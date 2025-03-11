Bir takımın kötülemiş sistemi çok kolay düzelmez. Önce takım savunmasına önem vermiş Solskjaer. Rakipler eski dönemde çok kolay savunma arkasına sarkıyorlardı. Beşiktaş adına bu durum büyük ölçüde düzelmiş durumda. Oyuncular artık birbirine yakın. Orta alanda merkez oyunu tempolu. Gedson, Chamberlain ve Joao Mario hareketli oynayarak olumlu işler yapıyorlar. Rafa’ya yapılan penaltıda Immobile’nin pozisyonu hazırladığı an estetikti. Immobile tam 6 haftadır gol atamıyordu. Penaltı golü onun için moral olabilir.

Beşiktaş, ilk devre kanat organizasyonlarını yapmaya çalıştı ama net gol şansı bulamadı. Tayyip Talha, oynadığı sağ kanat savunma mevkinde idare etti. O bölgede çok daha çabuk bir oyuncu mutlaka daha fazla iş yapar. Her şey her zaman iyi gitmez. Mesela duran topları karşılamada büyük problemler yaşayan Beşiktaş savunması, yine adam paylaşımında hata yaptı. Maxim’in kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş’ın yanlış adam paylaşımı ile Arda beraberliği getirmişti Gaziantep’e. Oyunun beraberliğe gelmesinde diğer sebep Beşiktaş adına ikinci golün gecikmesiydi.

Viana’nın kırmızı kart görmesinden sonra bütün mesele Beşiktaş’ın bu avantajı nasıl kullanacağını göstermesiydi. En büyük handikap kalan sürenin az olmasıydı ve Gaziantep bu süreyi çok yavaş hareket ederek geçirmeyi başarıyordu.

Beşiktaş savunması bir an için oyundan düşünce gol konuk takımından Furkan ile gelmişti. Beşiktaş’ın uzun süre sonra yenik oynamaya başladığını tekrar gördük. İşin gerçeği rakip takımların savunma dengesini bir tek Rafa Silva bozabiliyor. Bu da gol sayısının artmasını büyük ölçüde zora sokuyor. Bu takımın içinde değişecek oyuncu sayısı çok fazla. Bu oyuncuların içinde santrfor bence birinci sırada...