Konyaspor karşısında dördüncü gol geldiğinde yedek kulübesinde yaşanan sevinç aslında Beşiktaş’ın bu sezonki özeti oldu. Uzun yıllar sonra takım içindeki birlikteliğin sağlandığı ve bunun saha içine de nasıl yansıdığını görüyoruz. Galatasaray’ın son yıllardaki dominasyonunun altında yatan en önemli nokta buydu. Birçok krize rağmen Okan Buruk ve futbolcuları bunların altından kalkıp hedefe doğru yürüdüler. Beşiktaşlı futbolcularda hocaları Italiano’nun nasıl bir baskı altında oluğunu bildiklerinden bu sevinci beraber yaşadılar.

Ancak Beşiktaş’ın belli bazı problemleri yine devam ediyor. Özellikle orta sahada Salih Özcan’ı geçen her top tehlikeli olmaya aday. Stoper ikilisi kim olursa olsun Beşiktaş’ın bu sıkıntısı devam ediyor. Bu durum Galatasaray derbisinde siyah-beyazlıların başını çok ağrıtır. Osimhen’in oynayıp oynamayacağı henüz net değil, eğer oynarsa Beşiktaş’ın sıkıntılı defans hattı maçın kaderini belirleyecek.

KAZANAMIYORSAN KAYBETME…

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde çok kritik bir maça çıkacak. 6 puanı bulunan sarı-kırmızılı takımın önünde 4 maç var. Takımdaki eksiklere bakınca bu mücadele tam, ‘kazanamıyorsan kaybetme’ maçı. Birazda geçen sezonki Atletico Madrid maçına benziyor. Orada alınan 1 puan Galatasaray’ı son 24’ün içine attı. Yarın da RAMS Park’ta öyle bir maç olabilir, sonuçta karşımızda henüz bir Türk takımına maç kaybetmemiş Unai Emery olacak. Sakin kalmak ve anları kovalamak Galatasaray için en doğrusu olur.