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Süper Lig, tüm takımlar için yeni hedefler ve heyecanla 3 gün sonra yeniden başlıyor. Beşiktaş cephesinde ise sezon öncesinde beklentileri yükselten olumlu bir atmosfer dikkat çekiyor.

Özellikle FC Midtjylland ve Hradec Králové maçlarında yeni teknik direktör Vincenzo Italiano ile yakalanan görüntü, Siyah-Beyazlı camianın geleceğe daha iyimser bakmasını sağlıyor.

Italiano’nun hırsı, kazanma arzusu ve saha kenarındaki enerjisi şimdiden takıma yansımış durumda. Beşiktaş elbette henüz tam anlamıyla hazır değil.

Ancak sezonu daha erken açan, son 10-15 yılda ciddi bir yükseliş gösteren ve Avrupa futbolunda artık ciddiye alınan Danimarka temsilcisi FC Midtjylland karşısında ortaya koyduğu mücadele ve kazanma isteği kesinlikle küçümsenecek seviyede değil.

Siyah-Beyazlıların yeni transferleri Alexander Nübel, Salih Özcan ve İlhan Fakılı da ilk maçlarında neden tercih edildiklerini gösteren performanslar ortaya koydu. Özellikle Nübel’e ayrı bir parantez açmak gerekiyor.

Beşiktaş, uzun yıllardır onun ortaya koyduğu türden bir kaleci performansına ihtiyaç duyuyordu. Güven veren kurtarışları, oyuna müdahalesi ve kalede yarattığı güven duygusu, sezon öncesi en dikkat çekici kazanımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Sezonun henüz başındayız ve bu tablo üzerinden büyük sonuçlar çıkarmak için elbette erken.

Ancak Italiano’nun takıma aşıladığı kazanma duygusu, yeni transferlerin verdiği ilk sinyaller ve özellikle dinamik bir rakibe karşı ortaya konan mücadele, Beşiktaş adına yeni sezon öncesinde umutların hiç de boş olmadığını gösteriyor.

Fakat madalyonun diğer yüzüne bakacak olursak, Beşiktaş’ın hâlâ çok büyük eksikleri var. İlk 11 için en az dört transfer yapılması gerekiyor. Özellikle santrafor mevkisinde, bitiriciliği yüksek, üst düzey bir profil tercih edilmeli ve kısa sürede takıma monte edilmeli.

Sağ kanatta ise mevcut iki oyuncu Milot Rashica ve Václav Černý, şu ana kadar kendilerinden beklenen performansı tam anlamıyla ortaya koyabilmiş değil.

Orta saha için de yüksek dayanıklılığa sahip, agresif, top kapma becerisi güçlü ve fiziksel açıdan mücadeleci bir oyuncunun kadroya katılması elzem görünüyor.

Transferlerin gecikmesi ve yeni oyuncuların takıma uyum sürecinin uzaması, Beşiktaş açısından sezon başında telafisi zor kayıplara dönüşmemeli.

Vincenzo Italiano’nun takım üzerinde yakaladığı olumlu hava bozulmadan, eksik bölgeler bir an önce tamamlanırsa Beşiktaş, her zamanki gibi şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacaktır.

Son olarak Beşiktaş, perşembe günü Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda taraftarının karşısına çıkacak.

İlk maçta deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla sahaya çıkacak siyah-beyazlıların, rövanşta da rakibi karşısında fazla zorlanmadan turu geçecektir.

Beşiktaş, bu karşılaşmadan yalnızca üç gün sonra ise Eyüpspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da tur biletini aldıktan sonra lige de moralli bir başlangıç yaparak sezona iddialı bir giriş yapmak isteyecek.