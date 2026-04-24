TFF’nin Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Yasin Kol’u ataması, yalnızca bir hakem tercihi değil, Türk futbol yönetiminin hakemlik anlayışını yine, yeni, yeniden sorgulatan bir kırılma noktası oldu.

Kamuoyunda güven problemi yaratan bir hakemin, üstelik son yıllarda büyük maçlarda sürekli ön plana çıkarılması... Son sekiz derbinin altısında aynı ismin karşımıza çıkması tesadüf değil, tercih. Ve bu tercih artık sorgulanıyor.

Daha da çarpıcısı şu: FIFA kokartı taşımayan, uluslararası düzeyde temsil edilmeyen bir hakem, TFF nezdinde adeta 'derbi hakemi' ilan edilmiş durumda. Bu tablo ister istemez şu soruyu doğuruyor: TFF kulüplere “Benim dediğim olur” mesajı mı veriyor, yoksa daha kötüsü Kol'un bu performansını yeterli mi görüyor? İki ihtimal de futbol adına kaygı verici.

TÜRKİYE HARİÇ HERKES VAR

Çünkü bu anlayışın sonuçlarını yıllardır görüyoruz. Türk hakemliği uluslararası alanda geriye giderken içeride aynı isimler büyük maçlara yazılıyor. Dünya Kupası için açıklanan listede 50 ülkeden 52 orta hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 VAR hakemi yer aldı; Türkiye’den tek bir isim yok.

80 milyondan fazla nüfusu olan bir futbol ülkesi, Dünya Kupası’na 2.5 milyonluk Gabon kadar hakem bile çıkaramıyorsa burada bireysel değil, yapısal sorun vardır. Bu tablo tesadüfen oluşmadı. Yıllardır bile isteye yapılan yanlış atamaların sonucu.

ATEŞE BENZİN DÖKTÜLER

Derbi başlamadan iki kulüp yine hakem üzerinden karşı karşıya geldi. Oysa federasyonun görevi tansiyonu düşürmek, güven tesis etmek olmalıydı. Yapılan ise tam tersi: ateşe benzin dökmek. Bir federasyon, en büyük maç öncesi iki camiayı rahatlatmak yerine ortak tepki doğuran bir atama yapıyorsa burada “neden?” sorusu sorulur.

Çünkü sorun yalnızca Yasin Kol ataması değil; bu atamayı mümkün kılan ısrar. Ve bu ısrar değişmedikçe Türkiye ne Dünya Kupası’na hakem gönderebilir ne de derbileri hakem konuşmadan bitirebilir.