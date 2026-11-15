Ankara Arena’da Yeni Parti’nin 1. Olağan Kurultayı’nı basına ayrılan tribünden izlerken, aynı salonda üç yıl önce gerçekleştirilen bir başka kurultay gözümün önüne geldi.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te düzenlenen, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği 38. Olağan Kurultayı.

O gün salonda belediye başkanlarının hakimiyeti vardı.

Özel’in yanında Ekrem İmamoğlu...

Kılıçdaroğlu’nun arkasında Zeydan Karalar, Vahap Seçer ve Tunç Soyer.

Bugün bu başkanlardan üçü tutuklu.

Karalar, serbest bırakıldı ancak görevine dönemiyor.

Özel’in cumhurbaşkanı adayı diye işaret ettiği Mansur Yavaş kurultaya katılmadı.

Mesaj yollamadı.

Eskişehir, Denizli ve Manisa büyükşehir belediye başkanları salona geldi.

İçeride tutuklu belediye başkanlarının afişleri asıldı.

Birçok afişte Özel’in yanında İmamoğlu’nun fotoğrafı vardı.

İmamoğlu, ruhen Ankara Arena’daydı.

ÖZEL’İN LİDERLİĞİ PEKİŞTİ

Özel, 2023-2026 yıllarında CHP’nin genel başkanı olmakla birlikte lideri olamadı.

Butlan davasından ötürü liderlik süreci kesintiye uğradı.

Yeni Parti’nin genel başkanı da Özel, lideri de.

Arkasında 19 Mart’tan sonra kitlelere öncülük etmenin tarihi var.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı ve belediye başkanı olarak Yeni Parti’nin en güçlü figürü...

Ancak tahliye olsa bile Özel’in liderliği değişmeyecektir.

AYRILDIKLARI YERDEN...

Özel ve arkadaşları CHP’den ayrıldıkları yerden devam ediyor.

Kılıçdaroğlu hariç bütün geçmişi sahipleniyorlar.

Divan başkanlığına Murat Karayalçın’ın seçilmesi de bu ısrarın ispatı.

Özel, Atatürk’ün mirasının Yeni Parti’de devam ettiğini söylüyor.

SİYASİ HASTALIKLAR

Yeni Parti, CHP’de neşet etmiş siyasal hastalıklara karşı önlem almalı.

Belediye başkanlarının parti üzerinde oluşturduğu basınç CHP’de dengeleri sarsmıştı. Parti hiyerarşisi belediye başkanları lehine değişmişti. Belediyelerin profesyonel çalışanları partinin inançlı kadroları ile belediye hizmetleri ise parti politikalarıyla yer değiştirmişti.

Yeni Parti, belediyelerle ilişkiyi sağlıklı zemine oturtmalı.

Belediyeler parti hiyerarşine ve denetimine tabi olmalı.

Diğer hastalıklar ise hemşericilik ve mezhepçilik.

Yeni Parti, bu hastalıklara müdahale etmek için ilçe ve il başkanları ile genel başkanı üyelerin oylarıyla seçerek, delege ağalığına son verdi.

“Türkiye Yenileniyor” diyebilmek için sosyal demokratların da yenilenmesi gerekiyordu. Yeni Parti ilk adımı attı.

POLİTİK MERKEZ

Yeni Parti’nin kurultayında, iktidar talebi öne çıkıyor.

Yeni Parti’nin iktidar olabilmesi için CHP’nin altı oku elden bırakmadan kendisini politik merkeze dönüştürmesi gerek.

Ancak bu yolla değişim beklentisini karşılayabilir ve Türkiye’yi yönetecek kadroları içine alabilir.

DEM’den İyi Parti’ye, TİP’ten Yeni Yol’a, Zafer’den Yeniden Refah’a, sağındaki ve solundaki muhalif partilerle yan yana gelmenin imkanlarını aramalı.

Özel, 1202 delegeden 1157’sinin oyunu alarak, genel başkanlığa seçildi.

Bugün Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçilecek.

Kimseyi kırmamak için sayısı 150’ye yükseltilen PM’den karar çıkarmak oldukça zor. Bu kişiler potansiyel milletvekili adayı olacakları için zamanla Yeni Parti’nin ayak bağına dönüşebilirler.

Özel ve arkadaşlarının önünde yalnızca AK Parti ile mücadele etmek yok. Türkiye’ye iktidar seçeneği sunmakla da yükümlüler.

Tera’cı Erdin Özel, yeni ifadeler verdi Tövbe Hesabı’na ödeme yaptı

Tera Portföy’ün patronu Erdin Özel 13 Kasım’da ek ifade verdi.

Özel’e Türkiye Sigorta’ya ait tahvillerin saklanmak için mi, yoksa kira karşılığı mı Tera’ya teslim edildiği soruldu.

Özel, şöyle dedi:

“Kira niteliğinde verildi. Aylık belli bir faiz karşılığında verildi. Bunu kullanarak, Tera Bank’tan dönem dönem borç kullanılıyordu. Bir gün fon temerrüdü sonrası Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak aradı. Süresi olmasına rağmen ‘Bunları geri talep ediyoruz. Tera Menkul’ün genel müdürü ile bizim arkadaşlar görüşecek. Sen de destek verir misin’ dedi. Elimden geleni yapacağımı ilettim.”

Destek Faktoring hissesinin pay repoya açılma hususunun bekletilmesi sürecinde Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enis Ergun’a para verildiği iddiası da soruldu.

Özel, şu yanıtı verdi:

“BİST50’ye girdikten sonra genelde eşzamanlı ve çok kısa sürede pay reposu açılır ama Destek Faktoring’de bayağı uzun bir süre geçmişti. O sıra Borsa İstanbul’da çok sık görüşmeler oluyordu. Ergun ile Emir Münir Sarpyener görüşmekteydi.”

Emre Tezmen ile Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan’ı ziyaret ettiklerini iddia eden Özel, şöyle devam etti:

“Arıcan, Tezmen’e ‘Oğlum, siz yerli millisiniz. Ekonomi politikası başarısız, senin gibi yerli milli değerlerin ekonominin başında olmasını öne çıkaralım’ dedi. Tezmen, zaman zaman konuşmalarımızda ‘Ekonominin başına gelirsem neler yapacağımı tüm Türkiye görecek. Öyle güzel çalışmalar yapacağım ki, herkes şaşıracak’ diyordu.”

Özel, Tezmen’i Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun üyeliğine aday gösterenin Arıcan olduğunu ileri sürdü. “Tezmen, bunu söylemişti” iddiasında bulundu.

Özel, savcılığın, ifadelerini dikkate almasını istedi. Hisselerde ve Tera’da kaydadeğer bir yatırımı olmamasına rağmen TMSF’nin hesabına gönüllü ödeme yaptığını söyledi. Her bilgiyi vermeye hazır olduğunu anlatan Özel, serbest bırakılmayı istedi.

Ancak tahliye edilmedi.