Dünkü yazımda Celal Bayar’dan naklettiğim “Atatürk’ü sevmek millî ibadettir” sözüne okurlarımdan büyük destek geldi.

Bir sevgi seli oluştu âdeta...

Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Dursun Atılgan bile tâ Almanya’dan telefonla arayıp coşku içinde:

“Üstadım, bu harika söze bayıldım. Ben de aynen öyle düşünüyorum. O söz artık sloganım olacak” dedi.

Gelen mesajlar yığınla...

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Dün saat 9’u 5 geçe sirenler çalarken, o bir dakikalık süre içinde, Atatürk’ün “En büyük eserimdir” dediği Cumhuriyet’in o günkü ve bugünkü hali ışık hızıyla kafamdan geçti.

Günümüzde özgür bir ulus olarak yaşıyorsak, kadınlarımız seçme ve seçilme hakkına sahipse, hedefimiz çağdaş ülkeler düzeyini geçmekse, bilim adamlarımız yetişiyorsa, fabrikalarımız çalışıyorsa, Cumhuriyet devrimleriyle çağ atlamışsak bunların hepsi Atatürk sayesindedir.

O yüzyılların nadir yetiştirdiği bir dehadır.

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Bugün ulus olarak borç içindeyiz. Türkiye’nin toplam dış borcu 539 milyar dolar. Devletin iç borcu ise 198 milyar dolar. Bunları topladığımızda karşımıza 737 milyar dolar gibi korkunç bir “borç ve faiz tablosu” çıkıyor.

Her yıl yabancı ülkelerden aldığımız borçların faizlerini ödemekten belimizi doğrultamıyoruz.

Fon vurgunu gibi soysuz olaylar da ekonomimize saplanan hançerler oluyor.

Yoksulluğumuzun temel sebebi bunlardır.

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Peki, Atatürk döneminde durum nasıldı.

Savaştan çıkmış, insanlarının yüzde 90’ından fazlasının okuma-yazma bilmediği, yanmış, yıkılmış bir ülke... Üstelik Osmanlı’dan büyük bir borç yükü kalmış... Buna rağmen hem borçları son kuruşuna kadar ödedik, hem fabrikalar, limanlar yaptık, “10 yılda yurdu demir ağlarla ördük.”

Atatürk’ün hayata veda ettiği 10 Kasım günü 1 Amerikan doları 1 lira 26 kuruştu...

88 yıl sonra bugün 1 Amerikan Doları 50 lira 17 kuruş! Nereden nereye?

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Dünyada hiçbir lider, ölümünden 88 yıl sonra dünkü gibi içten bir sevgi, büyük bir minnet ve artan bir özlemle anılmamıştır.

Gerçi Atatürk’ü unutturmak, Cumhuriyet ilkelerini yok etmek isteyenler çok... Atatürk karşıtı tarikatlar ve cemaatler dergâhlarında Atatürk düşmanlığının tohumlarını ekmeye devam ediyor.

Zaman zaman Atatürk heykellerine saldırılar devam ediyor, büstleri tahrip ediliyor. Peki, sonra ne oluyor?

Tam tersine, insanların Atatürk sevgisi daha da artıyor, millet Ata’sına koşuyor.

Atatürk yüzyılları aşan bir lider olarak, düşünceleri, fikirleri ve gerçekleştirdiği olağanüstü devrimlerle yaşayacak.

Bu kadar da olmaz ki!

Dün, hem de Atatürk’ü anma gününde, gazetelerde okuduğum bir haber bana “Bu kadar da olmaz!” dedirtti.

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atan 5 yurtsever teğmenin (Ebru Eroğlu, Deniz Demirtaş, Serhat Gündar, Batuhan Gazi Kılıç, Talip İzzet Akarsu’nun) başlarına gelmeyen dert kalmadı.

30 Ağustos 2024 günü kılıçlı yemin töreninin ardından ordudan ihraç edilen teğmenler hakkında bu defa “Hapis” istemiyle dava açıldı.

İddianamede “Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin şikâyet ettikleri” belirtildi.

İddiaya göre teğmenler onlara “İftira etmiş.”

Yapmayın, etmeyin beyler! Bu pırıl pırıl gençleri harcamayın!

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye bu teğmenleri ordudan attınız. Daha ne istiyorsunuz? Bu kadar kine ne gerek var?

Şöyle bir etrafta dolaşın, halkın sesini dinleyin, bakalım size hak verecek insan bulabilecek misiniz?

GÜNÜN SÖZÜ

Basın hürriyetinden doğan mahzurlar yine basın hürriyeti ile giderilir. (Atatürk)