İçinde bulunduğumuz günlerde Aslan burcunda yakın derecelerde ilerleyen Mars ve Jüpiter’in kavuşumu 16 Kasım’da 25 derece Aslan burcunda kesinleşiyor. Aynı derecelerde Güney Ay Düğümü de bulunuyor. Bu üçlü kavuşum her zaman olmuyor, geçtiğimiz yüzyılda belli tarihlerde olmuş. Dolayısıyla şimdi bir tanesini daha deneyimlemek üzereyiz ve Aslan burcundaki üçlü kavuşum dünyadaki pek çok liderin astroloji haritasını etkileyecek gibi gözüküyor.

ZAFER KAZANMA ARZUSU TETİKLENİYOR!

Jüpiter, genel anlamda genişlemenin, büyümenin, şans ve fırsatların ama aynı zamanda evrensel anlamda paranın göstergesidir. Jüpiter, kapital demektir; kapitalizmle, bankalarla, finans sistemiyle alakalıdır. Bunun yanı sıra inançlar, dini konular da yine Jüpiter yönetimindedir. Büyüme fırsatlarıyla ilişkilendirilen Jüpiter genel olarak başarı ve zafer elde etmekle alakalıdır. Özellikle Mars’la birlikte olduğunda askeri zaferler ve başarıyla daha çok ilgilidir. Mars saldırmak, kavga etmek, savaşmak, mücadele etmek ama aynı zamanda cesaret, kahramanlık gibi temalarla alakalıdır. Tabii ki agresyonu ifade eder. İkilinin kavuşumunda başarı ve zafer elde etme arzusu tetiklenir!

PİYASALARDA ÇALKANTILAR

Jüpiter ve Mars’ın birlikte olduğu zamanlarda para piyasalarında bazı çalkantılar olabiliyor. Özellikle ikisi arasındaki kare ve karşıt açılarda, yani 90 ve 180 derecelik dizilimlerde, bazı kavuşumlarda da bunu daha fazla görüyoruz. Fakat bu ikisinin yanında üçüncü bir eleman olarak Güney Ay Düğümü var ki kayıp ve zorlanmayla alakalıdır. Güney Ay Düğümü bırakmak, vazgeçmek, geri çekilmek, kayıp vermek ve klasik astrolojide daha ziyade cadı kazanı gibi içine çeken zorlu atmosferler, aslında her türlü gasp, darp gibi bazı sıkıntılı olayları da ifade eder. Kuzey Ay Düğümü kazanç, Güney Ay Düğümü kayıpla alakalıdır. Dolayısıyla Jüpiter ve Mars’ı Güney Ay Düğümü ile okuduğumuzda ve Aslan burcundaki kavuşumu düşündüğümüzde, otorite figürlerinin güç kaybını düşündürmektedir ki geçtiğimiz ay Sırbistan’da Vučić, ardından İsrail’de Netanyahu ve ardından da ABD’de Trump’ın güç kaybettiğini gördük. Zaten doğum haritalarındaki Mars, Yükselen gibi derecelerin zorlu etki almasından dolayı Netanyahu ve Trump için güç kaybına uğrayacakları tahminimizi paylaşmıştık. Geçmişte Jüpiter ve Mars’a Güney Ay Düğümü de eşlik ettiğinde ani patlak veren savaşlara, hükümet çöküşlerine, finansal piyasalarda çalkantılara, öğrenci olaylarına ve protestolara rastlıyoruz. Bu konu hakkında detaylı bilgi verdiğim ve geçtiğimiz yüzyılda yaşanan olayları tarihleriyle anlattığım videoyu linkten izleyebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=Cf2ti15j3l8&t=80s

ŞİMDİKİ KAVUŞUM

Güney Ay Düğümü, Mars ve Jüpiter üçlü kavuşumu 14 Kasım’dan itibaren çok etkili, Mars ve Jüpiter 16 Kasım’da 25 derece Aslan burcunda kavuşuyor. Aslan burcu güç elde etmekle alakalı, liderleri, yöneticileri ifade ediyor, ama aynı zamanda tanınmış ünlü kişileri, bazen sanatçıları, aktörleri, şovmenleri, sahnede olan kişileri de temsil ediyor. Bu dereceye yakın derecede Mars veya önemli göstergeleri olan pek çok liderin ve ülkenin astroloji haritası var. Bunlar arasında Netanyahu, Trump, Bin Salman, Arakçi gibi isimlerin, İsrail, Yunanistan, İtalya gibi ülkelerin haritaları var. Ayrıca haritasında Aslan burcunun bu derecelerine denk düşen liderler arasında Putin var ve ülke olarak İran da var. Üçlü kavuşum bu haritaları etkileyecek. Etkilerin sonuçlarını Kasım’ın ilerleyen tarihlerinde göreceğiz. Ama agresif, sert etkiler olacağını tahmin edebiliriz.

