Türk futbolunda 'temiz eller' operasyonu bariz şekilde gecikmeli de olsa nihayet başladı. TFF'nin süreci işletim biçimi ile alakalı bir takım eleştiriler var ancak hemen şunu söyleyeyim;

''Bu kadar kusur kadı kızında da bulunur''

Hacıosmanoğlu yönetimi yıllardır yapılamayanı yapan ekip olarak tarihe geçecektir.

Dolayısıyla bu kadar büyük bir operasyonun hata payına odaklanan art niyetlidir. Hepimiz sonucu kilitlenmeliyiz.

* * *

Sıra hocalara gelmeden, önce futbolcuların açıklandığı bahis skandalında her olayda olduğu gibi 'takımcılık' oyunu yapmaya kalkanlar büyük bir saçmalık içerisinde.

Nedenini açıklayayım;

Bahis oynayan futbolcuların şu an oynadığı takımlar değil, kupon yaptığı dönem oynadığı takımlar önemlidir.

Mesela Eren Elmalı... Trabzonspor'dan sonra Galatasaray’a değil Fenerbahçe’ye transfer olmuş olsaydı bugün Fenerbahçe temiz olmayacak mıydı?

Bu yersiz övünmeleri camialar arası sataşmaya dönüştürenler olayı amacının dışına kaydırıyor.

* * *

5 yıllık zaman aşımı usulen en büyük haksızlık. Düşünün ki; Eren Elmalı ile ben takım arkadaşıyız... Son kuponum Eren'den 2 ay önce oynandıysa TFF'nin açıkladığı listede ben olmuyorum ama 4 yıl 10 ay önce oynayan Eren oluyor. Şans eseri ben yırtmış oluyorum. Bu durum adaletli değil.

Listede çok fazla isim var. Daha teknik direktörler açıklanmadan hakemler ve futbolcular toplamda 2 bin kişiyi buluyor. En iyi ihtimalle bunların yarısı masum olsa yine de sayı çok fazla.

Bu işlere kıyısından köşesinden bulaşan kim varsa, Milli Takım oyuncusu olsa bile herkesin artık göz hapsinde olacağı bir dönem... Ancak arkası gelmeli. Böyle kalmamalı.

PFDK’ya sevk edilen futbolcuların hangi maçlara hangi miktarlarda bahis oynadıkları, buradan ne kadar gelir elde ettikleri de net bir şekilde açıklanmalı.

* * *

Ayrıca 1 kez bahis oynadıkları tespit edilen 47 futbolcunun da isimleri ve ne oynadıkları bilinmeli.

Temizlik operasyonu böyle olur.

Mesela Zorbay Küçük’ün tedbiri savcılığa başvurusunun ardından kaldırıldı. Ama TFF adını ayan beyan açıklandı.

Kamuoyu Zorbay Küçük adına da bir bahis hesabı olduğunu biliyor ama başkasının TC kimlik numarası bilgileriyle hesap açılabileceğini ve kupon yapılabileceğini bilmiyor.

Beşiktaş'tan Necip Uysal da aynı mağduriyeti yaşadığını söyleyip savcılığa bu şekilde gitti. Onun da tedbirinin kaldırılacağını düşünüyorum.

Umarım bu işin sonunda hakkaniyetli bir temizlik yapılmış olur ve alt yaş kategorilerinde futbolcu olmaya çalışan kardeşlerim de bu yaşananlardan sağlam bir ders çıkartır.