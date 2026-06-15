Hep “Ahlâktan, arınmaktan, adaletten” filan bahsediyorlar ama...



Hedefleri asla adaleti sağlamak, arınmak, temizlenmek değil... Bunların hepsi lâf!



Amaç, iki yıldan beri iktidara yürüyen Özgür Özel ve arkadaşlarının halka umut veren bu yürüyüşünü durdurmak!



Kılıçdaroğlu’nu “Kayyum Başkan” olarak CHP’nin tepesine oturtanların ona şu görevi verdikleri anlaşılıyor:



“Özgür Özel’i engelle, CHP’nin iktidara gelmesini önle!”



Planın başroldeki oyuncusu Kılıçdaroğlu iktidar kanadından ve yargıdan her türlü desteği alarak bunu yapıyor!



Eğer bir maçta hakem taraf tutuyorsa o maçı kazanma imkânı yoktur.



CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’in boş yere çırpınıp durduğunu görüyorum:



“Parti kurmayacağız! Hiçbir yere gitmiyoruz! CHP’yi geri alacağız!” diye haykırarak Kılıçdaroğlu’nun kurultayı toplamasını, son kararı CHP delegelerinin vermesini istiyor.



Hakemin taraf tuttuğu maçta, sen 10 gol atsan da, hakem kabul etmedikten sonra ne yapabilirsin ki?



Özgür Özel bu ortamda CHP’yi nasıl geri alabilir?



Hiç kimse kendini aldatmasın, bu mümkün görünmüyor.



Kayyum Başkan Kılıçdaroğlu kurultayı asla toplamayacak ve asla yargı engeliyle de karşılaşmayacak!



Plan, program, hedef belli: CHP’yi parçalayıp seçim kazanamaz hale getirmek! Kılıçdaroğlu’nu “Kayyum Başkan” olarak o makama oturtanlar izin vermediği sürece CHP’nin kurultaya gitmesi mümkün değil!



Özgür Özel ve arkadaşları Kılıçdaroğlu’nu boş yere aklıselime davet etmesinler, enerjilerine yazık!



Durum gerçekten “Umutsuz vaka”



★★★



Erken bir seçim olur mu bilmem ama zamanında (2028 yılının Mayıs ayında) yapılacak seçime “1 yıl 10 ay 22 gün” var.



CHP bu seçime Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapacağı milletvekili listeleriyle girecek ve 103 yıllık koskoca CHP yüzde 7’lik seçim barajını aşamayarak Meclis dışında kalacak!



Böylece AKP, yolunda hiçbir pürüz olmadan iktidarına devam edecek!



Son olayların senaryosunu yazan “Üst aklın planı” sanırım budur!



★★★



Herkesin artık gerçekleri görmesi lâzım.



Özgür Özel’in “Parti kurmayacağız! CHP’yi geri alacağız!” sözü hamasi bir lâftan öteye geçmez!



Yargı dahil tüm güçler karşındayken sen partiyi nasıl geri alabilirsin ki?



“Hukuk?” dediğinizi duyar gibi oluyorum. O kadar saf olmayalım. Ülkede hukuk mu kaldı ki?



Mitinglerde büyük kalabalıkları peşine takmayı başaran ve CHP’yi birinci parti yapan Özgür Özel ve arkadaşları artık bir karar vermek zorunda...



1) Ya haksızlıklara boyun eğip, milyonlarca insanın umutlarını yok edecekler...



2) Ya yeni bir parti kuracaklar..



3) Ya da seçime girme hakkı olan bir partiyle anlaşıp, o partiye yeni bir isim vererek onun çatısı altında mücadeleye devam edecekler.



Bu kâbustan başka çıkış yolu yok!



★★★



K.K. İNTİKAM PEŞİNDE



CHP’de sert eleştirileriyle iktidarı silkeleyen milletvekillerinin başında, grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Gökhan Günaydın geliyordu...



İkisi de CHP’de yok artık!



Kayyum Başkan Kemal Kılıçdaroğlu (K.K.) haksız bir darbe yaparak onları görevden aldı ve partiden ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti... İhraç edilecekleri kesin!



İş bununla kalmayacak tabii ki... K.K.’nın “Arınma” adını verdiği ihraçlar devam edecek! “İntikam operasyonları” bunlar... Kim bilir belki de, kendisini o makama yeniden getirenlere hizmet için yapıyor bunları... Aslında CHP’de onarılmaz yaralar açıyor!



İki cesur milletvekili Başarır ve Günaydın artık CHP’li olarak iktidarı rahatsız edemeyecekler!



Kayyum Başkan’ın aldığı kararlar için “Hukuksuz” diyenler olabilir. Doğrudur. Bunların hukukla ilgisi yok ama hep söylüyoruz, ülkede hukuk mu kaldı?



K.K. büyük öfke ve kin duyduğu Özgür Özel - İmamoğlu ekibini tasfiye için her çılgınlığı yapacak!



GÜNÜN SÖZÜ



Eleştiri ağrı gibidir, ülkede var olan arızaları gösterir!