ÖNCEKİ KAVUŞUMLARDA NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yüzyıldan bu yana farklı burçlarda gerçekleşen kavuşumları inceledim. Şubat 1904, Aralık 1932, Şubat 1962, Kasım 1968, Şubat 1998, Şubat-Mart 2020 tarihleri öne çıkıyor. Oğlak burcunda Şubat-Mart 2020’de gerçekleşen son kavuşum, Covid-19 salgınının dünyaya yayıldığı haftalara denk geldi. Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020’de salgını pandemi ilan etti. Ülkeler sınırlarını kapattı ve milyarlarca insan karantinaya girdi. Mart ayında küresel borsalar 1987’den bu yana en sert düşüşlerini yaşadı. Rusya ile Suudi Arabistan arasında başlayan petrol fiyat savaşı piyasaları daha da sarstı. Dönem Türkiye için de kritikti. 27 Şubat’ta İdlib’de 33 Türk askeri şehit oldu, ardından Türkiye göçmenlerin Avrupa’ya geçişine sınırlarını açtı.

BÜYÜK ÇÖKÜŞLER

Geçtiğimiz dönemde yaşanan olaylara baktığımızda, Mars ani patlak veren savaşları ve askeri tırmanmayı anlatıyor, Jüpiter ekonomik ve finansal krizlerle, Güney Ay Düğümü ise güç kaybıyla bağlantılı. Eski düzenin çöküşü, güç kaybı ve iktidar değişimi... Dünyada büyük güç değişimleri, yani aslında büyük bir lider değişimi döngüsü olarak tanımlayabiliriz.

25 DERECE ASLAN BURCU

Aslan burcunun 25 derecesinde gerçekleşecek üçlü kavuşum için, zodyaktaki her bir dereceye sembolik anlamlar yükleyen ve yeni bir branş ortaya çıkartan Doktor Marc Edmund Jones ve Elsie Wheeler tarafından oluşturulan Sabian Sembollerine baktığımızda, Aslan burcunun 25 derecesinin sembolik karşılığı “Çölü geçen büyük bir deve” olarak belirtiliyor. Çok enteresan, zira çöl, bulunduğu yer itibarıyla baktığımız zaman Arap yarımadası çöllerini akla getiriyor. Sembolün açıklamasında şöyle bir ifade var; “Bu, insanın içinde yaşamayı seçtiği dünyanın normal sınırlamalarının ona dayattığı engelleri aşma kapasitesinin ve temelde tükenmez dayanıklılığının bir sembolüdür.”

ÜSTESİNDEN GELİNMESİ GEREKEN ZORLUKLAR

Mars ve Jüpiter, sınırların zorlanacağını, yani kişilerin, liderlerin sınırları zorlayacağını düşündürüyor. Burada en sıradan insanın bile başarabileceği etkili bir öz seferberliği ortaya koyan insan karakterinin psikolojik bir bütünleşmesi söz konusudur. Üstesinden gelinmesi gereken zorluklar karşısında elde ettiği başarılar onun kendini geliştirmesinin ve nihai öz keşfinin temelidir. Yani Aslan burcunun 25 derecesinde böyle bir mesaj da var ve hepimiz için pek tabii ki geçerli.

KRİTİK BİR DERECE

Ama klasik astrolojiye göre Aslan burcunun 25 derecesi kritik dereceler arasında yer alıyor. Astrolojide kritik, zorlu dereceler var ve bazılarına göre de şiddet eğilimini anlatır. Aslan burcunun 25 derecesinin anahtar kelimeleri; olumlu yönde izlenecek her yolda tavizsiz azim ve şikâyet etmeden kendini feda etme, olumsuz manada ise zekâdan yoksun ve kişisel çıkar uğruna acımasızlık. Tabii bunların nasıl çalışacağını göreceğiz. Daha önce de vurguladığımız gibi, Aslan burcu liderleri, iktidarı, onuru ve gösterişi temsil eder. Önceki örüntü devam ederse Kasım 2026 kavuşumunda liderlerin güçlerini genişletme girişimleri ve sınırların aşılmasının getirdiği kayıplar öne çıkabilir. Eski düzenin çöküşü, güç kaybı ve iktidar değişimi gibi konular sadece birkaç gün için geçerli değil, önümüzdeki birkaç aylık süreç içerisinde etkili olmaya devam edecek.

ACİL UYARILAR NEDEN YAPILIYOR?

Bir taraftan çeşitli ülkelerde acil uyarılar yapılıyor. Gıda stoklanması isteniyor, elektrik ve iletişim kesintilerine karşı önlem alınması isteniyor. Güney Ay Düğümü manipülasyonla da alakalı olduğu için üçlü kavuşum liderlerin, yönetici figürlerinin, yönetimlerin manipülasyonu olarak da görülebilir. Belki birtakım şeylerin manipülasyonu var, en çok finansın manipülasyonu olabilir diye düşünüyorum. Yani büyük bir finansal değişim döngüsü içerisinde, belki de para-finans sistemlerinin değişimi için, sürekli bahsedilen küresel sıfırlama yönünde bazı adımları da beraberinde getirecek. Veyahut büyük şiddet tırmanması, savaşların patlak vermesi, belki birkaç yerde de olayların tetiklenmesi, bunun neticesinde ülkelerin güvenlikleri için daha fazla önlem almaları, halklarını bu yüzden uyarmaları. Tabii olasılıklar içerisinde en sık konuşulanlar nükleer silah kullanılması ki bu başka ülkelerin de harekete geçmesini ve neticesinde büyük bir yıkımı da beraberinde getirir.

