat Davası” Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaklaşık 4,5 yıl sürdü. 106 duruşmalı yargılama sonunda, 13 Nisan 2018’de karar verildi. 21 emekli General “Ağırlaştırılmış müebbet” hapis cezasına çarptırıldı.

YENİDEN YARGILANDILAR

-Yerel mahkemenin verdiği kararı, İstinaf Mahkemesi 22 Haziran 2020’de onadı. Dava Yargıtay’a gitti.

- Yargıtay, 30 Haziran 2021’de kararını açıkladı: Yerel mahkemenin verdiği mahkumiyetten14’ünün cezasını onadı, aralarında davanın tek sivil sanığı eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz ile birlikte 16 askerin yeniden yargılanmasına hükmetti.

- Cezası onananlardan Emekli Orgeneraller Çevik Bir, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, emekli Korgeneraller Vural Avar, Hakkı Kılınç, Çetin Saner, Yıldırım Türker, emekli Koramiral Aydan Erol, emekli Tümgeneraller Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Kenan Deniz, Emekli Tuğgeneral İdris Koralp cezaevine konuldu.

18’ER YIL HAPİS

- Bu komutanlardan bazıları Adli Tıp Raporuna dayanarak yaşları, hastalıkları ve cezaevinde kendilerine bakmakta güçlük çektikleri gerekçesiyle değişik tarihlerde Çevik Bir, Aydan Erol, Çetin Saner, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Hakkı Kılınç, Ahmet Çörekçi tahliye edildi. 85 yaşındaki Vural Avar ise cezaevinde vefat etti. Emekli komutanlardan Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Öztaylan ve Erol Özkasnak ise Adli Tıp Kurumu raporuna rağmen uzun süre cezaevinde tutuldu ve sonunda onlar da serbest bırakıldı.

- Yargıtay’ın yeniden yargılanması kararı verdiği emekli Orgeneraller Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, Emekli Oramiral Hayri Bülent Alpkaya, Emekli Korgeneraller Kamuran Orhon, Köksal Karabay, İzzettin İyigün, Erdoğan Öznal, Emekli Koramiral Altaç Atılan, Emekli Tümgeneraller Ersin Yılmaz, M. Erdal Şenel, Yücel Özsır, Şevket Turan, Refik Zeytinci, Metin Yaşar Yükselen, Emekli Albay Selman Yazıcı, eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz’ün “İkinci Yargılama Süreci” Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Kasım 2021’de başladı. Sanıklar 18’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Emekli Korgeneraller Kamuran Orhon, İzzettin İyigün, emekli Hava Tümgeneral Şevket Turan vefat etti ve davaları düştü. Bu insanlar emekli olduktan sonra tam 13 yıldır davayla uğraşıyor. Sonuçta 4 bin 305 sayfalık gerekçeli karar 6 Kasım 2025’de yazıldı.

“TÜRBANA

UZANAN ELLER KIRILDI”

Aralarında Çetin Doğan’ın da bulunduğu bazı komutanların avukatlığını yürüten Aykanat Kaçmaz, gerekçeli kararın yazılmasından sonra süreci SÖZCÜ’ye şöyle yorumladı:

“Mahkeme, duruşmalar arasında aylar bırakarak soruşturma taleplerimizi kabul ediyordu. Sağlık mazeretlerini göz ardı etmiyordu. Bu durumdan nasıl oldu ve ne oldu ise bir anda tüm taleplerimizi reddederek neredeyse gece yarısına varan, yeterli dinlenme arası verilmeyen bir kararlılıkla mahkumiyet kararı verdi. Bunun bir sebebi olduğunu düşünüyoruz.

Bu dava, bir “Türban Davası’dır. Ülkemiz siyasi tarihinde, siyasi İslamcı bir partinin ilk kez iktidar ortağı olduğu bir dönemde başlayan, kamu kuruluşları ve üniversitelerde yasaklanan türban ve irticai faaliyetlerin yasaklanması ve kontrol edilmesine yönelik MGK kararlarını hiçbir zaman içine sindiremeyen iktidar, bu dava ile ‘Türbana uzanan eller kırıldı’ mesajını tabanlarına verebilmek için hareket ediyor.

İKTİDARDAN DÜŞERSEK

Bu dava ile de tabanlarını her daim canlı tutabilmekte, ‘Biz iktidardan düşersek yine türbanınıza el uzatırlar’ mesajını verebilmektedirler. Bu siyasi görüş tabanında olanlar, dini görüş ve kıyafetlerinin yasaklanacağı ve engellenebileceği duygusu ile konsolide edilmeye açık halde bulunmaktadırlar.

Bu yöneltme ve yönlendirme sadece seçim dönemlerinde işe yarar ve kullanılmış olduğunda, 28 Şubat davasında bu kararın her türlü savunma hakkının ihlal edilerek karar verilmesi yakın zamanda bir seçim olma ihtimalini öne çıkarmaktadır. Bu davanın daha önceki kararlarının ve mütalaalarının seçim veya seçimlere yakın zamanlarda çıktığı veya basına servis edildiği düşünüldüğünde, bu dava kararının yakın zamanda yapılabilecek bir seçimde kullanılmak üzere Yargıtay bünyesinde her zaman onanacak şekilde hazır tutulacağını göstermektedir.”

Haklarında 18’er yıl hapis cezası verilen komutanlar değişik dönemlerde uzun süre cezaevinde tutuklu olarak kalmıştı. Mahkumiyet kararının Yargıtay’da onanması durumunda komutanları ve YÖK eski Başkanı Prof.Dr. Kemal Gürüz yeniden yüksek güvenlikli cezaevine konulacak...