Şampiyonlar Ligi’nde Ajax gibi bir ekole karşı çok iyi başladı Galatasaray. Oyuna hükmetme, pres ve tempoyu yüksek tutma, sanki her an golü getirecekmiş havası oluşturmuştu. Deplasmanda rakip ceza sahasında 12 kez topla buluşmak ve Osimhen ile 2 net gol pozisyonuna girmek beklenen golü getirmedi.

Ajax kalecisi iki nefis kurtarışla takımına büyük moral verdi ve ayakta kalmalarını sağladı. 42 yaşında bir kalecinin çabukluğunu devam ettirmesi, takımı için önemli bir olay gerçekten. Her şey güzel giderken, Ajax oyunu dengeledi. Ev sahibi ritmin yükselmesine 30’uncu dakikadan sonra izin vermedi. Kanat bölgesinde, özellikle Godts’un olduğu taraftan atak girişimleri başlamıştı Ajax adına.

İlk yarı Sara, Galatasaray’da en etkisiz isim olarak gözüktü. Okan Buruk ikinci yarıya Barış Alper ile başladı. Hücumda daha etkili olmaktı amacı. İlkay’ın oyun zekâsı ve Yunus’un patlayıcı özelliğinin en çok arandığı bölümler bu maçta yaşanıyordu. Sane, sihirli ayağını iyi kullanınca rakip savunmalar topu ancak gözleriyle takip edebiliyor. Attığı topa terminatör Osimhen uçarak kafayı vurdu ve Ajax’ın direnişini kırdı.

Penaltı tam zamanında gelmişti. Direnişi az önce kıran Osimhen yine ağları görürken, Ajax’ın fişini de çekmişti. Galatasaray oynadığı oyunla artık ‘Bu sahanın patronu benim’ mesajını vermişti. Bir penaltı daha gelmişti Barış Alper sayesinde. Osimhen hat-trick yapmıştı. Okan Buruk’un takımı artık bize daha büyük başarıları hayal ettiriyor