ABD

Astroloji ve Trump’ın astroloji haritası bu sıralar çok sert etkiler alıyor. Bu bağlamda 17 Kasım özellikle dikkat çekiyor, çünkü ABD astroloji haritasının Ay derecesi tetikliyor. Halkı tedirgin edebilecek gelişmeleri işaret ediyor olabilir. Kışkırtıcı hareketler ve olaylar neticesinde iç gerginlikler tetiklenebilir. Haberleşme ve iletişime, piyasalara, bankalara yönelik çeşitli siber saldırılar olabilir. Trump’ın haritasının Mars dönüşü de devrede olduğundan, daha agresif bir profil çizebilir ve inisiyatif alarak İran’a yönelik konularda harekete geçmeye yönelik kararlar alabilir.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

16 Kasım Pazartesi gününe Mars ve Jüpiter’in Aslan burcundaki kavuşumu bugün çok aktif. Dolayısıyla otorite figürlerinin gergin ve aktif bir şekilde devrede olacağı, kendilerini çok güçlü, etkin bir şekilde ifade edeceği, sert etkileşimlerin, sert kararların da ortama ve piyasalara yansıyabileceği stresli bir gündeyiz. Hayli riskli bir zaman dilimindeyiz, farkında olalım.

17 Kasım Salı günü boyunca hayli stresli açılar devrede. Öğle saatleri sonrasında, otorite figürleri arasında güç çekişmelerine şahit olabiliriz. Biz kendimiz de önemli, etkili konumdaki kişilerle görüşeceksek biraz daha dikkatli olmalıyız. Mümkünse bu görüşmeleri erteleyebiliriz. Sakarlıklara, kazalara, saldırılara da açık bir zaman dilimi, farkında olalım. Saldırganlığı tetikleyen bir atmosfer oluşabilir.

18 Kasım Çarşamba sabah saatlerinde beklenmedik, patlayıcı, sert durum ve yön değişikliklerine açık olabiliriz. Güneş ve Jüpiter arasındaki dik açının etkili olacağı gün genelinde kibir, ben deme, başkalarını küçümseme gibi riskler devreye giriyor ve otorite figürlerinin kendilerini çok daha etkili bir şekilde ifade etmek isteyecekleri, abartılı birtakım davranışlar ortaya koyabilecekleri bir zaman dilimindeyiz. Güneş-Jüpiter ve Güneş-Mars karelerinin etkileri devrede olduğu birkaç günlük süreçteyiz. Büyük kararlar almamalı, büyük risklerden uzak durmalıyız.

19 Kasım Perşembe günü Mars’ın Kiron’la üçgen, Güneş’le dik açısı devrede. Dolayısıyla Mars doğasında, yani hareketli, aktif, agresif, dinamik enerji akışının devrede olacağı bir gündeyiz. Mars etkilerini iyileştirici, şifa verici yönde de kullanabiliriz, başkalarına zarar verme yönünde de kullanabiliriz. Saldırgan davranışları tetikleyen enerji atmosferi devrede, farkında olalım. Önemli kararlar alma, görüşmeler yapma konusunda ertelesek isabet olur.

20 Kasım Cuma günü kararsızlık, dağınıklık, bir şeyleri toparlayamamak, bir şeyleri yönetememek gibi kararsızlığa meylettiren enerji atmosferi devrede olacak. Öğleden sonraki saatlerde biraz destekleyici etkiler devreye giriyor ama akşam saatlerinde yine zorlu bir atmosferde olabiliriz. Özel ilişkilere dikkat!

21 Kasım Cumartesi günü Güneş Akrep burcunun 29 derecesinde, anaretik derecede ilerliyor, tanınan kişiler veya otorite figürleriyle ilgili bazı zorlanmalara, genel olarak da bir şeylerin sonlanmasına işaret ediyor olabilir. Akrep burcu zaten mücadele ve dayanıklılıkla ama yanı sıra krizlerle alakalıdır.

22 Kasım Pazar gününe aktif ve dinamik başlıyoruz. Sportif faaliyetler, egzersizler, yürüyüşler açısından uygun bir zaman dilimindeyiz. Sabahın ilerleyen saatlerinde ise belirsizlikler devrede olacak. Programlarımızı netleştirmekte zorlanabiliriz. Güneş saat 10:23 itibarıyla Yay burcuna geçiyor. Dolayısıyla uluslararası işler, eğitim, yayıncılıkla ilgili konular, seyahatler, dış menşeli işler, yabancılarla, mültecilerle ilgili konular kendini göstermeye başlıyor.