Güney ÖZTÜRK

Türkiye ile İngiltere’nin farklı rakamlar vermesine rağmen Eurofighter’lar Türkiye’ye pahalıya gelecek çünkü Almanya 8 Ekim’de 20 Eurofighter için 3.3 milyar sterlin öderken, Milli Savunma Bakanlığı dün aynı sayıdaki uçağa Türkiye’nin 5.4 milyar sterlin ödeyeceğini resmen duyurdu.

Almanlarınki 167 milyon sterlin

Almanya Federal Meclisi, 20 adet Eurofighter Typhoon’un 3.3 milyar sterlin’e (uçak başı 167 milyon sterlin) alınmasını onayladı. Yeni Tranche-5 uçakları 2031-2034 arasında teslim edilecek. Uçaklar AESA radar, gelişmiş AREXIS elektronik harp ve hava savunmasını bastırma SEAD/DEAD sistemi taşıyacak. Tornado filosunun yerini alacak. Almanya’ya verilecek uçaklarda silah paketi var olabilir ama resmi olarak belirtilmedi.

Türkiye’ye kapsamlı paket

Türkiye ise 20 adet Typhoon için 5.4 milyar sterlin ödendiğini açıkladı. İngiltere Başbakanı Starmer resmi açıklamada satış rakamını 8 milyar sterlin olarak duyurmuştu. Milli Savunma Bakanlığı “uçaklara görev ekipmanları, muhtelif mühimmatlar dahil” dedi. Buna göre 1 uçağın maliyeti bize 270 milyon sterline gelecek. İngiliz Reuters ajansına göre, Türkiye’nin anlaşmasında MBDA Meteor, kısa menzilli AAM ve Brimstone füzeleri pakete dahil.

Uçaklar Tranche 4 plus mı?

Tranche-5, Almanya’nın aldığı en ileri sürüm. Türkiye’nin uçaklarının ise Tranche-4+ olarak bilinen yani Tranche-4 gövdesine bazı Tranche-5 aviyoniklerinin eklenmiş olduğu “hibrit” versiyon olabileceği konuşuluyor. Bu, “Aynı uçak ailesi ama aynı donanım değil” demek. Türkiye’nin uçaklarının Tranche numarası ve tam aviyonik konfigürasyonu henüz ilan edilmedi.

İngiltere ‘8 milyar sterlin’ diyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ankara ziyaretinde Türkiye’ye 8 milyar sterlinlik Eurofighter Typhoon satışı anlaşmasını “Sanayi için tarihi adım” diye İngiliz halkına duyurdu. Starmer, video çekip “Bu anlaşma, Birleşik Krallık savunma sanayisinde 20 bin kişilik istihdamın önümüzdeki on yılını güvence altına aldı” demişti.

Almanlar bizi kıskanıyor(!)

Almanya’da kişi başı yıllık gelir 55 bin dolar, (2.3 milyon lira) ortalama emekli maaşı 1866 bin Euro (91 bin lira), asgari ücret 2161 Euro (105 bin lira).

Alman işçi maaşıyla 1 litre benzini 1.8 Euro’ya 1 kilo eti 10 Euro’ya alıyor.

Türkiye’de kişi başına yıllık gelir 13 bin dolar (545 bin lira), ortalama emekli maaşı 346 Euro 16 bin 881 lira), asgari ücret 453 Euro (22 bin 104 lira).

Bir Türk işçi maaşıyla 1 litre benzini 1.6 Euro, 1 kilo eti 15 Euro alıyor.

Alman maaşıyla 340 kilo et alabilirken, Türkler 1 maaşla 37 kilo et alıyor.

Erdoğan ve Starmer 20 Eurofighter için imza attı.

Maliyeti artıran 5 önemli fark

1 Silah Paketi

Her iki ülke de aynı füze ailesini kullanıyor. Ancak Almanların uçak paketine füzeler yani silah sistemleri dahil mi belli değil. Türkiye MBDA Meteor (uzun menzil hava-hava) ve Brimstone (taktik) büyük stok ve tam entegre paket alıyor. Bu da maliyeti yükseltiyor.

2 Elektronik Harp Paketi

Almanya tamamen modern E-HarP özellikli, Tranche-5 ve Saab AREXIS EW alıyor. Türkiye muhtemelen Tranche-4+ / hibrit Tranche-5 alıyor. Tam özellik listesi açıklanmadı.

3 Eğitim Simülatör Bakım

Türkiye’nin paketi, uzun dönemli bakım, yedek parça, simülatör ve eğitimi içeriyor. Almanya bu hizmetleri kendi askeri-sanayi ekosisteminde yürütüyor. Dışa ödeme az.

4 Endüstriyel katılım / Offset

Almanya, Airbus ve MBDA gibi tesislerde üretim, bakım ve montaj hattına sahip. Berlin, sözleşme yaparken üretim zincirinin büyük kısmının Almanya sınırlarında kalmasını sağladı. Türk uçaklarının üretim ve entegrasyonun büyük kısmı ise İngiltere’de (BAE Systems) yapılacak. Paranın çoğu İngiltere’de kalıyor.

5 Teslimat takvimi ve öncelikli primi

Almanya 2031-34 (normal plan) arasında teslim alacak.Türkiye ilk uçağı 2030’da alacak. Üretim hattında öncelik için ekstra maliyet.

2017’de RUSYA’DAN 2.5 MİLYAR DOLAR KARŞILIĞINDA ALINDILAR

S-400 inadı Türkiye’yi ne hale getirdi?

