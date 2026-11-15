Seni “hapishanede hücresinde ağlıyor” diye yazdılar. İktidar nimeti paylaşılırken: Aslan Fatma! Mümin Fatma! Saliha Fatma! Muhlise Fatma! diye övdüler. Göklere çıkardılar seni. Partide genel başkan yardımcısı, genel başkanın en sevdiği kızı, Bakanlar Kurulu’nda aileden sorumlu bakan yaptılar. Bedel ödemeye gelince vurun Fatma’ya oldu!

Ağla Fatma ağla!

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İnsanlara; “Güzel kazanç var, bakın başında türbanı Fatma Bakan da kocasıyla fona girdi” dediler. Fetva çıkartıp; “Fonda para çoğaltmayı helal kazanç” saydılar.

Aç gözlülük kapanı.

Tamahkarlık kumpası.

Hırs tuzağı kurdular.

Hem devleti soydular.

Hem insanları çarptılar.

Ağla Fatma ağla!

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İktidar siyasetçisi.

İktidar bürokratı.

İktidar işadamı

Topu tamamı hepsi 500-600 iktidar önde geleniydi. İçlerinde; 150 milletvekili, 180 yargı mensubu, 30 vali, 30 eski ve yeni bakan var diye yazıldı. Yalan bunlar diyen çıkmadı. Ve işte gerçek isimler diye açıklayan da olmadı.

Seni yem yaptılar.

Ağla Fatma ağla!

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Sen kocanla birlikte fona 163 milyon lira ile girdin. Çanak-çömlek patlayacak; “Vakit geldi çık” dediler. 2 milyar 200 milyon lira yaptın çıktın.

Oysa 600 vurguncudan sadece biri, fona 300 milyon lirayla girdi 28 milyar lirayla çıktı, paraları da alıp yurt dışına gitti.

Fon nimeti paylaşılırken:

Cennet yolcusu Fatma.

Günah keçisi aranırken:

Gir hapiste hücreye Fatma!

Ağla Fatma ağla!

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“Fatma Betül hapishanede avluya bakan tek kişilik hücresinde niçin ağlıyor” diye vicdan sorusu soruyorlar? Aldatıldığına mı ağlıyor? Yalnız, sahipsiz bırakıldığına mı ağlıyor? Yüksel Fatma, yüksel ki yerin o değildir dediler yükselttiler sonra da o yükseklikten hapishane hücresinin soğuk beton zeminine aşağı attılar. Bunun için mi ağlıyor?

Ağla Fatma ağla!

Açılırsın.

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Açılınca belki de iktidar nimeti paylaşılırken perde arkasında gizleneni, saklananı; “Siyasi yükseliş-güç ilişkileri-tek adam yaratma-lidere sadakat-dünün açılıktan nefesi kokanların bugün zengin olmasını” sen halka açıklarsın.

Kendinle yüzleş Fatma!

Nefisine yenildin.

Seni de yem yaptılar.

Hem devleti soydular.

Hem insanları çarptılar.

Ağla Fatma ağla!

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İçine düşürüldüğün durumu; “Bir kadın eski bakan cezaevinde ağlıyor” tiyatrosu haline getirmelerine izin verme.

Fakirdin, yoksuldun.

Belediye bursuyla okudu.

İktidar partisine çağrıldın.

Lidere biat et dediler.

Biat ettin, göze girdin.

Yüksel dediler.

Yükseldin.

Seni Bakan yaptılar.

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Ve sana “Fon vurgununda koçbaşı TERA’nın yöneticilerinden Erdin Özel’i bakan yardımcın yap” diye dayattılar. Dayatmayı kabul ettin. Fonda kısa zamanda para çoğaltman için “Parti içinden siyasetçiler bana telkin yaptılar” dedin. Parti genel Başkanı Tayyip Erdoğan’da “Ummadığımız kişiler bu işe girmiş” diyerek sanki seni destekler gibi konuştu.

Kim bu siyasiler?

Fona gir dediler, girdin.

Erdin’i önerdiler.

Kabul ettin.

Sana telkin yaptılar.

Sen de telkini yuttun.

Ağla Fatma ağla!

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Bugün iktidar partisi içinde Özlem Zengin’den Şamil Tayyar’a, Mehmet Şimşek’ten Savcı Sayan’a çok sayıda önde gelen; “Fon pususunda büyük vurgun yapan 500-600 kişilik, en fazla 1000 kişilik partili isim listesinin açıklanmasını” istiyor. Bu istek; “Tayyip Erdoğan sonrası parti kime kalacak kavgasının” dışa yansıması değilse nedir?

Fizik okudun.

Matematik okudun.

Siyasetçi oldun.

İktidar nimeti yedin.

Listeyi sen açıkla!

Ağla Fatma ağla!

Öğrenci taburesi vurgununa da sen Ağla Fatma!

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, “Meclis’te Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe sunumu” sırasında söz aldı. Şu bilgileri açıkladı: Bir öğrenci taburesi 5 bin 668 TL alınmış. Oysa aynı tabure devlet için alım yapan Devlet Malzeme Ofisi’nde 1.569 TL. Bir bilgisayar masası 5 bin 600 TL’ye alınmış. Aynı masa Devlet Malzeme Ofisi’nde 1. 700 TL. Bu pahalı alımlardan sorumlu üst düzey bürokrat Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Fatih Karakullukçu, şu anda sunum sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in arkasında oturuyor. Ancak kendisi hapiste olan eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın özel kalem müdürlüğünü yapmıştı. Ağla Fatma ağla!