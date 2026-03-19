Bayramlar, başkalarına kulak vermek, sevinçlerini paylaşmak, acılarına ortak olmak için bulunmuş olmalı. Bayram günlerinde benlik gider, ego sıfırlanır. Gürültünün yerini sessizlik, huzur, kardeşlik, eşitlik alır.

Bugün bayram!

Bayramınız kutlu olsun.

★★★

Ne yazık ki, hayat beni “bayram gününde mal- mülk edinme yazısı” yazmaya zorladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “hukuku vurma ve lekeleme silahı haline getirdiğini” iddia edip deliller, gözlemler, atamalar gösterip anlatıyordu.

★★★

Akın Gürlek, önce Adalet bakan yardımcısı yapıldı, kendisine Lüksemburg’da Eti Maden’in bir yan şirketinde yönetim kurulu üyesi koltuğu üzerinden ikinci maaş da bağlandı. Bu anayasanın 82. Maddesine aykırı bir ikinci gelir kapısı açmak oldu.

★★★

Sonra Adalet Bakanı yardımcılığından İstanbul’a başsavcı yapıldı. İçlerinde Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 402 sanıklı 4 bin sayfalık “İBB Terör Soruşturması ve İBB İşe Alım davalarını” da içine alan ve 20’ye yakın CHP belediye başkanını tutuklu yargılamaya götüren iddianameyi hazırladı. “Asrın yolsuzluk davası” açıldıktan ve CHP’li belediye başkanları hapse konulduktan sonra da başsavcılıktan Adalet Bakanlığı’na atandı.

Dokunulmazlık kazandı.

★★★

Hafta başında Özgür Özel, bütün TV kanallarını, gazetelerin muhabirlerini davet ederek “Adalet Bakanı’nın 12 mülkü var. İşte isimleri ve tapu ID’leri (kimlik numaraları) ve sattığı 4 konut. Toplam 452 milyon TL’lik gayrimenkul. Başsavcı ve hakimin, maaşını hiç harcamazsa 190 yılda alamayacağı kadar mülkü 19 yılda almış” açıklaması yaptı.

★★★

İki-üç saat sonra Adalet Bakanı AA ile DHA (ikisi de iktidar yanlısı haber ajansı) muhabirlerini bakanlık önüne çağırarak; “Özgür Özel’in, herhangi bir delile dayanmayan açıklamaları kamuyu yanıltmaya yönelik açık algı operasyonudur. Yani o belgeler kesinlikle sahte ve düzmece. Benim üzerime kayıtlı sadece 4 taşınmaz var. ID numaraları vermiş. ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu? Yazmıyor” dedi ve web tapuda üzerine kayıtlı taşınmazları gösteren belgenin fotokopisini çağırdığı gazetecilerle paylaştı.

★★★

Özgür Özel, “iddia” etti.

Akın Gürlek, “iftira” dedi.

Türkiye, İngiltere gibi, Fransa, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi “şeffaf toplum yönetim ilkesini” üst düzeye çıkarmış olsaydı; tapuların ID numaraları ile anında “web tapuya girip 12 mülkün Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ait olup olmadığını” herkes görebilirdi. Türkiye’de tapuların kime ait olduğu gizli. Neden?

★★★

Gizli olmasaydı; Özgür Özel’in katların, evlerin, arsaların, mülklerin tapu, yer, isim, kimlik numaralarını açıkladığı saatlerde “web tapuya girer” o kimlik numaralarının karşısında kimlerin isimleri yazılı anında öğrenirdik. Şeffaf olmayı Adalet Bakanı Gürlek ya da adında Adalet olan iktidar partisi üst yönetimi niçin düşünmedi?

★★★

Adalet Bakanı, sadece AA ve DHA muhabirlerini değil başta TRT bütün TV kameralarını da çağırıp Özgür Özel’in tapu ID numarası açıkladığı aynı saatte; “Bakın bu tapu Akın’a değil Ahmet’e ait... Bakın bu tapu da Akın’a değil Ali’ye ait... Bakın bu tapunun sahibi de Allattin... ” demeyi ve 12 tapunun gerçek sahibini ortaya çıkarmayı niçin akıl etmedi?

Adalet Bakanı:

Neyi nasıl aldın?

Neyi nasıl sattın?

Nereden buldun?

Açıkla.

★★★

Açıkla ki toplum gereceği öğrensin. Mahkeme başkanı oluyorsun, sonra Adalet bakan yardımcısı yapılıyorsun. Sonra İstanbul başsavcısı oluyorsun. Sonra Adalet Bakanı yapılıyorsun. Bu talih kuşu (atamalar) neden hep sizin başınıza konuyor? Bir hafta önce yayımlanan en son kamuoyu anketinde (GÜNDEMAR) şu sonuç vardı: “Türkiye’de her 4 kişiden 3’ü yargıya güvenmiyor. Türkiye’de yargı kötüye gidiyor diyenlerin oranı yüzde 74’e çıktı.”

★★★

Özgür Özel’e Akın Gürlek’in tapu kayıtlarını kim ya da kimler getirdi? Akın Gürlek’e ait olmayan tapulara Akın Gürlek adı yazarak Özgür Özel tuzağa mı düşürüldü? FETÖ ya da CIA- MOSSAD benzeri bir derin güç mü var? CHP’nin halkın gözünde kazandığı iktidara yürüyen parti itibarını zedelemek için mi bunu yaptırdılar? Bu derin güç, Akın Gürlek’in tapularına projektör tutarak aslında iktidar partisi AKP’nin üst yönetimini mi (başta Tayyip Erdoğan) vurmak istiyor? Akın Gürlek ve “12 tapunun sadece 4’ü bana ait diyebilmek için” 8 tapuyu başka hayali kişilerin üzerine mi yazdırdı? Bu soruların hepsinin cevabı; Adalet Bakanı’nın; “Neyi, nasıl aldı? Neyi, nasıl sattı? Nereden buldu?” sorularına vereceği net, güvenilir bilgilerle ortaya çıkacak. Mahkemenin vereceği “hukuki gerçeği” öğrenebilmemiz için en az 4 yıl gerekli. Kaldı ki, mahkemelerin bulduğu “hukuki gerçek” birçok kez “fiziki gerçeği” boşa düşürüyor.