2015’te Suriye sınırında Rus Su-24’ün düşürülmesiyle başlayan kriz, paketini bile açamadığımız S-400’ler, F-16’ların kaybı ve F-35 projesinden dışlanmayla sonuçlandı.

1.25 milyar dolar ödediğimiz F-35’lerin ortak üretiminden atılıp, son olarak fahiş fiyata Eurofighter almak zorunda kaldık. İngiliz işçisinin 10 yıllık geleceğini garantiye aldık.

Su-24 uçağı düşürüldü

24 Kasım 2015’te Suriye sınırında Türk F-16’ları bir Rus Su-24 uçağını düşürdü. Ankara uçağın birkaç saniye Türk hava sahasını ihlal ettiğini ve uyarılara yanıt vermeyince vurulduğunu açıkladı. Olay Rusya’da büyük tepkiyle karşılandı; Putin durumu “sırtımızdan bıçaklandık” olarak niteledi. Askeri ve ticari ilişkileri askıya aldı. Türk büyükelçiliği taşlandı.

Pilotun cenazesinin iadesi

Erdoğan, Rusya’dan olay nedeniyle özür diledi. 27 Kasım 2015’te, düşürülen uçağın pilotu Oleg Peşkov’un cenazesi Türkmenlerden alınarak Hatay’a getirildi ve Ankara’ya nakledildi. Ankara’da düzenlenen askeri tören ve kilise dualarının ardından cenaze 30 Kasım 2015’te resmi törenle Rusya’ya gönderildi.

Rusya ile S-400 anlaşması

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde PKK uzantısı YPG’ye yönelik Barış Pınarı operasyonu sonrası, İspanya hariç 4 ülke Patriot ve SAMP-T füzelerini ülkemizden geri çekti. Türkiye’nin füze ihtiyacı doğdu. ABD’den Patriot almak pahalı bulundu. Aralık 2017’de Türkiye ile Rusya S-400 hava savunma sistemi alımı için anlaşma imzaladı.

2.5 milyar dolar ödedik

Ankara bunu, Rus uçağının düşürülmesinin ardından donan ilişkileri düzelebilecek bir fırsat olarak da gördü. 2 milyar 500 milyon dolara satın alınan 2 adet 36 bataryalı S-400 sistemi 12 Temmuz 2019’da Ankara’ya ulaştı. Mürted Üssü’ne taşındı. Bu adım NATO içinde sert tepkilere yol açtı. Türkiye, S-400’lerin montajını salgın bahanesiyle erteledi.

F-35’TEN çıkarılma

Pentagon 2019’da F-35 teslimini askıya aldı. 2021’de Türkiye’yi F-35 programından çıkardı. Türkiye’nin 1.25 milyar dolar ödeyip sahip olduğu 6 adet F-35A uçağı teslim edilmedi. 2020 Aralık’ında ABD’nin “hasım” ülkelere uyguladığı CAATSA yaptırımları devreye girdi. Ödediğimiz 3.75 milyar dolarlık savunma yatırımı ne S-400’ler ne de F-35’ler için aktif kullanıma geçebildi.

İdlib saldırısı: 34 şehit

27 Şubat 2020’de Suriye’nin İdlib bölgesindeki Balyun köyünde Türk konvoyuna saldırı düzenlendi. TSK, Rus askeri yetkililere Türk askerlerinin saldırıya maruz kaldığını haber vermesine rağmen hava saldırısı devam etti. 34 Türk askeri şehit oldu. Olay yerine yaralıları almak üzere Hatay’dan giden ambulanslar da aynı savaş uçaklarınca vuruldu.

“bekletilme” krizi

5 Mart 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey Türk heyeti İdlib konusunu görüşmek için Moskova’ya gitti. Rus devlet televizyonu, Erdoğan’ın heyetini Kremlin kapısında yaklaşık iki dakika beklettiği görüntüler yayınladı. Erdoğan ise dönüşte bu iddiaları ‘medyatik manipülasyon’ diyerek yalanlayıp “hiçbir kasıt olmadığını” savundu.

Trump’la zirveden ses yok

İlerleyen yıllarda Türkiye’nin hava savunma ihtiyacı arttı. Yaşar Güler’in ifadesiyle “40 adet F-16 uçağı için 1.4 milyar dolarlık ön ödeme yapıldı. 79 F-16’nın ise acilen modernize edilmesi gerekiyordu. Ayrıca ABD tarafına 40 adet F-35 almak istediğimizi de bildirdik.” Konu Erdoğan’ın 25 Eylül’de Trump’la Beyaz saray’daki görüşmesinde de gündeme geldi. Ama Kongre’den 1 aydır olumlu sinyal çıkmadı.

Bu paraya 120 uçak alırdık

Yaşlanan F-16 filosunu yenilemek isteyen Ankara, İngiltere ile 20 yeni Eurofighter Typhoon için 8 milyar sterlinlik (İngilizlerin resmi açıklaması 10.7 milyar dolar) anlaşma imzaladı. Oysa 2005’te Eurofighter konsorsiyumu Türkiye’ye 40, 80 ve 120 uçaklık üç ayrı paket önermişti. 40 uçak 3.2 milyar $, 80 uçak 6 milyar dolar, 120 uçak ise 9 milyar dolar’a teslim edilecekti. Yani o gün 120 uçağa ödenmeyen para, bugün 20 uçağa fazlasıyla ödenmiş oldu.

Yabancı basın ne yazdı:

“Anlaşma masada ama demokrasi masanın altında”