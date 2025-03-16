Bu kadar durgun ve temposuz maça başlamak kontrollü oyun anlamına gelmiyor. Beşiktaş deplasmanlarda coşkulu oyun oynamayı yıllardır unutmuş gibi. Sanki Avrupa kupası eleme maçı izliyorsun ve beraberlik halinde tur atlayacaksın. Böyle oyunu Beşiktaş’a gönül verenler asla kabul etmez.

Geriden kaleci Mert iyi uzun pas atacak da Immobile veya Rafa Silva gol pozisyonuna girecek... Mümkün değil! Takımın sol açığı yok. Joao Mario o bölgede karşısında oynayan bekleri yıldız yapar o kadar. Tayyip Talha çok iyi insan olabilir ama kanat savunma olamaz. Onur bu yoklukta bile forma bulamıyorsa veda zamanı gelmiş demektir. İki topun direkten dönmesi hiç önemli değil. Bu toplar gol olsa bile fikirlerin değişmeyecekti. Beşiktaş, karşısındaki rakipler 10 kişi kalınca gol yiyor. Çok mu üzülüyor acaba Beşiktaşlı oyuncular? “Vah vah rakibimiz eksik kaldı, gol yiyelim, onlara teselli olur” mu diyorlar?

Uğurcan’ın Konyaspor adına attığı golde Uduokhai’nin zamanlama, Tayyip Talha’nın kademe hatası vardı. 38 dakika rakip kaleye bir şut bile atamamak büyük problem. Bir başka önemli problem ise takımda hiç reaksiyon olmaması. Melih’in Paulista’ya yaptığı net kırmızı kartlık harekette hiçbir Beşiktaşlı oyuncu arkadaşının yanına gitmedi veya hakemi uyarmadı. Böyle saha içi takımdaşlık olmaz.

Konyaspor 9 kişi kalınca da çok bir şey değişmedi. Ev sahibi müthiş savaşıyordu. Beşiktaş ise tepkisizdi. Hücum planı zaten yoktu. Ama aceleden dolayı büyük panik oluşmuştu. Rafa Silva ve Immobile gibi deneyimi tartışılmayacak oyuncular kayboldular. Beşiktaş takımı yine krize girmiş belli oldu. Semih her geçen hafta iyice kayboluyor. Onun adına üzülüyorum.

Bu takım kaç tane teknik direktör yedi... Mekanizma çalışmaya devam ediyor. Açıkça şunu kabul etmeli; yönetim bu kadroda hemen büyük değişim yapmazsa gelecek sezon da şimdiden kaybedilir!