Final maçlarının başlangıcın da golü bulmak büyük avantajdır. Yunus’un hazırladığı pozisyonda Barış golü attı. Sanki maça 1-0 önde başlamıştı Galatasaray. Oyunu kontrol edip, tempoyu istediği za man yükseltmek planını ilk devre nin büyük bölümünde iyi uyguladı sarı-kırmızılılar.

Trabzonspor’da defansif orta saha oyuncuları Ozan ve Okay koştular, mücadele ettiler fakat orta alanda büyük etki yaratamadı lar. Lemina, Sara ve Tor reira ile baş edebilmek doğal olarak kolay değildi.

Davinson Sanchez kendine çok güveniyor. Savunma oyuncusu olarak teknik kapasitesini tehlikeli yerlerde kullanmayı seven bir stili var. Ozan’a kaptırdığı top gol olsa, tahmin ediyorum Okan Buruk’u çok üzerdi.

Barış Alper ve Yunus ilk yarı bo yunca sahayı iyi kullandı. Özellikle dribbling yapan Barış Alper’i engel lemek hiç kolay değil. Karşısındaki bekleri yıpratıyor. Yunus ince pasla rıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Hemen ikinci yarının başında Osim hen’e iyi top attı. Osimhen’in topu alışı ve çerçeveyi görüp şutu atması çok çabuk olmuştu. Uğurcan gibi çok deneyimli bir kalecinin kapattığı köşeden golü yemesiyle Galatasaray kupaya artık sarılmıştı.

Trabzonspor ikinci golü yedikten sonra bütün riskleri aldı. Bu anlayış oyun alanına iyi yayılan Galatasa ray’ın işine gelecekti. İki farklı yenik oynarken maça ortak olmak çok zor. Vişça’nın son durumunu elbette Fatih Tekke daha iyi biliyordur. Oyuna sonradan gireceğine en baş tan tercih edilse sanki Trabzonspor adına daha iyi olurdu...

Yunus dün akşamın etkileyici oyuncusuydu. Osimhen’e yine gol attırmıştı ama Morata’nın Yunus’a attığı pas da çok klastı.

Maça kafa olarak mükemmel hazırlanmış bir Galatasaray izledik. Mayıslar bir başka oluyor Cimbom için. Hafta sonu Kayserispor ma çında alınacak puan ya da puanlarla kupadan sonra bu defa lig şampi yonluğu gelecek. Çifte kupa alan takım alkışlanır.